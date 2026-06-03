SKINCEUTICALS DEVIENT LE PARTENAIRE OFFICIEL DES SOINS DE LA PEAU DE LA SCUDERIA FERRARI HP

NEW YORK, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- SkinCeuticals , la première marque mondiale de soins esthétiques médicaux pour la peau, s'engage sur une nouvelle voie en devenant le partenaire officiel de la Scuderia Ferrari HP, l'emblématique écurie de Formule 1. Marquant le tout premier partenariat de la Scuderia Ferrari HP dans le domaine des soins de la peau, ce partenariat pluriannuel réunira deux marques unies par un engagement commun en faveur de la performance, de l'innovation et d'une poursuite incessante de l'excellence.

Photo courtesy of SkinCeuticals

Fondée sur des décennies de recherche sur les antioxydants, SkinCeuticals s'est imposée comme la première force mondiale dans le domaine des soins esthétiques médicaux. Grâce à son expertise clinique, SkinCeuticals propose des solutions qui s'intègrent parfaitement aux procédures esthétiques les plus avancées pour transformer la peau et protéger les résultats professionnels. Ce partenariat réunit deux pionniers dans leurs domaines respectifs - l'expertise en ingénierie de la Scuderia Ferrari HP et la science des soins de la peau de SkinCeuticals - car les environnements à fort enjeu exigent de la précision à tous les niveaux.

« Nous sommes fiers de nous associer à la Scuderia Ferrari HP, une icône de la performance et l'une des marques les plus influentes au monde. Ce partenariat marque un moment passionnant pour SkinCeuticals, car nous étendons la marque à de nouveaux espaces culturels qui reflètent les valeurs que nous avons toujours défendues : l'optimisation médicale, l'innovation de pointe et la beauté de la haute performance », a déclaré Julien Chardon, président mondial de la marque SkinCeuticals.

Cette initiative globale débutera par une campagne mondiale qui suivra la saison de Formule 1 et touchera les adeptes des soins de la peau axés sur la performance et les fans de la Scuderia Ferrari HP sur toutes les principales plates-formes. Tout au long de la campagne pluriannuelle, SkinCeuticals donnera vie à ce partenariat par le biais d'une narration à fort impact, d'expériences d'hospitalité de premier ordre et d'activations exclusives sur place lors de certains Grand Prix dans le monde entier, apportant ainsi l'identité clinique et le produit de la marque dans le monde de la F1.

« Nous sommes fiers d'accueillir SkinCeuticals en tant que partenaire officiel des soins de la peau de la Scuderia Ferrari HP », a déclaré Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenues Officer de la Scuderia Ferrari HP. « En tant que premier partenariat dans le domaine des soins de la peau, cette collaboration permet d'améliorer l'expérience des clients de la Scuderia Ferrari HP grâce à un partenaire qui partage notre engagement envers l'innovation, la recherche de l'excellence et l'offre d'expériences haut de gamme à notre communauté mondiale. Nous sommes impatients de donner vie à ce partenariat tout au long de la saison de course ».

Ensemble, SkinCeuticals et la Scuderia Ferrari HP partagent la conviction que les meilleures performances sont le fruit d'une innovation, d'une discipline et d'une évolution permanentes. Cet état d'esprit commun alimentera des expériences de soins de la peau de haut niveau, des activations mondiales et des moments marquants pour la marque, tant sur la piste qu'en dehors. Pour en savoir plus sur SkinCeuticals, visitez le site SkinCeuticals.com et visitez des cliniques sélectionnées dans le monde entier.

A PROPOS DE SKINCEUTICALS

Fondée sur une recherche antioxydante révolutionnaire, SkinCeuticals s'est imposée dans le monde entier comme la principale force en matière de soins esthétiques médicaux pour la peau. Notre expertise réside dans les produits à base scientifique qui offrent des solutions transformatrices, s'intégrant de manière transparente aux procédures cosmétiques les plus avancées pour améliorer l'apparence de la peau et protéger les résultats professionnels. SkinCeuticals est le choix de confiance de plus de 12 000 dermatologues, chirurgiens plasticiens et professionnels de l'esthétique médicale dans le monde entier. Disponible dans 42 pays, la marque est distribuée exclusivement dans les cliniques les plus avancées, les magasins phares de SkinCeuticals, les comptoirs de vente de voyage à fort impact et sur SkinCeuticals.com.

L'APPROCHE DE SOINS INTÉGRÉS DE SKINCEUTICALS

SkinCeuticals est un pionnier des soins intégrés de la peau, dont l'expertise de base est ancrée dans des formulations scientifiquement fondées qui donnent des résultats transformateurs. Conçue pour s'intégrer parfaitement aux procédures cosmétiques avancées, la marque améliore l'apparence de la peau tout en aidant à protéger et à prolonger les résultats professionnels. Reconnue comme la première marque mondiale de soins esthétiques médicaux, SkinCeuticals est à la pointe de la science des soins de la peau, développant des produits de haute performance qui complètent même les traitements en cabinet les plus avancés.