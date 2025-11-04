SKF lanza The Patent Bay, una plataforma para compartir tecnologías a ayudar a reducir el impacto ambiental

A lo largo de la historia, el progreso ha estado impulsado por el deseo de hacer que el conocimiento y los grandes inventos sean accesibles para más personas. Desde la decisión de poner a disposición el cinturón de seguridad de tres puntos y salvar millones de vidas, hasta el momento en que la World Wide Web se abrió al mundo. Y, más recientemente, cuando se compartió la tecnología de las vacunas para enfrentar una crisis global.

"La innovación es esencial para un futuro sostenible, y la historia demuestra que los verdaderos avances ocurren cuando compartimos. The Patent Bay es nuestra manera de liberar ese potencial y generar un efecto dominó en las industrias y en la sociedad", afirma Rickard Gustafson, director ejecutivo de SKF.

El lanzamiento llega en un momento en que las solicitudes de patentes a nivel mundial alcanzan cifras récord. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en 2023, se presentaron 3,55 millones de solicitudes de patentes en todo el mundo, más del doble que en 1995. Si bien esto refleja un entorno de innovación sólido, también pone de manifiesto el creciente desafío del acceso y la colaboración.

"En el complejo mundo actual, la apertura y la colaboración son más importantes que nunca. En SKF, creemos que compartir es parte de la solución. A través de The Patent Bay, queremos inspirar a otros a hacer lo mismo, porque el verdadero cambio se logra juntos", señala Rickard Gustafson.

La primera patente publicada en la plataforma corresponde a una aleación para rodamientos de alto rendimiento, desarrollada para la industria aeronáutica.

"Este nuevo material para rodamientos puede soportar cargas más elevadas en un formato más compacto, lo que permite soluciones de alto rendimiento para nuevas arquitecturas de motores diseñadas para reducir las emisiones hasta en un 25 %. La misma tecnología abre la puerta a nuevas innovaciones, donde la eficiencia y la sostenibilidad son factores clave", afirma Arnaud Ruellan, gerente de innovación tecnológica en SKF.

The Patent Bay ya está disponible para empresas e innovadores comprometidos con el desarrollo de tecnologías con potencial para impulsar la sostenibilidad.

Links:

www.thepatentbay.com/es

https://www.skf.com/es/fighting-friction/02

Para obtener más información, comuníquese con:

Karin Markhede; +46 707 588 730; [email protected]

Descargos de responsabilidad

Reducción de emisiones hasta en un 25 %

La mayor eficiencia en el consumo de combustible se logra gracias a una serie de innovaciones y colaboraciones, entre las cuales se destaca la contribución de Arctic15 a un diseño de motor más optimizado.

Obtenga más información en: UltraFan - The Ultimate Turbofan y Collaboration Innovation for the Future of Flight

La reducción de emisiones mencionada se refiere exclusivamente a las mejoras en la eficiencia del consumo de combustible del motor. No refleja una evaluación del ciclo de vida completo de una futura aeronave.

Aktiebolaget SKF

(publ.)

Desde 1907, SKF ha desarrollado algunos de los rodamientos, sellos, sistemas de lubricación, soluciones de monitoreo de condición y servicios más innovadores del mundo para reducir la fricción. Menos fricción significa mayor ahorro de energía y, al reducirla, hacemos que la industria sea más inteligente, competitiva y energéticamente eficiente, lo que contribuye a la construcción de un futuro más sostenible en el que todos podamos hacer más con menos. SKF tiene representaciones en, aproximadamente, 130 países y cuenta con unos 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2024 ascendieron a 98 722 millones de coronas suecas y la cantidad de empleados fue de 38 743. www.skf.com

® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=MPOubSGD5-M

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808201/SKF_The_patent_bay.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808202/Rickard_Gustafson.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808203/Arnaud_Ruellan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2808200/SKF_Group_Logo.jpg

21 % more press release views with Request a Demo