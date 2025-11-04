SKF 推出 The Patent Bay－可減少環境影響科技的分享平台

「可持續發展必需創新，而歷史證明分享帶來真正突破。The Patent Bay 我們釋放這種潛力的方式——在各行各業和社會中，產生連鎖反應。」主席兼行政總裁 Rickard Gustafson 表示。

此推出正值全球專利申請數量，達到史上最高水準之際。根據世界知識產權組織的數據，2023 年全球共 355 萬項專利申請，超過 1995 年的兩倍。這不僅反映創新氛氣強勁，也突顯獲取資源和開展合作日益困難。

「在當今複雜世界裡，開放與合作是從未如此重要。在 SKF，我們相信分享是解決方案的一部份。我們希望透過 The Patent Bay 拋磚引玉——因為真正改變是共同創造的。」Rickard Gustafson 表示。

在該平台上，首個專利公佈是一種為航空工業發展的高性能軸承合金。

「這種新型軸承材料能夠以更緊湊形式，承受更高負載。這為減少高達 25% 排放的新型引擎架構，提供高性能軸承解決方案。同樣科技也為進一步創新打開大門，而效率和可持續發展是關鍵。」SKF 科技創新經理 Arnaud Ruellan 表示。

The Patent Bay 現已推出，歡迎致力開發具促進可持續發展潛力的科技公司與創新者使用。

Karin Markhede；+46 707 588 730；[email protected]

最多可減少 25% 排放量。

燃油效率提升，有賴廣泛系列創新與合作——其中之一是 Arctic15 對引擎架構改善作出的貢獻。

了解更多： UltraFan－終極渦輪風扇 合作 與 面向未來飛行創新

所列排放減少僅指引擎燃油效率改善。它並未反映未來飛機的完整生命週期評估。

