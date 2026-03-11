EUA e Bélgica conquistam o ouro enquanto o FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026 chega ao fim na Universidade KIIT

Torneio internacional de vôlei de praia reúne 83 equipes de 52 países em Bhubaneswar, Índia

BHUBANESWAR, Índia, 11 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Challenge 2026 foi concluído em 8 de março de 2026 no Estádio Atlético Dutee Chand da KIIT Deemed to be University (https://kiit.ac.in/), em Bhubaneswar, encerrando cinco dias de ação internacional de vôlei de praia com equipes de destaque de todo o mundo.

Jubilant winners of the FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026 pose with KIIT and KISS Founder Dr. Achyuta Samanta (fifth from left, front row).

O torneio, sediado pela KIIT Deemed to be University, reuniu 83 equipes de 52 países, com mais de 300 jogadores e oficiais participando do campeonato. O evento criou uma atmosfera esportiva vibrante no campus da KIIT e atraiu um grande número de espectadores que testemunharam competições internacionais de alto nível.

Na partida pela medalha de ouro feminina, a dupla japonesa Shiba/Reika enfrentou a dupla norte-americana Durish/Koenig. A equipe norte-americana demonstrou forte coordenação e um jogo ofensivo para garantir a vitória em sets diretos, vencendo por 2–0 (21–18, 21–16) e conquistando a medalha de ouro. A dupla japonesa terminou com a medalha de prata após uma competição competitiva.

A tão aguardada partida pela medalha de ouro masculina contou com Sepka/Dzavoronok, da República Tcheca, contra Vercauteren/Van Langendonck, da Bélgica. Em uma disputa acirrada, a equipe belga apresentou uma atuação equilibrada e habilidosa para vencer por 2–0 (21–10, 22–20) e garantir o título de campeã. A equipe tcheca terminou como vice-campeã com a medalha de prata.

A cerimônia de encerramento contou com um discurso de boas-vindas e congratulações do Prof. (Dr.) Achyuta Samanta, fundador da KIIT, KISS e KIMS,(https://achyutasamanta.com/) membro do Conselho Estratégico da Volleyball Foundation (FIVB), patrono principal da Federação de Voleibol da Índia e presidente da Associação de Voleibol de Odisha. Ele parabenizou as equipes vencedoras e apreciou o alto padrão de competição exibido durante todo o torneio.

"Todos os 300 jogadores e oficiais foram acomodados no KIIT Campus. Fizemos um arranjo muito bom para a estadia deles dentro do campus. Todos ficaram satisfeitos com a hospitalidade da KIIT", disse o Dr. Samanta.

Uma mensagem de Sua Excelência Dr. Hari Babu Kambhampati, governador de Odisha, foi compartilhada durante a cerimônia. Uma mensagem em vídeo de Shri Mansukh Laxmanbhai Mandaviya, ministro da União para Trabalho e Emprego e ministro de Assuntos da Juventude e Esportes do Governo da Índia, também foi exibida, parabenizando os organizadores e participantes pela realização bem-sucedida do prestigioso evento internacional.

Os árbitros e oficiais associados ao torneio foram homenageados em reconhecimento à sua contribuição para a organização bem-sucedida do campeonato.

A cerimônia foi encerrada com um voto de agradecimento do Prof. (Dr.) Saranjit Singh, vice-reitor da KIIT Deemed to be University, expressou gratidão às equipes internacionais, oficiais, organizadores, voluntários e apoiadores que contribuíram para o sucesso do evento.

A KIIT University também alcançou um marco expressivo ao se tornar a primeira universidade na Índia a sediar um evento da série FIVB Beach Pro Tour Challenge. O torneio foi oficialmente inaugurado em 4 de março por Shri Prithiviraj Harichandan, ministro de Estado para Direito, Obras e Bebidas, do Governo de Odisha, na presença de delegados internacionais e autoridades esportivas.

Jogadores e autoridades elogiaram a infraestrutura esportiva de classe mundial, a organização profissional e a hospitalidade oferecidas pela Universidade KIIT. Muitos participantes notaram a excelente acomodação, a qualidade das refeições e o ambiente de apoio criado para atletas e oficiais.

O torneio chegou ao fim com aplausos empolgados dos espectadores, simbolizando uma celebração memorável do voleibol de praia internacional na Universidade KIIT em Bhubaneswar.

