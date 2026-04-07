Skoll Foundation gibt die Gewinner des Skoll-Preises für soziale Innovation 2026 bekannt

Mit innovativen Lösungen für einige der dringendsten Herausforderungen der Welt bauen

drei Sozialunternehmer eine bessere Zukunft für alle auf

WASHINGTON, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Skoll Foundation gab heute die drei Organisationen bekannt, die den Skoll Award for Social Innovation 2026 erhalten werden: ChildLife Foundation, SmartStart und Indus Action. Der mit 2 Millionen Dollar dotierte Preis bietet gemeinnützigen Organisationen, die nachweislich einen sozialen Wandel in Bezug auf schwer lösbare globale Probleme herbeiführen, uneingeschränkte Unterstützung.

Today, the Skoll Foundation announced the three organizations that will receive the 2026 Skoll Award for Social Innovation: ChildLife Foundation, SmartStart, and Indus Action. Speed Speed

Durch innovative öffentlich-private Partnerschaften, durchdachte Integration in die Gemeinschaft und Denken auf Systemebene treiben die Preisträger des Jahres 2026 messbare Fortschritte in den Bereichen Kindergesundheit in Pakistan, frühkindliche Bildung und Entwicklung in Südafrika sowie Bürgertechnologie und Zugang zu öffentlichen Leistungen in Indien voran. Gemeinsam setzen sich diese bemerkenswerten Organisationen für eine nachhaltige Welt des Friedens und des Wohlstands für alle ein.

Die Stiftung wird die Auszeichnungen überreichen und die Leiter der einzelnen Empfängerorganisationen während des 23. jährlichen Skoll World Forum, das vom 21. bis 24. April in Oxford, Großbritannien, stattfindet, feiern. Die Preisverleihung findet am Donnerstag, den 23. April, von 17:00 bis 18:30 Uhr BST im New Theatre in Oxford statt und wird per Livestream übertragen. Klicken Sie hier, um sich online für die Teilnahme am Forum anzumelden, oder senden Sie eine E-Mail an [email protected], um einen Presseausweis für die persönliche Teilnahme am Forum anzufordern.

„Die diesjährigen Gewinner des Skoll-Preises für soziale Innovation beweisen, dass mutige, kreative Führungspersönlichkeiten, die ein Problem ins Visier nehmen, mit ihrer Entschlossenheit und ihrem Engagement einen globalen Systemwandel bewirken können. Durch innovative Partnerschaften mit betroffenen Gemeinden und sektorübergreifende Zusammenarbeit treiben sie die Wirkung und den nachhaltigen Wandel in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Gemeinnützigkeit voran", so Marla Blow, CEO und Präsidentin der Skoll Foundation. „Selbst angesichts der tiefgreifenden Erschütterungen im Bereich der sozialen Wirkung halten diese Organisationen ihre Wirkung nicht nur aufrecht, sondern steigern sie exponentiell. Wir hoffen, dass ihre Geschichten andere Sozialunternehmer dazu inspirieren werden, ihr Streben nach Veränderung fortzusetzen."

Weitere Informationen über die Empfänger des Skoll-Preises für soziale Innovation im Jahr 2026:

ChildLife Foundation

Pakistan hat eine der höchsten Kindersterblichkeitsraten der Welt. Jeden Tag sterben fast 1.000 Kinder an behandelbaren Krankheiten wie Lungenentzündung. Die ChildLife Foundation setzt sich dafür ein, diese Todesfälle zu verhindern, indem sie das angeschlagene pädiatrische Notfallversorgungssystem in Pakistan stärkt. Sie arbeitet mit der Regierung zusammen, um pädiatrische Notaufnahmen in öffentlichen Krankenhäusern zu rehabilitieren und zu verwalten und durch moderne Einrichtungen und Geräte, effiziente Systeme und gut ausgebildete Teams eine erstklassige Versorgung zu gewährleisten. Darüber hinaus verbindet das 24/7-Telemedizinnetz der ChildLife Foundation über 300 Distriktkrankenhäuser mit pädiatrischen Spezialisten und deckt damit 90 Prozent der Bevölkerung ab. Mit diesem System konnte die Kindersterblichkeit in den von ChildLife verwalteten Notaufnahmen um das Zehnfache gesenkt werden. Durch den Ausbau der Kapazitäten von Regierungsärzten und die Erweiterung auf 40 modernisierte Notaufnahmen und mehr als 400 telemedizinische Standorte hofft die Organisation, jedes Jahr 20 Millionen Kinder lebensrettend versorgen zu können.

