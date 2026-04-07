Skoll Foundation anuncia os vencedores do Prêmio Skoll de Inovação Social 2026

Com soluções inovadoras para alguns dos desafios mais urgentes do mundo,

três empreendedores sociais estão construindo um futuro melhor para todos

WASHINGTON, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hoje, a Skoll Foundation anunciou as três organizações que receberão o Prêmio Skoll de Inovação Social 2026: ChildLife Foundation, SmartStart e Indus Action. O prêmio de $ 2 milhões fornece apoio irrestrito a organizações sem fins lucrativos com um histórico comprovado de avanço da mudança social transformacional em questões globais intratáveis.

Hoje, a Skoll Foundation anunciou as três organizações que receberão o Prêmio Skoll de Inovação Social 2026: ChildLife Foundation, SmartStart e Indus Action. Speed Speed

Através de parcerias público-privadas inovadoras, integração comunitária ponderada e pensamento ao nível dos sistemas, os vencedores do prémio de 2026 estão a impulsionar um progresso mensurável na saúde infantil no Paquistão, na aprendizagem e desenvolvimento iniciais na África do Sul e no acesso à tecnologia cívica e aos benefícios públicos na Índia. Juntas, essas organizações notáveis estão promovendo um mundo sustentável de paz e prosperidade para todos.

A Fundação apresentará os prêmios e celebrará os líderes de cada organização beneficiária durante o 23º Fórum Mundial Skoll anual, realizado de 21 a 24 de abril em Oxford, Reino Unido e online. A Cerimônia de Premiação acontecerá na quinta-feira, 23 de abril, das 17h às 18h30. BST no New Theatre em Oxford e via livestream. Clique aqui para se inscrever para participar do Fórum online ou envie um e-mail para [email protected] para solicitar um passe de imprensa para participar do Fórum pessoalmente.

"Os vencedores deste ano do Prêmio Skoll de Inovação Social provam que, quando líderes ousados e criativos se concentram em um problema, sua determinação e compromisso levam a mudanças nos sistemas globais. Por meio de parcerias inovadoras com comunidades afetadas e colaboração intersetorial, eles estão gerando impacto e mudanças duradouras nas áreas de saúde, educação e benefícios públicos ", disse Marla Blow, CEO e presidente da Skoll Foundation. "Mesmo diante de choques profundos no espaço de impacto social, essas organizações não estão simplesmente mantendo seu impacto; elas estão aumentando exponencialmente. Esperamos que suas histórias inspirem outros empreendedores sociais a continuar sua busca por mudanças transformacionais ".

Mais detalhes sobre os ganhadores de 2026 do Prêmio Skoll de Inovação Social:

ChildLife Foundation

O Paquistão enfrenta uma das maiores taxas de mortalidade infantil do mundo, com quase 1.000 crianças morrendo todos os dias de condições tratáveis, como pneumonia. A ChildLife Foundation trabalha para evitar essas mortes, fortalecendo o difícil sistema de atendimento de emergência pediátrica do Paquistão. Faz parceria com o governo para reabilitar e gerenciar ERs pediátricos em hospitais públicos, oferecendo atendimento de classe mundial por meio de instalações e equipamentos modernos, sistemas eficientes e equipes bem treinadas. Além disso, a rede de telemedicina 24 horas da ChildLife Foundation conecta mais de 300 hospitais distritais a especialistas pediátricos, cobrindo 90% da população. Este sistema alcançou uma redução de dez vezes na mortalidade infantil nos ERs gerenciados pela ChildLife. Ao desenvolver a capacidade dos médicos do governo e escalar para 40 pronto-socorros modernizados e mais de 400 locais de telemedicina, a organização espera oferecer cuidados vitais a 20 milhões de crianças a cada ano.

Assista à história da ChildLife.

Ação Indus

A Índia gasta $ 150 bilhões anualmente em mais de 5.000 programas de proteção social, mas processos complexos impedem que quase 800 milhões de cidadãos tenham acesso aos benefícios que têm direito a receber. Estima-se que 25% dos benefícios legislativos — incluindo aqueles para estudantes, trabalhadores e novas mães — nunca chegam aos destinatários pretendidos, prendendo milhões em ciclos de pobreza. A Indus Action preenche essa lacuna por meio de uma abordagem tripla: desenvolver a capacidade de entrega do governo; alavancar a tecnologia para projetar soluções de código aberto centradas no cidadão; e usar a pesquisa para melhorar os sistemas de entrega de benefícios. Ao envolver os cidadãos e as agências estatais, a Indus Action está transformando os compromissos constitucionais em impacto, garantindo que os indianos vulneráveis possam ter acesso à educação, à saúde e a programas financeiros que forneçam caminhos para sair da pobreza. Até 2030, a organização visa conectar 30 milhões de cidadãos a todos os benefícios para os quais são elegíveis.

Assista à história da Indus Action.

SmartStart

Cuidados e educação de alta qualidade na primeira infância aumentam os resultados das crianças, criam novos empregos e permitem que os pais trabalhem. No entanto, na África do Sul, mais de um milhão de crianças de 3 a 5 anos não têm acesso, perpetuando a exclusão econômica das comunidades pobres. O modelo da SmartStart permite que os membros da comunidade subempregados convertam suas casas e espaços comunitários em empresas licenciadas de aprendizagem precoce para crianças excluídas. Ao combinar treinamento, materiais, coaching, suporte de conformidade e redes de pares, o modelo de franquia social da SmartStart torna a aprendizagem precoce de qualidade acessível, acessível e de propriedade da comunidade. Ao mesmo tempo, o modelo abre oportunidades de subsistência estáveis e dignas para milhares de microempreendedores. Por meio de uma profunda colaboração com o governo e outros parceiros, a SmartStart se tornou a principal rede de aprendizagem infantil da África do Sul, com 15.000 programas atualmente atingindo 160.000 crianças por semana. A organização está agora a construir os sistemas, capacidades e parcerias para aumentar o seu impacto para além da sua pegada de entrega direta e alcançar 1 milhão de crianças até 2030.

Assista à história da SmartStart.

Sobre a Skoll Foundation: A Skoll Foundation catalisa a mudança social transformacional investindo, conectando e defendendo empreendedores sociais e outros inovadores que os apoiam e que estão promovendo soluções ousadas e sistêmicas para os problemas mais urgentes do mundo. Em 2025, a Skoll Foundation direcionou quase 80% de seu financiamento para apoiar o empreendedorismo social global, com 55% atingindo diretamente sua comunidade de premiados Skoll e outros empreendedores sociais.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=BDSoQd5kiTM

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2950458/Skoll_Foundation_Logo.jpg

FONTE Skoll Foundation