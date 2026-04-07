La Fundación Skoll anuncia a los ganadores del Premio Skoll 2026 a la Innovación Social

Con soluciones innovadoras para algunos de los desafíos más urgentes del mundo,

tres emprendedores sociales están construyendo un futuro mejor para todos

WASHINGTON, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, la Fundación Skoll anunció las tres organizaciones que recibirán el Premio Skoll 2026 a la Innovación Social: ChildLife Foundation, SmartStart e Indus Action. El premio de $ 2 millones brinda apoyo sin restricciones a organizaciones sin fines de lucro con un historial comprobado de avance en el cambio social transformacional en temas globales intratables.

Hoy, la Fundación Skoll anunció las tres organizaciones que recibirán el Premio Skoll 2026 a la Innovación Social: ChildLife Foundation, SmartStart e Indus Action. Speed Speed

A través de asociaciones público-privadas innovadoras, una integración comunitaria reflexiva y un pensamiento a nivel de sistemas, los ganadores del premio 2026 están impulsando un progreso medible en la salud infantil en Pakistán, el aprendizaje y el desarrollo tempranos en Sudáfrica y la tecnología cívica y el acceso a los beneficios públicos en la India. Juntas, estas notables organizaciones están promoviendo un mundo sostenible de paz y prosperidad para todos.

La Fundación entregará los premios y celebrará a los líderes de cada organización receptora durante el 23º Foro Mundial Skoll anual, celebrado del 21 al 24 de abril en Oxford, Reino Unido y en línea. La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el jueves 23 de abril, de 5:00a 6:30 p.m. BST en el New Theatre de Oxford y a través de una transmisión en vivo. Haga clic aquí para registrarse para asistir al Foro en línea, o envíe un correo electrónico a [email protected] para solicitar un pase de prensa para asistir al Foro en persona.

"Los ganadores de este año del Premio Skoll a la Innovación Social demuestran que cuando los líderes audaces y creativos se fijan en un problema, su resolución y compromiso conducen al cambio de los sistemas globales. A través de asociaciones innovadoras con las comunidades afectadas y la colaboración intersectorial, están impulsando el impacto y el cambio duradero en los campos de la salud, la educación y los beneficios públicos ", dijo Marla Blow, directora ejecutiva y presidenta de la Fundación Skoll. "Incluso frente a choques profundos en el espacio de impacto social, estas organizaciones no solo están manteniendo su impacto; lo están aumentando exponencialmente. Esperamos que sus historias inspiren a otros emprendedores sociales a continuar su búsqueda del cambio transformador ".

Más detalles sobre los 2026 galardonados con el Premio Skoll a la Innovación Social:

ChildLife Foundation

Pakistán se enfrenta a una de las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo, con casi 1.000 niños que mueren cada día por enfermedades tratables como la neumonía. ChildLife Foundation trabaja para prevenir esas muertes mediante el fortalecimiento del sistema de atención de emergencia pediátrica de Pakistán. Se asocia con el gobierno para rehabilitar y administrar las salas de emergencias pediátricas dentro de los hospitales públicos, brindando atención de clase mundial a través de instalaciones y equipos modernos, sistemas eficientes y equipos bien capacitados. Además, la red de telemedicina de ChildLife Foundation las 24 horas del día, los 7 días de la semana, conecta a más de 300 hospitales de distrito con especialistas pediátricos, lo que cubre al 90 % de la población. Este sistema ha logrado reducir diez veces la mortalidad infantil en las salas de emergencias que gestiona ChildLife. Al desarrollar la capacidad de los médicos del gobierno y ampliarla a 40 salas de emergencias modernizadas y más de 400 centros de telemedicina, la organización espera brindar atención vital a 20 millones de niños cada año.

Vea la historia de ChildLife.

Acción Indus

India gasta $ 150 mil millones al año en más de 5,000 programas de protección social, pero los procesos complejos impiden que casi 800 millones de ciudadanos accedan a los beneficios que tienen derecho a recibir. Se estima que el 25 por ciento de los beneficios legislados, incluidos los de estudiantes, trabajadores y nuevas madres, nunca llegan a sus destinatarios previstos, atrapando a millones en ciclos de pobreza. Indus Action cierra esta brecha a través de un enfoque triple: desarrollar la capacidad de entrega del gobierno; aprovechar la tecnología para diseñar soluciones de código abierto centradas en el ciudadano; y utilizar la investigación para mejorar los sistemas de entrega de beneficios. Al involucrar tanto a los ciudadanos como a las agencias estatales, Indus Action está transformando los compromisos constitucionales en impacto al garantizar que los indios vulnerables puedan acceder a la educación, la atención médica y los programas financieros que brindan vías para salir de la pobreza. Para 2030, la organización tiene como objetivo conectar sin problemas a 30 millones de ciudadanos con todos los beneficios para los que son elegibles.

Mira la historia de Indus Action.

SmartStart

La atención y educación de alta calidad en la primera infancia mejora los resultados de los niños, crea nuevos puestos de trabajo y permite a los padres trabajar. Sin embargo, en Sudáfrica, más de un millón de niños de 3 a 5 años no tienen acceso, lo que perpetúa la exclusión económica de las comunidades pobres. El modelo de SmartStart permite a los miembros de la comunidad subempleados convertir sus hogares y espacios comunitarios en empresas de aprendizaje temprano con licencia para niños excluidos. Al combinar capacitación, materiales, coaching, apoyo de cumplimiento y redes de pares, el modelo de franquicia social de SmartStart hace que el aprendizaje temprano de calidad sea asequible, accesible y de propiedad comunitaria. Al mismo tiempo, el modelo abre oportunidades de vida estables y dignas para miles de microempresarios. Gracias a una estrecha colaboración con el gobierno y otros socios, SmartStart se ha convertido en la red de aprendizaje temprano líder de Sudáfrica, con 15 000 programas que actualmente llegan a 160 000 niños por semana. La organización ahora está construyendo los sistemas, las capacidades y las asociaciones para aumentar su impacto más allá de su huella de entrega directa y llegar a 1 millón de niños para 2030.

Vea la historia de SmartStart.

Acerca de la Fundación Skoll: La Fundación Skoll cataliza el cambio social transformador invirtiendo, conectando y defendiendo a los emprendedores sociales y otros innovadores que los apoyan y que están avanzando en soluciones audaces y sistémicas a los problemas más apremiantes del mundo. En 2025, la Fundación Skoll destinó casi el 80 por ciento de sus fondos a apoyar el emprendimiento social global, y el 55 por ciento llegó directamente a su comunidad de ganadores de Skoll y otros emprendedores sociales.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=BDSoQd5kiTM

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2950460/Skoll_Foundation_Logo.jpg

FUENTE Skoll Foundation