SKINCEUTICALS WIRD OFFIZIELLER HAUTPFLEGEPARTNER DER SCUDERIA FERRARI HP

NEW YORK, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- SkinCeuticals , die weltweit führende Marke für medizinisch-ästhetische Hautpflege, beschreitet einen neuen Weg und wird offizieller Partner der Scuderia Ferrari HP, dem legendären Formel-1-Rennstall. Die mehrjährige Partnerschaft, die die erste Hautpflegepartnerschaft der Scuderia Ferrari HP darstellt, wird zwei Marken zusammenbringen, die durch ein gemeinsames Engagement für Leistung, Innovation und ein unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen verbunden sind.

Photo courtesy of SkinCeuticals

Auf der Grundlage jahrzehntelanger Forschung im Bereich der Antioxidantien hat sich SkinCeuticals als weltweite Nummer 1 in der medizinisch-ästhetischen Hautpflege etabliert. Mit klinischem Fachwissen bietet SkinCeuticals Lösungen, die sich nahtlos in die fortschrittlichsten ästhetischen Verfahren integrieren lassen, um die Haut zu verändern und professionelle Ergebnisse zu schützen. Diese Partnerschaft bringt zwei Pioniere auf ihren jeweiligen Gebieten zusammen - das technische Fachwissen der Scuderia Ferrari HP und die Hautpflegewissenschaft von SkinCeuticals - denn in einem Umfeld, in dem viel auf dem Spiel steht, ist Präzision auf jeder Ebene gefragt.

„Wir sind stolz darauf, mit der Scuderia Ferrari HP zusammenzuarbeiten, einer Ikone der Performance und einer der einflussreichsten Marken der Welt. Diese Partnerschaft ist ein aufregender Moment für SkinCeuticals, da wir die Marke in neue kulturelle Bereiche ausdehnen, die die Werte widerspiegeln, für die wir immer gestanden haben - medizinische Optimierung, bahnbrechende Innovation und die Schönheit von Hochleistung", sagte Julien Chardon, Global Brand President von SkinCeuticals.

Diese umfassende Initiative wird mit einer globalen Kampagne gestartet, die die Formel-1-Saison begleitet und leistungsorientierte Hautpflege-Enthusiasten und Fans der Scuderia Ferrari HP auf allen wichtigen Plattformen erreicht. Während der mehrjährigen Kampagne wird SkinCeuticals diese Partnerschaft durch wirkungsvolles Storytelling, erstklassige Hospitality-Erlebnisse und exklusive Vor-Ort-Aktivitäten bei ausgewählten Grand-Prix-Rennen weltweit zum Leben erwecken und die Produkt- und klinische Identität der Marke in die Welt der Formel 1 bringen.

„Wir sind stolz darauf, SkinCeuticals als offiziellen Hautpflegepartner der Scuderia Ferrari HP begrüßen zu dürfen", sagte Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenues Officer der Scuderia Ferrari HP. „Als unsere erste Partnerschaft in der Hautpflegekategorie wird diese Zusammenarbeit das Erlebnis der Gäste von Scuderia Ferrari HP durch einen Partner, der unser Engagement für Innovation, das Streben nach Exzellenz und die Bereitstellung von Premium-Erlebnissen für unsere globale Gemeinschaft teilt, weiter verbessern. Wir freuen uns darauf, die Partnerschaft während der Rennsaison mit Leben zu erfüllen."

SkinCeuticals und die Scuderia Ferrari HP teilen die Überzeugung, dass Spitzenleistungen durch kontinuierliche Innovation, Disziplin und Weiterentwicklung erzielt werden. Diese gemeinsame Denkweise wird zu herausragenden Hautpflegeerlebnissen, globalen Aktivierungen und eindrucksvollen Markenmomenten auf und abseits der Rennstrecke führen. Mehr über SkinCeuticals erfahren Sie unter SkinCeuticals.com und in ausgewählten Kliniken weltweit.

ÜBER SKINCEUTICALS

SkinCeuticals wurde auf der Grundlage bahnbrechender Antioxidantienforschung gegründet und hat sich weltweit als führende Kraft in der medizinisch-ästhetischen Hautpflege etabliert. Unsere Expertise liegt in wissenschaftlich fundierten Produkten, die transformative Lösungen bieten und sich nahtlos in die modernsten kosmetischen Verfahren integrieren lassen, um das Erscheinungsbild der Haut zu verbessern und professionelle Ergebnisse zu schützen. Mehr als 12.000 Dermatologen, plastische Chirurgen und medizinische Ästhetiker weltweit vertrauen auf SkinCeuticals. Die Marke ist in 42 Ländern erhältlich und wird exklusiv in den fortschrittlichsten Kliniken, in den SkinCeuticals Flagship Stores, in hochkarätigen Travel Retail Counters und auf SkinCeuticals.com vertrieben.

SKINCEUTICALS' INTEGRIERTER HAUTPFLEGEANSATZ

SkinCeuticals ist ein Pionier der integrierten Hautpflege, dessen Kernkompetenz in wissenschaftlich fundierten Formulierungen liegt, die transformative Ergebnisse liefern. Die Marke wurde entwickelt, um nahtlos mit fortschrittlichen kosmetischen Verfahren zusammenzuarbeiten. Sie verbessert das Erscheinungsbild der Haut und hilft dabei, professionelle Ergebnisse zu schützen und zu verlängern. SkinCeuticals ist die weltweit führende Marke für medizinisch-ästhetische Hautpflege und steht an der Spitze der Hautpflegewissenschaft. Das Unternehmen entwickelt Hochleistungsprodukte, die selbst die fortschrittlichsten Behandlungen in der Praxis ergänzen.