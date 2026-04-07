Skoll Foundation 公佈 2026 年 Skoll 社會創新獎殊榮所屬

以創新方案應對全球迫在眉睫的挑戰，

三大社會企業家為全人類締造更璀璨的未來

華盛頓2026年4月7日 /美通社/ -- Skoll Foundation 今日宣佈，榮獲 2026 年 Skoll 社會創新獎的三間機構為 ChildLife Foundation、SmartStart 及 Indus Action。 這筆價值 200 萬美元的獎賞，以靈活不受限的方式，支持那些在應對艱鉅全球挑戰中，推動深遠社會變革且取得斐然成績的非牟利機構。

2026 年的得獎機構，憑藉創新的公私營協作模式、審慎周詳的社區融入策略以及系統層面思維，在巴基斯坦兒童健康、南非幼兒學習與發展，以及印度公民科技與公共福利獲取等領域，推動實實在在的進展。 這些卓越機構齊心協力，共同推動構建人人共享和平與繁榮的可持續世界。

Skoll Foundation 今日宣佈，榮獲 2026 年 Skoll 社會創新獎的三間機構為 ChildLife Foundation、SmartStart 及 Indus Action。 Speed Speed

基金會將於 4 月 21 日至 24 日在英國牛津及網上舉辦的第 23 屆年度 Skoll 世界論壇中頒發獎項，並表揚各獲獎機構的領袖。 頒獎典禮將於 4 月 23 日（星期四）下午 5:00 至 6:30 （英國夏令時間）在牛津新劇院舉行，並透過網上串流形式直播。 按此登記參加網上論壇，或發送電郵至 [email protected] 申請傳媒證件親身出席論壇。

Skoll Foundation 行政總裁兼主席 Marla Blow 表示：「今年 Skoll 社會創新獎得主充分證明，只要具備膽識和創意的領導者專注於解決問題，其毅力及投入定能推動全球系統性的變革。 透過與受影響社群建立創新協作及跨領域合作，機構正在醫療、教育及公共福利等領域帶動深遠影響，並促進持久變革。 即便在社會影響力領域遭受巨大衝擊的當下，這些機構不單是維持現狀，反而呈幾何級數躍升。 我們期望這些機構的故事能啟發其他社會企業家，繼續致力推動轉型變革。」

2026 年 Skoll 社會創新獎得主詳細介紹：

ChildLife Foundation

巴基斯坦的兒童死亡率位居世界前列，每天近千名兒童因肺炎等可治疾病而夭折。 ChildLife Foundation 致力強化巴基斯坦陷入困境的兒科急症體系，以拯救這些寶貴的生命。 機構與政府聯手，恢復並對公立醫院內的兒科急症室 (ER) 作出管理，利用現代化設施與設備、高效系統及訓練有素的團隊，提供世界級醫療服務。 此外，ChildLife Foundation 設有全天候遙距醫療網絡，連接逾 300 間地區醫院與兒科專科醫生，令全國九成民眾得以受惠。 在 ChildLife 管理的急症室內，此系統已將兒童死亡率減至原來的十分之一。 機構透過增強政府醫生的專業能力，並將服務擴展至 40 間現代化急症室及 400 多個遙距醫療站點，冀望每年守護 2,000 萬名兒童的性命。

觀看 ChildLife 的故事。

Indus Action

印度每年耗資 1,500 億美元，推行逾 5,000 項社會保障計劃，奈何手續繁瑣，導致近 8 億民眾未能享有應得的福利。 據估計，多達 25% 的法定福利，包括為學生、在職人士及新手母親而設的項目，始終未能送抵目標受助人，導致數百萬人陷入貧困的惡性循環。 Indus Action 採取三管齊下的策略來填補此缺口：提升政府的福利輸送能力；運用科技設計開源且以民為本的方案；以及透過研究改善福利發放系統。 Indus Action 凝聚公民與政府機構之力，將憲法承諾化作實質成果，確保弱勢的印度民眾能夠獲得教育、醫療及財務援助計劃，從而走上脫貧之路。 機構矢志在 2030 年或之前，讓 3,000 萬公民能暢通無阻地享有所有合資格的福利。

觀看 Indus Action 的故事。

SmartStart

優質幼兒照護及教育，既能促進兒童的成長發展，亦可創造就業機遇，更讓父母得以安心工作。 但在南非，超過一百萬 3 至 5 歲的幼兒卻無緣獲得此等服務，令貧困社群在經濟上長久被邊緣化。 SmartStart 的模式，讓社區內就業不足的成員，可將自家居所及社區空間，轉型為持牌早期學習企業，為邊緣兒童點亮啟蒙之光。 SmartStart 的社會特許模式融匯培訓、教材、輔導、合規支援及同儕網絡，令優質幼兒學習既可負擔、垂手可得，並且由社區所擁有。 與此同時，該模式亦為成千上萬的微型企業家開創穩定而體面的謀生機會。 SmartStart 透過與政府及其他夥伴的深入合作，現已成為南非頂尖的幼兒學習網絡，營運 15,000 個計劃，每週服務達 160,000 名兒童。 機構現正致力構建系統、提升能力並締結合作夥伴關係，以求將影響力拓展至直接服務疆界以外，在 2030 年或之前為 100 萬名兒童提供服務。

觀看 SmartStart 的故事。

關於 Skoll Foundation：Skoll Foundation 致力投資、聯繫並支持社會企業家，以及那些為其提供支援的創新者，推動系統化的大膽方案應對全球迫在眉睫的問題，從而推動深遠的社會變革。 2025 年，Skoll Foundation 將近八成的資金用於支持全球社會創業，當中有 55% 直接流向 Skoll 得獎者及其他社會企業家所在的社群。

影片 - https://www.youtube.com/watch?v=BDSoQd5kiTM

SOURCE Skoll Foundation