SKF, 환경 영향을 줄일 수 있는 기술 공유 플랫폼, The Patent Bay 출범

"혁신은 지속 가능한 미래를 위해 필수적이며, 역사는 우리가 공유할 때 진정한 돌파구가 일어난다는 것을 보여줍니다. The Patent Bay는 그러한 잠재력을 여는 우리의 방식이며, 산업과 사회 전반에 걸쳐 파급 효과를 창출할 것입니다."라고 리카드 구스타프손(Rickard Gustafsson) SKF CEO는 말합니다.

이번 출범은 전 세계 특허 출원 건수가 역대 최고치를 기록하는 시점에 이루어졌습니다. 세계 지적 재산권 기구(World Intellectual Property Organization)에 따르면, 2023년 전 세계적으로 355만 건의 특허 출원이 접수되었으며, 이는 1995년의 두 배가 넘는 수치입니다. 이는 강력한 혁신 분위기를 반영하는 동시에, 접근성과 협업에서 증가하는 도전과제를 부각합니다.

"오늘날의 복잡한 세상에서, 개방성과 협업은 그 어느 때보다 중요합니다. SKF는 공유가 해결책의 일부라고 믿습니다. The Patent Bay를 통해, 우리는 다른 사람들이 같은 일을 하도록 영감을 주고자 합니다. 진정한 변화는 함께 만들어지기 때문입니다."라고 리카드 구스타프손(Rickard Gustafsson)은 말합니다.

이 플랫폼에서 최초로 공개된 특허는 항공 산업을 위해 개발된 고성능 베어링 합금입니다.

"이 새로운 베어링 소재는 더 작은 형태로 더 높은 하중을 견딜 수 있어, 배출량을 최대 25%까지 줄이도록 설계된 새로운 엔진 구조를 위한 고성능 베어링 솔루션을 구현 합니다. 이 동일한 기술은 효율성과 지속 가능성이 핵심인 추가적인 혁신의 문을 엽니다."라고 아르노 루엘랑(Arnaud Ruellan) SKF 기술 혁신 관리자는 말합니다.

The Patent Bay는 현재 운영 중이며, 지속 가능성을 발전시킬 잠재력을 지닌 기술에 전념하는 기업과 혁신가들이 이용할 수 있습니다.

Links:

www.thepatentbay.com

https://www.skf.com/kr/fighting-friction/02

이니셔티브 관련 동영상 보기(링크)

Patent Bay 확인(링크)

전체 프레스키트 다운로드(링크)

출처

배출량 최대 25% 감소 설계된 엔진

https://www.rolls-royce.com/innovation/ultrafan.aspx

세계 지적 재산권 기구(The World Intellectual Property Organization)

2024년 세계 지적 재산권 지표: 주요 내용 - 특허 주요 내용

