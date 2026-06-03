스킨수티컬즈, 스쿠데리아 페라리 HP의 공식 스킨케어 파트너로 선정

뉴욕, 2026년 6월 3일 /PRNewswire/ -- 세계 1위 메디컬 에스테틱 스킨케어 브랜드 스킨수티컬즈(SkinCeuticals)가 전설적인 포뮬러 원(F1) 레이싱 팀 스쿠데리아 페라리 HP(Scuderia Ferrari HP)의 공식 파트너로 합류해 새로운 여정을 시작한다. 이번 파트너십은 스쿠데리아 페라리 HP의 첫 스킨케어 파트너십으로 몇 년 동안 이어지며 성과, 혁신, 그리고 탁월함을 향한 끊임없는 추구라는 공통 가치를 공유하는 두 브랜드를 하나로 연결해 주게 된다.

스킨수티컬즈는 수십 년에 걸친 항산화 연구를 기반으로 설립된 브랜드로 메디컬 에스테틱 스킨케어 분야에서 글로벌 선도 자리를 지켜 왔다. 임상 전문성을 바탕으로 한 스킨수티컬즈의 솔루션은 최첨단 미용 시술과 자연스럽게 결합해 피부를 개선하고 전문가 시술 결과를 보호해 준다. 이번 파트너십으로 각 분야를 선도하는 두 혁신 기업이 힘을 모으게 됐다. 스쿠데리아 페라리 HP의 엔지니어링 전문성과 스킨수티컬즈의 피부과학이 만나, 최고의 정밀성이 요구되는 환경에서 시너지가 기대된다.

Photo courtesy of SkinCeuticals

줄리앙 샤르동(Julien Chardon) 스킨수티컬즈 글로벌 브랜드 사장은 "성과의 상징이자 세계적으로 손꼽히게 영향력 있는 브랜드인 스쿠데리아 페라리 HP와 파트너십을 맺게 돼 매우 자랑스럽다. 이번 협력은 스킨수티컬즈가 의료적 최적화, 최첨단 혁신, 그리고 고성능의 아름다움이라는 브랜드 핵심 가치를 반영하는 새로운 문화적 영역으로 확장하는 중요한 계기가 될 것"이라고 말했다.

이번 종합 파트너십은 F1 시즌 전반을 따라가는 글로벌 캠페인을 통해 처음 공개된다. 이를 통해 성과 중심의 스킨케어 소비자와 스쿠데리아 페라리 HP 팬들에게 주요 플랫폼 전반에서 다가갈 예정이다. 스킨수티컬즈는 다년간 이어질 캠페인 기간에 강력한 스토리텔링과 프리미엄 호스피탈리티 프로그램, 세계 주요 그랑프리 대회 현장에서 진행되는 독점 체험 프로그램을 통해 브랜드의 제품 및 임상 전문성을 F1 무대에 선보일 계획이다.

로렌초 조르제티(Lorenzo Giorgetti) 스쿠데리아 페라리 HP 레이싱 수익 부문 최고책임자는 "스킨수티컬즈를 스쿠데리아 페라리 HP의 공식 스킨케어 파트너로 맞이하게 되어 매우 기쁘다"며 이번 협력은 스킨케어 분야에서 체결한 첫 파트너십으로 혁신과 우위, 글로벌 커뮤니티를 위한 프리미엄 경험 제공이라는 가치를 공유하는 파트너와 함께 고객 경험을 한층 더 높일 것이다. 시즌 내내 이 파트너십을 다양한 방식으로 선보일 방침이다"라고 말했다.

스킨수티컬즈와 스쿠데리아 페라리 HP는 최고의 성과가 지속적인 혁신, 규율, 그리고 진화에서 비롯된다는 신념을 공유하고 있다. 같은 철학을 공유하고 있기에 트랙 안팎에서 한층 향상된 스킨케어 경험, 글로벌 브랜드 활동, 의미 있는 브랜드 경험이 실현될 것이다. 스킨수티컬즈에 관해 자세한 사항은 SkinCeuticals.com과 전 세계 주요 클리닉에서 확인할 수 있다.

스킨수티컬즈 소개

스킨수티컬즈는 혁신적인 항산화 연구를 토대로 설립된 기업으로 현재 전 세계 메디컬 에스테틱 스킨케어 분야를 선도하는 곳이기도 하다. 과학에 근거를 둔 제품을 통해 피부 개선 솔루션을 제공하고 최첨단 미용 시술과 자연스럽게 결합해 피부 외관을 좋게 만들어 주는 한편 전문가 시술 결과를 보호하는 데에도 강점을 갖고 있다. 현재 전 세계 1만 2000여 피부과 전문의와 성형외과 전문의, 메디컬 에스테틱 전문가들이 신뢰하는 브랜드로 42개국에서 판매되고 있으며, 최첨단 클리닉, 스킨수티컬즈 플래그십 스토어, 주요 여행 소매 채널, SkinCeuticals.com을 통해 독점 유통되고 있다.

스킨수티컬즈의 통합 스킨케어 접근법

스킨수티컬즈는 통합 스킨케어 분야의 선구자로, 과학적 근거에 기반한 포뮬러 개발 역량을 바탕으로 혁신적인 결과를 선사한다. 브랜드 제품은 첨단 미용 시술과 함께 사용돼 피부 외관을 개선하고 전문가 시술 결과가 더욱 오래 유지되도록 도와준다. 세계 1위 메디컬 에스테틱 스킨케어 브랜드로 인정받고 있는 스킨수티컬즈는 스킨케어 과학의 최전선에서 활약하며, 최첨단 클리닉 시술과도 조화를 이루는 고성능 제품을 개발하고 있다.

SOURCE SkinCeuticals