Sehen Sie sich die Geschichte von ChildLife an.

Indus Action

Indien gibt jährlich 150 Milliarden Dollar für mehr als 5.000 Sozialschutzprogramme aus, doch verhindern komplexe Verfahren, dass fast 800 Millionen Bürger die ihnen zustehenden Leistungen in Anspruch nehmen können. Schätzungsweise 25 Prozent der gesetzlich festgelegten Leistungen - einschließlich derjenigen für Studenten, Arbeitnehmer und junge Mütter - erreichen nie die vorgesehenen Empfänger und halten Millionen von Menschen in einem Teufelskreis der Armut gefangen. Indus Action überbrückt diese Lücke durch einen dreigleisigen Ansatz: Aufbau von Verwaltungskapazitäten, Nutzung von Technologien zur Entwicklung von offenen, bürgernahen Lösungen und Nutzung von Forschungsergebnissen zur Verbesserung der Leistungserbringungssysteme. Durch die Einbindung von Bürgern und staatlichen Behörden setzt Indus Action verfassungsmäßige Verpflichtungen in die Tat um, indem es sicherstellt, dass bedürftige Inder Zugang zu Bildung, Gesundheitsfürsorge und Finanzprogrammen haben, die Wege aus der Armut bieten. Bis 2030 will die Organisation 30 Millionen Bürgerinnen und Bürger nahtlos mit allen Leistungen verbinden, auf die sie Anspruch haben.

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SmartStart

Eine qualitativ hochwertige frühkindliche Betreuung und Bildung verbessert die Leistungen der Kinder, schafft neue Arbeitsplätze und ermöglicht es den Eltern, zu arbeiten. In Südafrika haben jedoch mehr als eine Million 3- bis 5-Jährige keinen Zugang, was die wirtschaftliche Ausgrenzung armer Bevölkerungsgruppen fortsetzt. Das Modell von SmartStart ermöglicht es unterbeschäftigten Gemeindemitgliedern, ihre Wohnungen und Gemeinschaftsräume in lizenzierte Frühfördereinrichtungen für ausgegrenzte Kinder umzuwandeln. Durch die Kombination von Schulungen, Materialien, Coaching, Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften und Peer-Netzwerken macht das Social-Franchise-Modell von SmartStart hochwertige frühkindliche Bildung erschwinglich, zugänglich und in kommunaler Hand. Gleichzeitig eröffnet das Modell Tausenden von Kleinstunternehmern eine stabile und würdige Existenzgrundlage. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Regierung und anderen Partnern hat sich SmartStart zu Südafrikas führendem Netzwerk für frühkindliche Bildung entwickelt, das mit 15.000 Programmen derzeit 160.000 Kinder pro Woche erreicht. Die Organisation ist nun dabei, die Systeme, Fähigkeiten und Partnerschaften aufzubauen, um ihre Wirkung über das direkte Angebot hinaus auszuweiten und bis 2030 1 Million Kinder zu erreichen.

Sehen Sie sich die Geschichte von SmartStart an:.

Über die Skoll Foundation: Die Skoll Foundation fördert den sozialen Wandel, indem sie in soziale Unternehmer und andere Innovatoren, die sie unterstützen, investiert, sie miteinander verbindet und sich für sie einsetzt, um mutige, systemische Lösungen für die dringendsten Probleme der Welt zu finden. Im Jahr 2025 stellte die Skoll Foundation fast 80 Prozent ihrer Mittel für die Unterstützung des globalen sozialen Unternehmertums bereit, wobei 55 Prozent direkt an die Skoll Awardees und andere soziale Unternehmer gingen.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=BDSoQd5kiTM

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