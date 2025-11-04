SKF lanceert The Patent Bay - een platform voor het delen van technologieën die de impact op het milieu verminderen

Door de geschiedenis heen is vooruitgang gedreven door de wens om kennis en belangrijke uitvindingen toegankelijk te maken voor meer mensen. Van beslissingen om de driepuntsgordel gratis ter beschikking te stellen en miljoenen levens te redden tot het moment waarop het World Wide Web voor iedereen toegankelijk werd. En meer recent, toen vaccintechnologie werd gedeeld om een wereldwijde crisis aan te pakken.

"Innovatie is essentieel voor een duurzame toekomst, en de geschiedenis laat zien dat echte doorbraken plaatsvinden wanneer we delen. The Patent Bay is onze manier om dat potentieel te ontsluiten en een domino-effect te creëren tussen industrieën en samenleving", zegt Rickard Gustafson, CEO van SKF.

De lancering vindt plaats op een moment dat het aantal patentaanvragen wereldwijd ongekend hoog is. Volgens de World Intellectual Property Organization werden in 2023 wereldwijd 3,55 miljoen patentaanvragen ingediend, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 1995. Dit weerspiegelt een sterk innovatieklimaat, maar benadrukt ook de groeiende uitdaging van toegang en samenwerking.

"In de complexe wereld van vandaag zijn openheid en samenwerking belangrijker dan ooit. Bij SKF geloven we dat delen met elkaar deel uitmaakt van de oplossing. Via The Patent Bay willen we anderen inspireren om hetzelfde te doen — want echte verandering creëer je samen", aldus Rickard Gustafson.

Het eerste patent dat op het platform beschikbaar komt, is een hoogwaardige lager-legering die is ontwikkeld voor de luchtvaartindustrie.

"Dit nieuwe lagermateriaal kan hogere belastingen in een compactere vorm verwerken, waardoor hoogwaardige lager-oplossingen mogelijk zijn voor nieuwe architecturen van motoren die ontworpen zijn om de uitstoot tot wel 25 procent te verminderen. Dezelfde technologie opent de deur naar verdere innovatie, waarbij efficiëntie en duurzaamheid centraal staan", zegt Arnaud Ruellan, Technology Innovation Manager bij SKF.

The Patent Bay is nu live en toegankelijk voor bedrijven en innovators die zich inzetten voor technologieën met het potentieel om duurzaamheid te bevorderen.

Links:

www.thepatentbay.com

https://www.skf.com/nl/fighting-friction/02

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Karin Markhede; +46 707 588 730; [email protected]

Disclaimer

De "tot 25% emissiereductie"

De verbeterde brandstofzuinigheid is het resultaat van een reeks innovaties en samenwerkingsverbanden, waaronder die van Arctic15 voor een meer optimale motorarchitectuur. Lees meer: UltraFan - The Ultimate Turbofan en Collaboration Innovation for the Future of Flight

De genoemde emissiereductie heeft uitsluitend betrekking op de verbeteringen van de brandstofefficiëntie van de motor. Het vertegenwoordigt geen representatie van een beoordeling van de volledige levenscyclus van een toekomstig vliegtuig.

Aktiebolaget SKF

(publ)

Sinds 1907 maakt SKF 's werelds meest innovatieve lagers, afdichtingen, smeersystemen, oplossingen voor conditiebewaking en services om wrijving te verminderen. Minder wrijving betekent meer energie besparen en door de wrijving te verminderen, maken we de industrie slimmer, concurrerender en energiezuiniger en bouwen we aan een duurzamere toekomst waarin we allemaal meer kunnen doen met minder. SKF is vertegenwoordigd in ongeveer 130 landen en heeft wereldwijd 17.000 geautoriseerde Distributeurs. In 2024 bedroeg de jaaromzet SEK 98.722 miljoen en was het aantal werknemers 38.743. www.skf.com

® SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Group.

