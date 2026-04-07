La Fundación Skoll anuncia los ganadores del Premio Skoll 2026 a la Innovación Social

Con soluciones innovadoras para algunos de los desafíos más urgentes del mundo,

tres emprendedores sociales están construyendo un futuro mejor para todos

WASHINGTON, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La Fundación Skoll anunció hoy las tres organizaciones que recibirán el Premio Skoll 2026 a la Innovación Social: ChildLife Foundation, SmartStart e Indus Action. Este premio de 2 millones de dólares proporciona apoyo sin restricciones a organizaciones sin ánimo de lucro con una trayectoria comprobada en el impulso de un cambio social transformador en problemas globales complejos.

Today, the Skoll Foundation announced the three organizations that will receive the 2026 Skoll Award for Social Innovation: ChildLife Foundation, SmartStart, and Indus Action. Speed Speed

Mediante alianzas público-privadas innovadoras, una integración comunitaria reflexiva y un enfoque sistémico, los galardonados de 2026 impulsan avances tangibles en la salud infantil en Pakistán, el aprendizaje y desarrollo temprano en Sudáfrica, y el acceso a la tecnología cívica y los beneficios públicos en la India. Juntas, estas extraordinarias organizaciones promueven un mundo sostenible de paz y prosperidad para todos.

La Fundación entregará los premios y homenajeará a los líderes de cada organización galardonada durante el 23º Foro Mundial Skoll que tendrá lugar del 21 al 24 de abril en Oxford, Reino Unido, y en línea. La ceremonia de entrega de premios se celebrará el jueves 23 de abril, de 17:00 a 18:30 (hora británica), en el New Theatre de Oxford y se transmitirá en directo. Haga clic aquí para registrarse y asistir al Foro en línea, o envíe un correo electrónico a [email protected] para solicitar una acreditación de prensa y asistir en persona.

"Los ganadores de este año del Premio Skoll a la Innovación Social demuestran que cuando líderes audaces y creativos se proponen abordar un problema, su determinación y compromiso conducen a un cambio sistémico global. Mediante alianzas innovadoras con las comunidades afectadas y la colaboración intersectorial, impulsan un impacto y un cambio duradero en los ámbitos de la salud, la educación y el bienestar público", afirmó Marla Blow, consejera delegada y directora general de la Fundación Skoll. "Incluso ante las profundas conmociones que ha sufrido el sector del impacto social, estas organizaciones no solo mantienen su impacto, sino que lo multiplican exponencialmente. Esperamos que sus historias inspiren a otros emprendedores sociales a seguir impulsando un cambio transformador".

Más detalles sobre los galardonados con el Premio Skoll a la Innovación Social de 2026:

Fundación ChildLife

Pakistán enfrenta una de las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo, con casi 1.000 niños que mueren cada día por enfermedades tratables como la neumonía. La Fundación ChildLife trabaja para prevenir estas muertes fortaleciendo el deficiente sistema de atención de emergencias pediátricas de Pakistán. Colabora con el gobierno para rehabilitar y gestionar las salas de emergencias pediátricas en hospitales públicos, proporcionando atención de primer nivel a través de instalaciones y equipos modernos, sistemas eficientes y equipos altamente capacitados. Además, la red de telemedicina 24/7 de la Fundación ChildLife conecta a más de 300 hospitales distritales con especialistas pediátricos, cubriendo al 90% de la población. Este sistema ha logrado reducir diez veces la mortalidad infantil en las salas de emergencias que gestiona ChildLife. Al fortalecer la capacitación de los médicos del gobierno y expandirse a 40 salas de emergencias modernizadas y más de 400 centros de telemedicina, la organización espera brindar atención vital a 20 millones de niños cada año.

Vea la historia de ChildLife.

Indus Action

India invierte 150.000 millones de dólares anuales en más de 5.000 programas de protección social; sin embargo, procesos complejos impiden que casi 800 millones de ciudadanos accedan a los beneficios a los que tienen derecho. Se estima que el 25% de los beneficios legislados —incluidos los destinados a estudiantes, trabajadores y madres primerizas— nunca llegan a sus destinatarios, atrapando a millones en ciclos de pobreza. Indus Action aborda esta brecha mediante un enfoque integral: fortalecer la capacidad de prestación de servicios gubernamentales; aprovechar la tecnología para diseñar soluciones de código abierto centradas en el ciudadano; y utilizar la investigación para mejorar los sistemas de entrega de beneficios. Al involucrar tanto a la ciudadanía como a las agencias estatales, Indus Action transforma los compromisos constitucionales en resultados concretos, garantizando que los indios vulnerables puedan acceder a programas de educación, salud y asistencia financiera que les permitan salir de la pobreza. Para 2030, la organización aspira a conectar sin problemas a 30 millones de ciudadanos con todos los beneficios a los que tienen derecho.

Vea la historia de Indus Action.

SmartStart

La atención y educación infantil temprana de alta calidad mejora el desarrollo infantil, crea nuevos empleos y permite a los padres trabajar. Sin embargo, en Sudáfrica, más de un millón de niños de 3 a 5 años no tienen acceso a estos servicios, lo que perpetúa la exclusión económica de las comunidades pobres. El modelo de SmartStart permite a los miembros de la comunidad subempleados convertir sus hogares y espacios comunitarios en empresas de aprendizaje temprano con licencia para niños excluidos. Al combinar capacitación, materiales, asesoramiento, apoyo para el cumplimiento normativo y redes de pares, el modelo de franquicia social de SmartStart hace que el aprendizaje temprano de calidad sea asequible, accesible y de propiedad comunitaria. Al mismo tiempo, el modelo genera oportunidades de sustento estables y dignas para miles de microempresarios. Gracias a una estrecha colaboración con el gobierno y otros socios, SmartStart se ha convertido en la red de aprendizaje temprano líder en Sudáfrica, con 15.000 programas que actualmente llegan a 160.000 niños por semana. La organización está desarrollando los sistemas, las capacidades y las alianzas necesarias para ampliar su impacto más allá de su ámbito de actuación directo y llegar a un millón de niños para 2030.

Vea la historia de SmartStart.

Acerca de la Fundación Skoll: La Fundación Skoll impulsa un cambio social transformador invirtiendo en emprendedores sociales y otros innovadores que los apoyan, conectándolos y promoviendo soluciones audaces y sistémicas para los problemas más acuciantes del mundo. En 2025, la Fundación Skoll destinó casi el 80% de su financiación al emprendimiento social global, y el 55% llegó directamente a su comunidad de galardonados con el Premio Skoll y otros emprendedores sociales.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=BDSoQd5kiTM

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