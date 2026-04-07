La Skoll Foundation annonce les lauréats du Prix Skoll de l'innovation sociale 2026

En proposant des solutions innovantes à certains des défis les plus urgents du monde,

trois entrepreneurs sociaux construisent un avenir meilleur pour tous.

WASHINGTON, 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Skoll Foundation a annoncé les trois organisations qui recevront le prix Skoll 2026 pour l'innovation sociale : ChildLife Foundation, SmartStart et Indus Action. Ce prix de 2 millions de dollars apporte un soutien inconditionnel aux organisations à but non lucratif qui ont fait leurs preuves en matière de changement social transformationnel sur des problèmes mondiaux insolubles.

Today, the Skoll Foundation announced the three organizations that will receive the 2026 Skoll Award for Social Innovation: ChildLife Foundation, SmartStart, and Indus Action. Speed Speed

Grâce à des partenariats public-privé innovants, à une intégration communautaire réfléchie et à une réflexion au niveau des systèmes, les lauréats du prix 2026 réalisent des progrès mesurables en matière de santé infantile au Pakistan, d'apprentissage et de développement de la petite enfance en Afrique du Sud, de technologie civique et d'accès aux services publics en Inde. Ensemble, ces organisations remarquables font progresser un monde durable de paix et de prospérité pour tous.

La Fondation remettra les prix et célébrera les dirigeants de chaque organisation lauréate lors du 23e Skoll World Forum annuel, qui se tiendra du 21 au 24 avril à Oxford, au Royaume-Uni, et en ligne. La cérémonie de remise des prix aura lieu le jeudi 23 avril, de 17 h à 18 h 30 (heure française), au New Theatre d'Oxford, et sera retransmise en direct. Cliquez ici pour vous inscrire pour assister au Forum en ligne, ou envoyez un courriel à [email protected] pour demander une carte de presse afin d'assister au Forum en personne.

« Les lauréats du prix Skoll de l'innovation sociale de cette année prouvent que lorsque des dirigeants audacieux et créatifs se fixent un problème, leur détermination et leur engagement conduisent à un changement global des systèmes. Grâce à des partenariats innovants avec les communautés concernées et à une collaboration intersectorielle, ils ont un impact et un changement durable dans les domaines de la santé, de l'éducation et des services publics » , a déclaré Marla Blow, présidente-directrice générale de la Fondation Skoll. « Même face à des chocs profonds dans le domaine de l'impact social, ces organisations ne se contentent pas de maintenir leur impact, elles l'augmentent de manière exponentielle. Nous espérons que leurs histoires inspireront d'autres entrepreneurs sociaux à poursuivre leur quête de changement transformationnel ».

Plus d'informations sur les lauréats 2026 du prix Skoll pour l'innovation sociale :

ChildLife Foundation

Le Pakistan connaît l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde, avec près de 1 000 enfants qui meurent chaque jour de maladies curables comme la pneumonie. La ChildLife Foundation s'efforce de prévenir ces décès en renforçant le système de soins d'urgence pédiatriques du Pakistan, qui est en difficulté. Elle s'associe au gouvernement pour réhabiliter et gérer les urgences pédiatriques au sein des hôpitaux publics, en fournissant des soins de niveau international grâce à des installations et des équipements modernes, des systèmes efficaces et des équipes bien formées. En outre, le réseau de télémédecine de la ChildLife Foundation, qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, relie plus de 300 hôpitaux de district à des spécialistes en pédiatrie, couvrant ainsi 90 % de la population. Ce système a permis de diviser par dix la mortalité infantile dans les zones d'intervention gérées par ChildLife. En renforçant les capacités des médecins du gouvernement et en passant à 40 urgences modernisées et à plus de 400 sites de télémédecine, l'organisation espère fournir des soins vitaux à 20 millions d'enfants chaque année.

Regardez l'histoire de ChildLife.

Action Indus

L'Inde dépense 150 milliards de dollars par an pour plus de 5 000 programmes de protection sociale, mais des procédures complexes empêchent près de 800 millions de citoyens d'accéder aux prestations auxquelles ils ont droit. On estime que 25 % des prestations prévues par la loi - y compris celles destinées aux étudiants, aux travailleurs et aux nouvelles mères - ne parviennent jamais à leurs destinataires, enfermant des millions de personnes dans des cycles de pauvreté. Indus Action comble cette lacune grâce à une approche à trois volets : renforcer les capacités de prestation des gouvernements, tirer parti de la technologie pour concevoir des solutions ouvertes et centrées sur les citoyens, et utiliser la recherche pour améliorer les systèmes de prestation. En mobilisant les citoyens et les organismes publics, Indus Action transforme les engagements constitutionnels en impact en veillant à ce que les Indiens vulnérables puissent accéder à l'éducation, aux soins de santé et aux programmes financiers qui leur permettent de sortir de la pauvreté. D'ici à 2030, l'organisation vise à connecter de manière transparente 30 millions de citoyens à toutes les prestations auxquelles ils ont droit.

Regardez l'histoire d'Indus Action.

SmartStart

Des services d'accueil et d'éducation de la petite enfance de qualité améliorent les résultats des enfants, créent de nouveaux emplois et permettent aux parents de travailler. Pourtant, en Afrique du Sud, plus d'un million d'enfants de 3 à 5 ans n'y ont pas accès, ce qui perpétue l'exclusion économique des communautés pauvres. Le modèle de SmartStart permet à des membres de la communauté sous-employés de convertir leurs maisons et leurs espaces communautaires en entreprises d'éducation préscolaire agréées pour les enfants exclus. En combinant la formation, le matériel, l'accompagnement, le soutien à la conformité et les réseaux de pairs, le modèle de franchise sociale de SmartStart rend l'éducation préscolaire de qualité abordable, accessible et détenue par la communauté. Dans le même temps, le modèle offre à des milliers de microentrepreneurs des moyens de subsistance stables et dignes. Grâce à une collaboration étroite avec le gouvernement et d'autres partenaires, SmartStart est devenu le premier réseau d'apprentissage précoce d'Afrique du Sud, avec 15 000 programmes qui touchent actuellement 160 000 enfants par semaine. L'organisation met actuellement en place les systèmes, les capacités et les partenariats nécessaires pour étendre son impact au-delà de son empreinte directe et atteindre 1 million d'enfants d'ici à 2030.

Regardez l'histoire de SmartStart.

À propos de la Skoll Foundation : La Skoll Foundation catalyse le changement social transformationnel en investissant dans des entrepreneurs sociaux et d'autres innovateurs qui les soutiennent, en les mettant en relation et en les soutenant, et en proposant des solutions systémiques et audacieuses aux problèmes les plus urgents du monde. En 2025, la Skoll Foundation a consacré près de 80 % de son financement au soutien de l'entrepreneuriat social mondial, dont 55 % ont directement bénéficié à sa communauté de lauréats Skoll et à d'autres entrepreneurs sociaux.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=BDSoQd5kiTM

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2949967/Skoll_Foundation_Logo.jpg