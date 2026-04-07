스콜 재단, 2026 스콜 사회 혁신상 수상자 발표

세 사회적 기업, 세계가 직면한 가장 시급한 과제들에 대한 혁신적 해법을 통해 모두를 위한 더 나은 미래를 만드는 중

워싱턴, 2026년 4월 7일 /PRNewswire/ -- 4월 7일, 스콜 재단(Skoll Foundation)이 2026 스콜 사회 혁신상(Skoll Award for Social Innovation) 수상 기관으로 차일드라이프 재단(ChildLife Foundation), 스마트스타트(SmartStart), 인더스 액션(Indus Action)의 3개 기관을 선정했다고 발표했다. 총 미화 200만 달러 규모의 이번 상은 다루기 힘든 세계적 현안에 대해 변혁적인 사회 변화를 추진한 입증된 성과를 보유한 비영리 단체에 제한 없는 지원을 제공한다.

혁신적인 민관 협력, 사려 깊은 지역 사회와의 통합 및 시스템 차원의 사고를 바탕으로 2026년 수상 기관들은 파키스탄의 아동 보건, 남아프리카공화국의 조기 학습 및 발달, 인도의 시민 기술과 공공 혜택 접근성 분야에서 측정 가능한 진전을 이끌고 있다. 이 뛰어난 기관들은 함께 모두를 위한 평화와 번영의 지속 가능한 세상을 앞당기고 있다.

Today, the Skoll Foundation announced the three organizations that will receive the 2026 Skoll Award for Social Innovation: ChildLife Foundation, SmartStart, and Indus Action. Speed Speed

재단은 4월 21일부터 24일까지 영국 옥스퍼드와 온라인에서 열리는 제23회 스콜 월드 포럼(Skoll World Forum) 기간 중 각 수상 기관 대표들에게 상을 수여하고 이들의 리더십을 기릴 예정이다. 시상식은 4월 23일 목요일 오후 5시부터 6시 30분까지(BST) 옥스퍼드의 뉴 시어터(New Theatre)에서 개최되며, 온라인 생중계도 진행된다. 여기를 클릭하여 포럼에 온라인으로 참석 등록할 수 있으며, 현장 참석을 위한 프레스 패스는 [email protected]로 이메일을 보내 신청할 수 있다.

스콜 재단의 말라 블로우(Marla Blow) 최고경영자 겸 회장은 "올해 스콜 사회 혁신상 수상자들은 대담하고 창의적인 리더들이 문제에 집중할 때, 그들의 결의와 헌신이 세계적인 시스템 변화를 이끌어낼 수 있음을 보여준다. 영향을 받는 지역사회와의 혁신적 파트너십, 그리고 부문 간 협력을 통해 이들은 보건, 교육, 공공복지 분야에서 실질적 성과와 지속적인 변화를 만들어 내고 있다"고 말했다. 이어 "사회적 영향력 분야가 심각한 충격에 직면한 상황에서도 이 단체들은 성과를 유지하는 데 그치지 않고, 그 영향을 기하급수적으로 확대하고 있다. 이들의 이야기가 다른 사회적 기업가들에게도 변혁적 변화를 향한 도전을 계속하도록 영감을 주길 바란다"고 덧붙였다.

2026 스콜 사회 혁신상 수상 기관에 대한 자세한 내용은 다음과 같다.

차일드라이프 재단

파키스탄은 폐렴과 같은 치료 가능한 질환으로 매일 약 1000명의 아동이 사망하는 등, 세계에서 가장 높은 수준의 아동 사망률을 보인다. 차일드라이프 재단은 어려움에 처한 파키스탄의 소아 응급의료 체계를 강화함으로써 이러한 사망을 예방하기 위해 활동하고 있다. 이 재단은 정부와 협력해 공공병원 내 소아 응급실을 재정비하고 운영하며, 현대적인 시설과 장비, 효율적인 시스템, 숙련된 의료진을 통해 세계적 수준의 진료를 제공하고 있다. 또한 차일드라이프 재단의 24시간 연중무휴 원격의료 네트워크는 300개가 넘는 지역 병원을 소아 전문의와 연결해 전체 인구의 90%를 포괄하고 있다. 이 시스템을 통해 차일드라이프 재단이 운영하는 응급실의 아동 사망률은 10분의 1 수준으로 감소했다. 정부 소속 의사들의 역량을 강화하고 40개의 현대화된 응급실과 400개 이상의 원격의료 거점으로 확대함으로써, 이 단체는 매년 2000만 명의 아동에게 생명을 구하는 진료를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

여기에서 차일드라이프 재단의 이야기를 시청할 수 있다.

