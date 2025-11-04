SKF lancia "The Patent Bay": una piattaforma per condividere tecnologie a basso impatto ambientale

Nel corso della storia, il progresso è spesso nato dal desiderio di rendere la conoscenza accessibile ad un numero sempre maggiore di persone. Dalla decisione di mettere a disposizione di tutte le case automobilistiche l'utilizzo della cintura di sicurezza a tre punti (salvando milioni di vite) alla nascita del World Wide Web, fino alla condivisione delle tecnologie per lo sviluppo e la produzione dei vaccini durante una crisi sanitaria globale.

"L'innovazione è fondamentale per costruire un futuro sostenibile. La storia ci insegna che le vere svolte avvengono con la condivisione. The Patent Bay è il nostro contributo in questa direzione: vogliamo liberare un potenziale capace di generare effetti positivi su scala industriale e sociale", afferma Rickard Gustafson, CEO di SKF.

Il lancio della piattaforma arriva in un momento in cui il numero di richieste di brevetto a livello globale ha raggiunto il massimo storico. Secondo i dati della World Intellectual Property Organization, nel 2023 sono state presentate 3,55 milioni di domande, più del doppio rispetto al 1995. Un dato che testimonia di un ambiente fertile per l'innovazione, ma che evidenzia anche le crescenti difficoltà in termini di accesso e collaborazione.

"Nel mondo complesso di oggi, apertura e collaborazione sono più importanti che mai. In SKF crediamo che la condivisione sia parte della soluzione. Con The Patent Bay vogliamo ispirare altri a fare lo stesso, perché il cambiamento reale nasce solo insieme", aggiunge Rickard Gustafson.

Il primo brevetto messo a disposizione sulla piattaforma SKF riguarda una lega ad alte prestazioni utilizzata per la produzione di cuscinetti destinati all'industria aeronautica.

"Questo nuovo materiale consente di realizzare cuscinetti in forma più compatta e in grado di sopportare carichi maggiori. Una soluzione ideale per i nuovi motori progettati con l'obiettivo di ridurre le emissioni fino al 25%. Ma la stessa tecnologia apre anche la strada ad altre innovazioni, dove efficienza e sostenibilità sono fondamentali", spiega Arnaud Ruellan, Technology Innovation Manager di SKF.

La piattaforma The Patent Bay è già online e accessibile a tutte le aziende e agli innovatori impegnati nello sviluppo di tecnologie che promuovono la sostenibilità.

Disclaimer

La "riduzione delle emissioni del 25%"

L'ulteriore riduzione del consumo di carburante è frutto di una serie di innovazioni e collaborazioni, tra cui il contributo di Arctic 15 per un'architettura motore ulteriormente ottimizzata.

Leggi di più: UltraFan - The Ultimate Turbofan e Collaboration Innovation for the Future of Flight

La riduzione delle emissioni riportata si riferisce esclusivamente ai miglioramenti in ambito di riduzione del consumo di carburante. Non riflette una valutazione del ciclo di vita completo degli aeromobili del futuro.

