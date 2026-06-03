SKINCEUTICALS、SCUDERIA FERRARI HPの公式スキンケアパートナーに就任

ニューヨーク, 2026年6月3日 /PRNewswire/ --世界ナンバーワンのメディカルエステティック・スキンケアブランドである SkinCeuticals は、F1レーシングチームの象徴であるScuderia Ferrari HPのオフィシャルパートナーとなり、新たな道を歩み始めました。Scuderia Ferrari HPにとって初のスキンケア・パートナーシップとなるこの複数年にわたるパートナーシップは、パフォーマンス、イノベーション、卓越性の絶え間ない追求という共通のコミットメントを有する2つのブランドを結びつけるものです。

数十年にわたる抗酸化研究に基づいて設立されたSkinCeuticalsは、メディカル・エステティック・スキンケアにおける世界No.1の地位を確立しています。SkinCeuticalsは、臨床的な専門知識を活かし、最先端の美容施術とシームレスに融合するソリューションを提供することで、お肌を変革し、施術による効果を長持ちさせます。このパートナーシップは、極めて厳しい環境下においてあらゆるレベルでの精度が求められるなか、Scuderia Ferrari HPのエンジニアリングの専門知識と、SkinCeuticalsのスキンケア科学という、それぞれの分野における2つのパイオニアを結びつけるものです。

Photo courtesy of SkinCeuticals

「パフォーマンスの象徴であり、世界で最も影響力のあるブランドのひとつであるScuderia Ferrari HPと提携できることを誇りに思います。本パートナーシップは、SkinCeuticalsにとってエキサイティングな瞬間です。私たちは、医療の最適化、最先端のイノベーション、ハイパフォーマンスの美という、私たちが常に掲げてきた価値観を反映した新たな文化的空間へとブランドを拡大していきます」と、SkinCeuticalsのグローバルブランド・プレジデントであるJulien Chardonは述べています。

この包括的なイニシアチブは、F1シーズンに連動したグローバルキャンペーンを通じて展開され、パフォーマンスを重視するスキンケア愛好家やScuderia Ferrari HPのファンを、あらゆる主要プラットフォームを通じてターゲットにします。複数年にわたるキャンペーンを通じて、SkinCeuticalsは、インパクトのあるストーリーテリング、プレミアムなホスピタリティ体験、そして世界中の選りすぐりのグランプリレース会場での限定イベントを通じて、このパートナーシップに命を吹き込み、ブランドの製品と臨床的なアイデンティティをF1の世界に届けていきます。

「SkinCeuticalsをScuderia Ferrari HPのオフィシャルスキンケアパートナーとして迎えられることを誇りに思います」と、Scuderia Ferrari HPのチーフ・レーシング・レベニュー・オフィサーであるLorenzo Giorgetti氏は述べています。「スキンケアカテゴリーにおける初のパートナーシップとして、このコラボレーションは、イノベーション、卓越性の追求、そしてグローバルコミュニティへのプレミアムな体験の提供へのコミットメントを共有するパートナーを通じて、Scuderia Ferrari HPのゲスト体験をさらに高めるものです。レースシーズンを通して、このパートナーシップを実現させることを楽しみにしています。」

SkinCeuticalsとScuderia Ferrari HPは、絶え間ないイノベーション、鍛錬、進化が最高のパフォーマンスを生み出すという信念を共有しています。この共有されたマインドセットが、より高いスキンケア体験、グローバルなアクティベーション、そしてサーキットの内外でインパクトのあるブランド・モーメントを生み出すのです。SkinCeuticalsについての詳細は、 SkinCeuticals.com および世界各地のクリニックでご覧ください。

SKINCEUTICALSについて

画期的な抗酸化研究に基づき設立されたSkinCeuticalsは、メディカル・エステティック・スキンケアの世界的リーダーとしての地位を確立しています。同社の専門知識は、科学的裏付けのある製品にあります。これらの製品は、最先端の美容施術とシームレスに融合し、肌の見た目を向上させるとともに、施術による効果を長持ちさせます。SkinCeuticalsは、世界中の12,000人以上の皮膚科医、形成外科医、メディカルエステティックの専門家からの信頼を得ています。42カ国で販売されている当ブランドは、最先端のクリニック、SkinCeuticalsの旗艦店、主要なトラベルリテール店舗、およびSkinCeuticals.comでのみ取り扱われています。

SKINCEUTICALSの統合スキンケア・アプローチ

SkinCeuticalsは統合スキンケアのパイオニアであり、科学に裏打ちされた処方に根ざした専門知識を核とし、変容的な結果をもたらします。高度な美容施術とシームレスに連動するように設計されたこのブランドは、肌の見た目を美しく整えるだけでなく、施術による効果を保護し、その持続期間を延ばすお手伝いをします。世界No.1のメディカルエステティック・スキンケアブランドとして知られるSkinCeuticalsは、スキンケア科学の最前線に位置し、最先端のオフィス内トリートメントを補完する高機能製品を開発しています。

SOURCE SkinCeuticals