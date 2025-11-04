SKF lança The Patent Bay - uma plataforma para o compartilhamento de tecnologias que podem reduzir o impacto ambiental

Ao longo da história, o progresso foi impulsionado pelo desejo de tornar o conhecimento e as invenções importantes acessíveis a mais pessoas. Desde decisões para liberar o cinto de segurança de três pontos livremente e salvar milhões de vidas, até o momento em que a World Wide Web foi aberta a todos. E, mais recentemente, quando a tecnologia de vacinas foi compartilhada para atender a uma crise global.

"A inovação é essencial para um futuro sustentável, e a história mostra que os avanços reais acontecem quando compartilhamos. O Patent Bay é a nossa maneira de liberar esse potencial - criando efeitos em cascata em todos os setores e na sociedade", diz Rickard Gustafson, CEO da SKF.

O lançamento ocorre em um momento em que os registros de patentes globais estão em um nível mais alto de todos os tempos. De acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, 3,55 milhões de pedidos de patentes foram registrados globalmente em 2023 - mais do que o dobro do número em 1995. Embora isso reflita um forte clima de inovação, também destaca o crescente desafio de acesso e colaboração.

"No mundo complexo de hoje, a abertura e a colaboração são mais importantes do que nunca. Na SKF, acreditamos que o compartilhamento é parte da solução. Por meio do The Patent Bay, queremos inspirar outras pessoas a fazer o mesmo - porque a verdadeira mudança é criada em conjunto, diz Rickard Gustafson.

A primeira patente liberada na plataforma é uma liga para rolamentos de alto desempenho desenvolvida para o setor de aviação.

"Esse novo material para rolamentos pode suportar cargas mais altas em um formato mais compacto, permitindo soluções de rolamentos de alto desempenho para novas arquiteturas de motores projetadas para reduzir as emissões em até 25%. A mesma tecnologia abre portas para outras inovações, nas quais a eficiência e a sustentabilidade são fundamentais", afirma Arnaud Ruellan, Gerente de Inovação Tecnológica da SKF.

O Patent Bay agora está ativo e acessível a empresas e inovadores comprometidos com tecnologias com potencial para promover a sustentabilidade.

www.thepatentbay.com

https://www.skf.com/br/fighting-friction/02

Para obter mais informações, entre em contato com:

Karin Markhede; +46 707 588 730; [email protected]

Isen ções de responsabilidade

A "redu ção de emiss ões de at é 25% "

A maior efici ência de combust ível é possibilitada por uma s érie de inova ções e colabora ções - uma delas é a contribui ção da Arctic15 para uma arquitetura de motor mais otimizada.

Leia mais: UltraFan - The Ultimate Turbofan e Collaboration Innovation for the Future of Flight

A redu ção de emiss ões declarada refere-se exclusivamente às melhorias na efici ência de combust ível do motor. Ela n ão reflete uma avalia ção completa do ciclo de vida de uma futura aeronave.

Aktiebolaget SKF

(publ.)

Desde 1907, a SKF fabrica alguns dos rolamentos, vedações, sistemas de lubrificação, soluções de monitoramento das condições e serviços mais inovadores do mundo para reduzir o atrito. Menos atrito significa mais economia de energia e, ao reduzi-lo, tornamos a indústria mais inteligente, mais competitiva e mais eficiente em termos de energia, construindo um futuro mais sustentável em que todos nós podemos fazer mais com menos. A SKF está representada em aproximadamente 130 países e tem cerca de 17.000 distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2024 totalizaram 98.722 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 38.743 colaboradores. www.skf.com

® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=MPOubSGD5-M

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808201/SKF_The_patent_bay.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808202/Rickard_Gustafson.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808203/Arnaud_Ruellan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2808200/SKF_Group_Logo.jpg

FONTE SKF Group