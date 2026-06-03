SKINCEUTICALS SE CONVIERTE EN SOCIO OFICIAL DE CUIDADO DE LA PIEL DE SCUDERIA FERRARI HP

NUEVA YORK, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- SkinCeuticals , la marca de cuidado de la piel de estética médica número1 en todo el mundo, se embarca en una nueva pista, convirtiéndose en socio oficial de Scuderia Ferrari HP, el icónico equipo de carreras de Fórmula 1. Marcando la primera asociación de cuidado de la piel de la Scuderia Ferrari HP, la asociación de varios años reunirá a dos marcas unidas por un compromiso compartido con el rendimiento, la innovación y una incansable búsqueda de la excelencia.

Foto cortesía de SkinCeuticals

SkinCeuticals, fundada tras décadas de investigación sobre antioxidantes, se ha consolidado como la fuerza mundial número1 en el cuidado médico y estético de la piel. Con experiencia clínica, SkinCeuticals ofrece soluciones que se integran a la perfección con los procedimientos estéticos más avanzados para transformar la piel y proteger los resultados profesionales. Esta asociación reúne a dos pioneros en sus respectivos campos, la experiencia en ingeniería de Scuderia Ferrari HP y la ciencia del cuidado de la piel de SkinCeuticals, ya que los entornos de alto riesgo exigen precisión en todos los niveles.

"Estamos orgullosos de asociarnos con Scuderia Ferrari HP, un ícono del rendimiento y una de las marcas más influyentes a nivel mundial. Esta asociación marca un momento emocionante para SkinCeuticals a medida que expandimos la marca a nuevos espacios culturales que reflejan los valores que siempre hemos defendido: optimización médica, innovación de vanguardia y la belleza del alto rendimiento ", dijo Julien Chardon, presidente global de la marca de SkinCeuticals.

Esta iniciativa integral debutará a través de una campaña global que sigue a la temporada de Fórmula 1, llegando a los entusiastas del cuidado de la piel impulsados por el rendimiento y a los fanáticos de la Scuderia Ferrari HP en todas las plataformas principales. A lo largo de la campaña de varios años, SkinCeuticals dará vida a esta asociación a través de narraciones de alto impacto, experiencias de hospitalidad premium y actividades exclusivas in situ en determinadas carreras de Grandes Premios de todo el mundo, llevando el producto y la identidad clínica de la marca al mundo de la F1.

"Nos enorgullece darle la bienvenida a SkinCeuticals como patrocinador oficial de cuidado de la piel de Scuderia Ferrari HP", dijo Lorenzo Giorgetti, director de Ingresos de Carreras en Scuderia Ferrari HP. "Como nuestra primera asociación en la categoría de cuidado de la piel, esta colaboración eleva aún más la experiencia de los huéspedes de Scuderia Ferrari HP a través de un socio que comparte nuestro compromiso con la innovación, la búsqueda de la excelencia y la entrega de experiencias premium para nuestra comunidad global. Esperamos dar vida a la asociación durante toda la temporada de carreras ".

Juntos, SkinCeuticals y Scuderia Ferrari HP comparten la creencia de que el máximo rendimiento está impulsado por la innovación, la disciplina y la evolución continuas. Esta mentalidad compartida impulsará experiencias de cuidado de la piel elevadas, activaciones globales y momentos de marca impactantes tanto dentro como fuera de la pista. Descubra más sobre SkinCeuticals visitando SkinCeuticals.com y en clínicas seleccionadas de todo el mundo.

ACERCA DE SKINCEUTICALS

Fundada en una investigación innovadora sobre antioxidantes, SkinCeuticals se ha establecido como la fuerza líder en el cuidado médico estético de la piel en todo el mundo. Nuestra experiencia se basa en productos respaldados por la ciencia que ofrecen soluciones transformadoras, que se integran perfectamente con los procedimientos cosméticos más avanzados para mejorar la apariencia de la piel y proteger los resultados profesionales. SkinCeuticals es la opción de confianza para más de 12.000 dermatólogos, cirujanos plásticos y profesionales de la estética médica de todo el mundo. Disponible en 42 países, la marca se distribuye exclusivamente en las clínicas más avanzadas, tiendas insignia de SkinCeuticals, mostradores minoristas de viajes de alto impacto y en SkinCeuticals.com.

EL ENFOQUE INTEGRADO PARA el cuidado de la piel de

SkinCeuticals SkinCeuticals es pionera en el cuidado integrado de la piel, con una experiencia central basada en formulaciones respaldadas por la ciencia que ofrecen resultados transformadores. Diseñada para funcionar a la perfección junto con procedimientos cosméticos avanzados, la marca mejora la apariencia de la piel al tiempo que ayuda a proteger y ampliar los resultados profesionales. Reconocido como la marca de cuidado de la piel de estética médica #1 del mundo, SkinCeuticals se encuentra a la vanguardia de la ciencia del cuidado de la piel, desarrollando productos de alto rendimiento que complementan incluso los tratamientos más avanzados en el consultorio.

FUENTE SkinCeuticals