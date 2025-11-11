El Simposio de inversión y cooperación de otoño dorado de Wuxi Xishan reporta resultados sólidos

WUXI, China, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 8 de noviembre se celebró el Simposio de inversión y cooperación de otoño dorado de 2025 de Wuxi Xishan bajo el tema "Oportunidades infinitas con Xishan". El evento reunió a más de 200 líderes empresariales, expertos académicos y representantes institucionales de todo el mundo. A través de la firma de proyectos, anuncios de asociaciones y actividades relacionadas, el simposio puso de relieve el clima de inversión favorable de Xishan y su fuerte potencial de crecimiento, lo que dio un nuevo impulso al desarrollo económico en curso del distrito.

1

Lanzado en septiembre, el Mes de Promoción de Inversiones de Otoño Dorado de Wuxi Xishan ha llevado al establecimiento de nuevas asociaciones comerciales a través de eventos de promoción de inversiones, intercambios de la industria y sesiones de contactos comerciales, lo que continúa estimulando el crecimiento en toda la economía local.

Durante el simposio, se firmaron 91 proyectos clave, que abarcan la fabricación avanzada, la innovación tecnológica, la inversión extranjera, la agricultura y las finanzas. Entre ellos, una instalación de I + D y fabricación de cajas de engranajes de turbinas eólicas capaz de producir 1.000 unidades de alta precisión de 10 MW al año fortalecerá el grupo de equipos avanzados de Xishan. Tres proyectos nacionales adicionales: una instalación de fabricación inteligente para componentes de equipos de energía renovable y fusión nuclear, la sede central y la instalación de I + D de FanRuan Software, y un sitio de producción en masa para equipos y materiales de procesos avanzados, reforzarán aún más la base industrial y la competitividad del distrito.

Además de las firmas in situ, el simposio mostró varias iniciativas de colaboración importantes, incluida la fábrica inteligente global de JD.com para sus robots Wolf Pack y la instalación de I + D y fabricación de Songci Electromechanical para equipos de energía renovable y semiconductores de próxima generación, que contribuirán a construir un marco industrial moderno en Xishan.

En el simposio, el distrito de Xishan, en asociación con Cushman & Wakefield, publicó el Libro blanco sobre el entorno de inversión de Wuxi Xishan de 2025 y reconoció a los primeros seis destinatarios de sus premios "Mejores socios". El Gobierno del Distrito de Xishan también anunció el lanzamiento de un nuevo marco de colaboración interregional con los cuatro principales centros de innovación de Wuxi.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2817914/1.jpg

FUENTE Wuxi Xishan Golden Autumn Investment and Cooperation Symposium