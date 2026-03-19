La Sra. Nita M. Ambani, fundadora y presidenta de Reliance Foundation, recibió el prestigioso Premio Humanitario KISS 2025

BHUBANESWAR, India, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La Sra. Nita M. Ambani, fundadora y presidenta de Reliance Foundation, recibió el lunes el prestigioso Premio Humanitario KISS 2025 en el campus del Instituto Kalinga de Ciencias Sociales (KISS) (https://kiss.ac.in/), aquí.

Nita Ambani receiving the prestigious KISS Humanitarian Award 2025 from Nobel Laureate Prof Mohan Munasinghe (R) and from the Founder of KIIT and KISS Dr Achyuta Samanta.

El premio fue presentado por el premio Nobel de Sri Lanka, el profesor Mohan Munasinghe, en presencia del fundador de KIIT (https://kiit.ac.in/), KISS y KIMS (https://kims.kiit.ac.in/), el Dr. Achyuta Samanta (https://achyutasamanta.com/). Al acto asistieron altos cargos de las instituciones, junto con una gran cantidad de estudiantes y personalidades destacadas.

El premio reconoció las destacadas iniciativas humanitarias de la Sra. Ambani y sus importantes contribuciones al desarrollo social a través de la educación, la atención médica, la transformación rural, el empoderamiento de las mujeres y la promoción del deporte mediante Reliance Foundation.

En su discurso de agradecimiento, la Sra. Ambani afirmó que el Dr. Samanta ha construido dos templos modernos de educación: KIIT y KISS. Estas dos instituciones son un motivo de orgullo para nuestro país. Dijo que se siente orgullosa de recibir el prestigioso Premio Humanitario KISS y agregó que este honor no es solo suyo, sino que pertenece a todo el equipo de Reliance Foundation.

Ante los 40.000 estudiantes de KISS, afirmó: "Nunca olvidaré el cariño y el afecto que me han brindado aquí". Además, añadió que para ella había sido un verdadero privilegio visitar estas dos instituciones tan destacadas, KIIT y KISS.

Expresó que se sentía abrumada por haber llegado a la tierra sagrada de Jaganatha. También agregó que Odisha cuenta con una rica cultura, tradiciones y valores, y que sus habitantes comparten un vínculo profundo y sólido con la naturaleza.

Aseguró que no hay ninguna diferencia entre los niños y las niñas, y que todo lo que pueden hacer los niños, las niñas también pueden hacerlo. Al aconsejar a los estudiantes, les dijo: "Esto es solo el comienzo, no su objetivo final. Deben soñar en grande, y para hacer realidad esos sueños, deben trabajar duro y con dedicación".

Además, aconsejó a los estudiantes que nunca se apartaran del camino de la rectitud. "Veo el futuro de la India aquí, en KISS. Después de ver a los niños de aquí, estoy convencida de que el futuro de la India es prometedor", agregó.

El Premio Humanitario KISS, iniciado en 2008 por el Dr. Samanta, es el más alto honor de KISS y está dedicado a reconocer a individuos y organizaciones que encarnan el espíritu de la labor humanitaria en todo el mundo. El premio consiste en un pergamino de reconocimiento y un trofeo chapado en oro.

En su discurso de bienvenida, el Dr. Samanta dijo: "El éxito no significa lograr cosas solo para uno mismo; el verdadero éxito es traer luz a la vida de los demás". Tomando como ejemplo a la Sra. Nita Ambani, afirmó: "Las grandes iniciativas nunca son en vano si se llevan a cabo con dedicación". Elogió a la Sra. Ambani por su labor social en múltiples ámbitos, por la que es querida y respetada por todos. "En este mundo materialista, ganarse el amor y el respeto no es fácil. Sin embargo, se ha ganado el inmenso cariño y respeto de la gente por su noble labor social y humanitaria", agregó el Dr. Samanta. Le dio las gracias a la Sra. Ambani por haber aceptado con amabilidad el Premio Humanitario KISS.

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FUENTE KIIT