SKINCEUTICALS TORNA-SE PARCEIRA OFICIAL DE CUIDADOS COM A PELE DA SCUDERIA FERRARI HP

NOVA YORK, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A SkinCeuticals, marca de cuidados com a pele de estética médica número1 do mundo, está embarcando em uma nova pista, tornando-se parceira oficial da Scuderia Ferrari HP, a icônica equipe de corrida de Fórmula 1. Marcando a primeira parceria de cuidados com a pele da Scuderia Ferrari HP, a parceria plurianual reunirá duas marcas unidas por um compromisso compartilhado com o desempenho, a inovação e a busca incansável pela excelência.

Foto cortesia da SkinCeuticals

Fundada em décadas de pesquisa antioxidante, a SkinCeuticals se estabeleceu como a força global número1 em cuidados médicos estéticos para a pele. Com experiência clínica, a SkinCeuticals oferece soluções que se integram perfeitamente aos procedimentos estéticos mais avançados para transformar a pele e proteger os resultados profissionais. Essa parceria reúne dois pioneiros em seus respectivos campos – a experiência em engenharia da Scuderia Ferrari HP e a ciência de cuidados com a pele da SkinCeuticals –, pois ambientes de alto risco exigem precisão em todos os níveis.

"Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Scuderia Ferrari HP, um ícone de desempenho e uma das marcas mais globalmente influentes do mundo. Esta parceria marca um momento emocionante para a SkinCeuticals à medida que expandimos a marca para novos espaços culturais que refletem os valores que sempre defendemos – otimização médica, inovação de ponta e a beleza do alto desempenho ", disse Julien Chardon, presidente global da marca SkinCeuticals.

Esta iniciativa abrangente será lançada por meio de uma campanha global que segue a temporada da Fórmula 1, alcançando entusiastas de cuidados com a pele voltados para o desempenho e fãs da Scuderia Ferrari HP em todas as principais plataformas. Ao longo da campanha de vários anos, a SkinCeuticals dará vida a essa parceria por meio de narrativas de alto impacto, experiências de hospitalidade premium e ativações exclusivas no local em corridas selecionadas do Grand Prix em todo o mundo, trazendo o produto e a identidade clínica da marca para o mundo da F1.

"Estamos orgulhosos de receber a SkinCeuticals como parceira oficial de cuidados com a pele da Scuderia Ferrari HP", disse Lorenzo Giorgetti, diretor de receitas de corridas da Scuderia Ferrari HP. "Como nossa primeira parceria na categoria de cuidados com a pele, essa colaboração eleva ainda mais a experiência dos hóspedes da Scuderia Ferrari HP por meio de um parceiro que compartilha nosso compromisso com a inovação, a busca pela excelência e a entrega de experiências premium para nossa comunidade global. Estamos ansiosos para dar vida à parceria durante toda a temporada de corridas."

Juntas, a SkinCeuticals e a Scuderia Ferrari HP compartilham a crença de que o desempenho máximo é impulsionado pela inovação, disciplina e evolução contínuas. Essa mentalidade compartilhada alimentará experiências elevadas de cuidados com a pele, ativações globais e momentos impactantes da marca dentro e fora da pista. Descubra mais sobre a SkinCeuticals visitando SkinCeuticals.com e em clínicas selecionadas em todo o mundo.

SOBRE A SKINCEUTICALS

Fundada em pesquisas inovadoras sobre antioxidantes, a SkinCeuticals se estabeleceu como a força líder em cuidados estéticos médicos para a pele em todo o mundo. Nossa experiência está em produtos apoiados pela ciência que oferecem soluções transformadoras, integrando-se perfeitamente aos procedimentos cosméticos mais avançados para melhorar a aparência da pele e proteger os resultados profissionais. A SkinCeuticals é a escolha confiável para mais de 12.000 dermatologistas, cirurgiões plásticos e profissionais médicos de estética em todo o mundo. Disponível em 42 países, a marca é distribuída exclusivamente nas clínicas mais avançadas, nas lojas emblemáticas SkinCeuticals, nos balcões de retalho de viagens de alto impacto e em SkinCeuticals.com.

A ABORDAGEM INTEGRADA DE CUIDADOS COM A PELE DA SKINCEUTICALS

A SkinCeuticals é pioneira em cuidados com a pele integrados, com experiência central enraizada em formulações apoiadas pela ciência que fornecem resultados transformadores. Projetada para funcionar perfeitamente ao lado de procedimentos cosméticos avançados, a marca melhora a aparência da pele, ajudando a proteger e ampliar os resultados profissionais. Reconhecida como a marca de cuidados com a pele mais estética do mundo, a SkinCeuticals está na vanguarda da ciência dos cuidados com a pele, desenvolvendo produtos de alto desempenho que complementam até mesmo os tratamentos mais avançados no consultório.

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FONTE SkinCeuticals