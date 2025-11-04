SKF, çevresel etkiyi azaltabilecek teknolojilerin paylaşılacağı bir platform olan Patent Bay'i hizmete sunuyor

Tarih boyunca ilerlemeye dair teşvik unsuru, bilgiyi ve önemli buluşları daha fazla insana ulaştırma arzusu olmuştur. Üç noktalı emniyet kemerinin ücretsiz şekilde paylaşılarak milyonlarca hayatın kurtarılmasına dair kararlardan, Dünya Çapında Ağ, yani İnternet'in herkesin kullanımına sunulduğu ana kadar. En son olarak da küresel krizle mücadele için aşı teknolojisinin paylaşılması buna dahildir.

SKF'nin CEO'su Rickard Gustafson şöyle diyor: "Sürdürülebilir bir gelecek için inovasyon hayati bir unsur ve tarih, gerçek atılımların paylaştığımız zaman gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Patent Bay, bu potansiyeli açığa çıkarmaya ve sektörler ile toplum genelinde dalga etkisi yaratmaya dair yolumuz."

Lansman, küresel patent başvurularının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bir dönemde gerçekleşiyor. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne göre, 2023 yılında dünya genelinde 3,55 milyon patent başvurusu yapıldı; bu, 1995 yılındaki başvuru sayısının iki katından fazla. Bu durum güçlü bir inovasyon iklimini yansıtırken, aynı zamanda erişim ve iş birliğine dair giderek artan zorluğu da vurguluyor.

Rickard Gustafson sözlerine şöyle devam ediyor: "Günümüzün karmaşık dünyasında şeffaflık ve işbirliği her zamankinden daha önemli. SKF olarak çözümün bir parçasının paylaşım olduğuna inanıyoruz. Patent Bay aracılığıyla başkalarına da aynısını yapmaları için ilham kaynağı olmak istiyoruz, çünkü gerçek değişim birlikte yaratılıyor."

Platformda yayınlanan ilk patent, havacılık sektörüne yönelik geliştirilmiş, yüksek performanslı bir rulman alaşımı.

SKF Teknoloji İnovasyon Müdürü Arnaud Ruellan şöyle diyor: "Bu yeni rulman malzemesi, daha kompakt bir biçim ile daha ağır yükleri kaldırabiliyor ve emisyonları yüzde 25'e varan oranda azaltmak üzere tasarlanmış olan yeni motor tasarımları için yüksek performanslı rulman çözümlerine olanak sağlıyor. Aynı teknoloji, verimliliğin ve sürdürülebilirliğin hayati öneme sahip olduğu daha fazla inovasyonun kapılarını açıyor."

Patent Bay artık hizmete sunulmuş durumda ve sürdürülebilirliği ilerletme potansiyeline sahip teknolojilere kendini adamış şirketler ve yenilikçilerin erişimine açık.

Links:

www.thepatentbay.com

https://www.skf.com/tr/fighting-friction/02

Daha fazla bilgi için lütfen şu iletişim bilgilerini kullanın:

Karin Markhede; +46 707 588 730; [email protected]

Sorumluluk reddi beyanlar ı

"Yüzde 25'e varan oranda daha az emisyon"

İyileştirilmiş yakıt verimliliği, bir dizi yenilik ve iş birliği sayesinde mümkün oluyor; bunlardan biri de Arctic15'in daha optimize edilmiş motor mimarisine katkısı. Devamını okuyun: UltraFan - The Ultimate Turbofan ve Collaboration Innovation for the Future of Flight

Belirtilen emisyon azalması yalnızca motorun yakıt verimliliğindeki iyileştirmeleri ifade etmektedir. Gelecekte üretilecek bir uçağın tam yaşam döngüsünün değerlendirmesini yansıtmamaktadır.

Aktiebolaget SKF

(yayın)

SKF, 1907'den beri sürtünmeyi azaltmak için dünyanın en yenilikçi rulmanlarını, keçelerini, yağlama sistemlerini, durum izleme çözümlerini ve hizmetlerini üretiyor. Daha az sürtünme daha fazla enerji tasarrufu demek ve bunu azaltarak sektörü daha akıllı, daha rekabetçi ve daha enerji verimli hale getiriyor, daha azıyla daha fazlasını yapabileceğimiz daha sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz. SKF, dünya çapında yaklaşık 130 ülkede temsil edilmektedir ve yaklaşık 17.000 distribütör noktasına sahiptir. 2024 yılındaki yıllık satış oranı 98.722 milyon SEK, çalışan sayısı ise 38.743 olmuştur. www.skf.com

® SKF, SKF Group'un tescilli ticari markasıdır.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=MPOubSGD5-M

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808201/SKF_The_patent_bay.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808202/Rickard_Gustafson.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808203/Arnaud_Ruellan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2808200/SKF_Group_Logo.jpg

21 % more press release views with Request a Demo