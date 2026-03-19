Sra. Nita M. Ambani, fundadora e presidente da Reliance Foundation, recebeu o prestigioso Prêmio Humanitário KISS 2025

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KIIT

19 mar, 2026, 10:22 GMT

BHUBANESWAR, Índia, 19 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Sra. Nita M. Ambani, fundadora e presidente da Reliance Foundation, recebeu o prestigioso Prêmio Humanitário KISS 2025 no campus do Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) (https://kiss.ac.in/), nesta segunda-feira.

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Nita Ambani receiving the prestigious KISS Humanitarian Award 2025 from Nobel Laureate Prof Mohan Munasinghe (R) and from the Founder of KIIT and KISS Dr Achyuta Samanta.
Nita Ambani receiving the prestigious KISS Humanitarian Award 2025 from Nobel Laureate Prof Mohan Munasinghe (R) and from the Founder of KIIT and KISS Dr Achyuta Samanta.

O prêmio foi entregue pelo laureado com o Nobel do Sri Lanka, Prof. Mohan Munasinghe, na presença do fundador do KIIT (https://kiit.ac.in/), KISS e KIMS (https://kims.kiit.ac.in/), Dr. Achyuta Samanta (https://achyutasamanta.com/). Altos funcionários das instituições, junto com muitos estudantes e autoridades, participaram do evento.

O prêmio reconheceu as iniciativas humanitárias excepcionais da Sra. Ambani e suas contribuições significativas para o desenvolvimento social por meio da educação, saúde, transformação rural, empoderamento feminino e promoção do esporte através da Reliance Foundation.

Em seu discurso de aceitação, a Sra. Ambani afirmou que o Dr. Samanta construiu dois templos modernos da educação – KIIT e KISS. Essas duas instituições são motivo de orgulho para o nosso país. Ela declarou que se sente orgulhosa em receber o prestigioso Prêmio Humanitário KISS e acrescentou que a honra não é apenas dela, mas de toda a equipe da Reliance Foundation.

Dirigindo-se aos 40.000 estudantes do KISS, ela afirmou: "Nunca esquecerei o amor e o carinho que vocês me deram aqui." Ela acrescentou ainda que foi um verdadeiro privilégio visitar as duas notáveis instituições, KIIT e KISS.

Ela expressou que ficou emocionada ao visitar a terra sagrada do Senhor Jagannath. Ela também destacou que Odisha possui uma rica cultura, tradições e valores, e que seu povo mantém uma conexão profunda e forte com a natureza.

Ela afirmou que não há diferença entre meninos e meninas e que tudo o que os meninos podem fazer, as meninas também podem. Aconselhando os estudantes, ela declarou: "Este é apenas o começo, não o objetivo final de vocês. Vocês devem sonhar grande e, para alcançar esses sonhos, precisam trabalhar com dedicação."

Ela ainda aconselhava os estudantes a nunca abandonarem o caminho da retidão. "Eu vejo o futuro da Índia aqui no KISS. Depois de ver as crianças aqui, estou confiante de que o futuro da Índia é promissor", acrescentou.

O Prêmio Humanitário KISS, criado em 2008 pelo Dr. Samanta, é a mais alta honraria do KISS, dedicada a reconhecer indivíduos e organizações que representam o espírito do trabalho humanitário em todo o mundo. O prêmio consiste em um diploma de reconhecimento e um troféu banhado a ouro.

Em seu discurso de boas-vindas, o Dr. Samanta disse: "Sucesso não significa alcançar coisas apenas para si mesmo; o verdadeiro sucesso é levar luz à vida dos outros." Dando o exemplo da Sra. Nita Ambani, ele afirmou: "Grandes iniciativas nunca são em vão quando realizadas com dedicação." Ele elogiou a Sra. Ambani por seu trabalho social multidimensional, pelo qual é amada e respeitada por todos. "Neste mundo materialista, conquistar amor e respeito não é fácil. No entanto, ela conquistou imenso amor e respeito das pessoas por seu nobre trabalho social e humanitário", acrescentou o Dr. Samanta. Ele agradeceu à Sra. Ambani por aceitar gentilmente o Prêmio Humanitário KISS.

https://www.youtube.com/watch?v=nrkejsScHD8

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FONTE KIIT

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