인더스 액션

인도는 매년 5000개가 넘는 사회보호 프로그램에 미화 1500억 달러를 지출하고 있지만, 복잡한 절차로 인해 약 8억 명의 시민이 자신이 받을 자격이 있는 혜택에 접근하지 못하고 있다. 학생, 노동자 및 산모를 위한 법정 혜택 가운데 약 25%는 실제 수혜 대상자에게 전달되지 못하고 있으며, 이에 따라 수백만 명이 빈곤의 악순환에 갇혀 있다. 인더스 액션은 정부의 전달 역량을 강화하고, 기술을 활용해 오픈소스 기반의 시민 중심 솔루션을 설계하며, 연구를 통해 복지 전달 시스템을 개선하는 세 가지 접근법을 통해 이 격차를 해소하고 있다. 시민과 국가기관 모두를 참여시키는 인더스 액션은 취약 계층 인도 시민들이 교육, 보건의료, 금융 프로그램에 접근해 빈곤에서 벗어날 수 있도록 지원함으로써 헌법상 약속을 실질적 성과로 전환하고 있다. 2030년까지 이 단체는 3000만 명의 시민을 자신이 받을 수 있는 모든 혜택에 원활하게 연결하는 것을 목표로 하고 있다.

여기에서 인더스 액션의 이야기를 시청할 수 있다.

스마트스타트

고품질의 영유아 보육과 교육은 아동의 성과를 높이고, 새로운 일자리를 창출하며, 부모가 일할 수 있도록 돕는다. 그러나 남아프리카공화국에서는 3세에서 5세 사이 아동 100만 명 이상이 이러한 서비스에 접근하지 못하고 있으며, 이에 따라 취약한 지역사회의 경제적 소외가 지속되고 있다. 스마트스타트의 모델은 충분한 일자리를 얻지 못한 지역사회 구성원들이 자신의 집과 지역 공간을 소외 아동을 위한 인가된 조기 학습 사업장으로 전환할 수 있도록 지원한다. 교육, 교재, 코칭, 규정 준수 지원 및 동료 네트워크를 결합한 스마트스타트의 사회적 프랜차이즈 모델은 양질의 조기 학습을 보다 저렴하고 접근 가능하며 지역사회 주도로 운영되도록 만든다. 동시에 이 모델은 수천 명의 소상공인에게 안정적이고 존엄한 생계 기회를 제공한다. 정부 및 기타 파트너들과의 긴밀한 협력을 통해 스마트스타트는 현재 매주 16만 명의 아동에게 서비스를 제공하는 1만 5000개 프로그램을 갖춘 남아프리카공화국의 대표적인 조기 학습 네트워크로 성장했다. 현재 이 단체는 직접 제공하는 서비스 범위를 넘어 영향력을 확대하고, 2030년까지 100만 명의 아동에게 도달하기 위해 필요한 시스템, 역량 및 파트너십을 구축하고 있다.

여기에서 스마트스타트의 이야기를 시청할 수 있다.

스콜 재단 소개: 스콜 재단은 세계가 직면한 가장 시급한 문제들에 대해 대담하고 구조적인 해결책을 추진하는 사회적 기업가와 그들을 지원하는 혁신가들에게 투자하고, 이들을 연결하며, 이들의 활동을 옹호함으로써 변혁적 사회 변화를 촉진한다. 2025년 스콜 재단은 전체 지원금의 약 80%를 글로벌 사회 혁신 활동 지원에 배정했으며, 이 가운데 55%는 스콜 수상자 공동체와 기타 사회적 기업가들에게 직접 전달됐다.

영상 - https://www.youtube.com/watch?v=BDSoQd5kiTM

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2949967/Skoll_Foundation_Logo.jpg

SOURCE Skoll Foundation