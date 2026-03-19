BHUBANESWAR, Índia, 19 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Sra. Nita M. Ambani, fundadora e presidente da Reliance Foundation, recebeu o prestigioso Prêmio Humanitário KISS 2025 no campus do Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) (https://kiss.ac.in/), nesta segunda-feira.

Nita Ambani receiving the prestigious KISS Humanitarian Award 2025 from Nobel Laureate Prof Mohan Munasinghe (R) and from the Founder of KIIT and KISS Dr Achyuta Samanta.

O prêmio foi entregue pelo laureado com o Nobel do Sri Lanka, Prof. Mohan Munasinghe, na presença do fundador do KIIT (https://kiit.ac.in/), KISS e KIMS (https://kims.kiit.ac.in/), Dr. Achyuta Samanta (https://achyutasamanta.com/). Altos funcionários das instituições, junto com muitos estudantes e autoridades, participaram do evento.

O prêmio reconheceu as iniciativas humanitárias excepcionais da Sra. Ambani e suas contribuições significativas para o desenvolvimento social por meio da educação, saúde, transformação rural, empoderamento feminino e promoção do esporte através da Reliance Foundation.

Em seu discurso de aceitação, a Sra. Ambani afirmou que o Dr. Samanta construiu dois templos modernos da educação – KIIT e KISS. Essas duas instituições são motivo de orgulho para o nosso país. Ela declarou que se sente orgulhosa em receber o prestigioso Prêmio Humanitário KISS e acrescentou que a honra não é apenas dela, mas de toda a equipe da Reliance Foundation.

Dirigindo-se aos 40.000 estudantes do KISS, ela afirmou: "Nunca esquecerei o amor e o carinho que vocês me deram aqui." Ela acrescentou ainda que foi um verdadeiro privilégio visitar as duas notáveis instituições, KIIT e KISS.

Ela expressou que ficou emocionada ao visitar a terra sagrada do Senhor Jagannath. Ela também destacou que Odisha possui uma rica cultura, tradições e valores, e que seu povo mantém uma conexão profunda e forte com a natureza.

Ela afirmou que não há diferença entre meninos e meninas e que tudo o que os meninos podem fazer, as meninas também podem. Aconselhando os estudantes, ela declarou: "Este é apenas o começo, não o objetivo final de vocês. Vocês devem sonhar grande e, para alcançar esses sonhos, precisam trabalhar com dedicação."

Ela ainda aconselhava os estudantes a nunca abandonarem o caminho da retidão. "Eu vejo o futuro da Índia aqui no KISS. Depois de ver as crianças aqui, estou confiante de que o futuro da Índia é promissor", acrescentou.

O Prêmio Humanitário KISS, criado em 2008 pelo Dr. Samanta, é a mais alta honraria do KISS, dedicada a reconhecer indivíduos e organizações que representam o espírito do trabalho humanitário em todo o mundo. O prêmio consiste em um diploma de reconhecimento e um troféu banhado a ouro.

Em seu discurso de boas-vindas, o Dr. Samanta disse: "Sucesso não significa alcançar coisas apenas para si mesmo; o verdadeiro sucesso é levar luz à vida dos outros." Dando o exemplo da Sra. Nita Ambani, ele afirmou: "Grandes iniciativas nunca são em vão quando realizadas com dedicação." Ele elogiou a Sra. Ambani por seu trabalho social multidimensional, pelo qual é amada e respeitada por todos. "Neste mundo materialista, conquistar amor e respeito não é fácil. No entanto, ela conquistou imenso amor e respeito das pessoas por seu nobre trabalho social e humanitário", acrescentou o Dr. Samanta. Ele agradeceu à Sra. Ambani por aceitar gentilmente o Prêmio Humanitário KISS.

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FONTE KIIT