Skinceuticals se convierte en socio oficial de cuidado de la piel de Scuderia Ferrari HP

NUEVA YORK, 3 junio de 2026 /PRNewswire/ -- SkinCeuticals, la marca líder mundial en cosmética médica, se embarca en una nueva aventura al convertirse en socio oficial de Scuderia Ferrari HP, el icónico equipo de Fórmula 1. Esta alianza plurianual, la primera de Scuderia Ferrari HP en el sector del cuidado de la piel, unirá a dos marcas unidas por un compromiso compartido con el rendimiento, la innovación y la búsqueda constante de la excelencia.

Photo courtesy of SkinCeuticals

Fundada tras décadas de investigación en antioxidantes, SkinCeuticals se ha consolidado como líder mundial en el cuidado de la piel en el ámbito de la medicina estética. Gracias a su experiencia clínica, SkinCeuticals ofrece soluciones que se integran a la perfección con los procedimientos estéticos más avanzados para transformar la piel y proteger los resultados profesionales. Esta alianza reúne a dos pioneros en sus respectivos campos: la experiencia en ingeniería de Scuderia Ferrari HP y la ciencia del cuidado de la piel de SkinCeuticals, ya que los entornos de alta exigencia requieren precisión en cada nivel.

"Nos enorgullece asociarnos con Scuderia Ferrari HP, un icono del rendimiento y una de las marcas más influyentes a nivel mundial. Esta alianza marca un momento emocionante para SkinCeuticals, ya que expandimos la marca a nuevos ámbitos culturales que reflejan los valores que siempre hemos defendido: optimización médica, innovación de vanguardia y la belleza del alto rendimiento", declaró Julien Chardon, presidente global de la marca SkinCeuticals.

Esta iniciativa integral se lanzará a través de una campaña global que seguirá la temporada de Fórmula 1, llegando a los entusiastas del cuidado de la piel orientados al rendimiento y a los fanáticos de Scuderia Ferrari HP en todas las plataformas principales. A lo largo de la campaña, que durará varios años, SkinCeuticals dará vida a esta colaboración mediante narrativas impactantes, experiencias de hospitalidad exclusivas y activaciones in situ en carreras selectas de Grandes Premios en todo el mundo, llevando la identidad clínica y de producto de la marca al mundo de la F1.

"Nos enorgullece dar la bienvenida a SkinCeuticals como socio oficial de cuidado de la piel de Scuderia Ferrari HP", indicó Lorenzo Giorgetti, director de ingresos de carreras de Scuderia Ferrari HP. "Como nuestra primera alianza en la categoría de cuidado de la piel, esta colaboración eleva aún más la experiencia de los visitantes de Scuderia Ferrari HP gracias a un socio que comparte nuestro compromiso con la innovación, la búsqueda de la excelencia y la entrega de experiencias premium a nuestra comunidad global. Esperamos con entusiasmo desarrollar esta alianza a lo largo de la temporada de carreras".

SkinCeuticals y Scuderia Ferrari HP comparten la convicción de que el máximo rendimiento se logra mediante la innovación constante, la disciplina y la evolución. Esta visión compartida impulsará experiencias de cuidado de la piel excepcionales, activaciones globales y momentos de marca impactantes, tanto dentro como fuera de la pista. Descubra más sobre SkinCeuticals visitando SkinCeuticals.com y en clínicas seleccionadas en todo el mundo.

ACERCA DE SKINCEUTICALS

Fundada sobre la base de una investigación pionera en antioxidantes, SkinCeuticals se ha consolidado como líder mundial en el cuidado de la piel en el ámbito de la medicina estética. Nuestra experiencia se centra en productos con respaldo científico que ofrecen soluciones transformadoras, integrándose a la perfección con los procedimientos cosméticos más avanzados para realzar la apariencia de la piel y proteger los resultados profesionales. SkinCeuticals es la opción de confianza de más de 12.000 dermatólogos, cirujanos plásticos y profesionales de la medicina estética en todo el mundo. Disponible en 42 países, la marca se distribuye exclusivamente en las clínicas más prestigiosas, las tiendas insignia de SkinCeuticals, los puntos de venta de mayor visibilidad en aeropuertos y en SkinCeuticals.com.

EL ENFOQUE INTEGRAL DE SKINCEUTICALS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

SkinCeuticals es pionera en el cuidado integral de la piel, con una sólida experiencia basada en fórmulas científicamente probadas que ofrecen resultados transformadores. Diseñada para complementar a la perfección los procedimientos cosméticos avanzados, la marca realza la apariencia de la piel a la vez que ayuda a proteger y prolongar los resultados profesionales. Reconocida como la marca número uno mundial en cuidado de la piel médico-estético, SkinCeuticals se sitúa a la vanguardia de la ciencia del cuidado de la piel, desarrollando productos de alto rendimiento que complementan incluso los tratamientos más avanzados realizados en consulta.