EUA e Bélgica conquistam o ouro enquanto o FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026 chega ao fim na Universidade KIIT

KIIT

11 mar, 2026, 12:11 GMT

Torneio internacional de vôlei de praia reúne 83 equipes de 52 países em Bhubaneswar, Índia

BHUBANESWAR, Índia, 11 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Challenge 2026 foi concluído em 8 de março de 2026 no Estádio Atlético Dutee Chand da KIIT Deemed to be University (https://kiit.ac.in/), em Bhubaneswar, encerrando cinco dias de ação internacional de vôlei de praia com equipes de destaque de todo o mundo.

Jubilant winners of the FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026 pose with KIIT and KISS Founder Dr. Achyuta Samanta (fifth from left, front row).

O torneio, sediado pela KIIT Deemed to be University, reuniu 83 equipes de 52 países, com mais de 300 jogadores e oficiais participando do campeonato. O evento criou uma atmosfera esportiva vibrante no campus da KIIT e atraiu um grande número de espectadores que testemunharam competições internacionais de alto nível.

Na partida pela medalha de ouro feminina, a dupla japonesa Shiba/Reika enfrentou a dupla norte-americana Durish/Koenig. A equipe norte-americana demonstrou forte coordenação e um jogo ofensivo para garantir a vitória em sets diretos, vencendo por 2–0 (21–18, 21–16) e conquistando a medalha de ouro. A dupla japonesa terminou com a medalha de prata após uma competição competitiva.

A tão aguardada partida pela medalha de ouro masculina contou com Sepka/Dzavoronok, da República Tcheca, contra Vercauteren/Van Langendonck, da Bélgica. Em uma disputa acirrada, a equipe belga apresentou uma atuação equilibrada e habilidosa para vencer por 2–0 (21–10, 22–20) e garantir o título de campeã. A equipe tcheca terminou como vice-campeã com a medalha de prata.

A cerimônia de encerramento contou com um discurso de boas-vindas e congratulações do Prof. (Dr.) Achyuta Samanta, fundador da KIIT, KISS e KIMS,(https://achyutasamanta.com/) membro do Conselho Estratégico da Volleyball Foundation (FIVB), patrono principal da Federação de Voleibol da Índia e presidente da Associação de Voleibol de Odisha. Ele parabenizou as equipes vencedoras e apreciou o alto padrão de competição exibido durante todo o torneio.

"Todos os 300 jogadores e oficiais foram acomodados no KIIT Campus. Fizemos um arranjo muito bom para a estadia deles dentro do campus. Todos ficaram satisfeitos com a hospitalidade da KIIT", disse o Dr. Samanta.

Uma mensagem de Sua Excelência Dr. Hari Babu Kambhampati, governador de Odisha, foi compartilhada durante a cerimônia. Uma mensagem em vídeo de Shri Mansukh Laxmanbhai Mandaviya, ministro da União para Trabalho e Emprego e ministro de Assuntos da Juventude e Esportes do Governo da Índia, também foi exibida, parabenizando os organizadores e participantes pela realização bem-sucedida do prestigioso evento internacional.

Os árbitros e oficiais associados ao torneio foram homenageados em reconhecimento à sua contribuição para a organização bem-sucedida do campeonato.

A cerimônia foi encerrada com um voto de agradecimento do Prof. (Dr.) Saranjit Singh, vice-reitor da KIIT Deemed to be University, expressou gratidão às equipes internacionais, oficiais, organizadores, voluntários e apoiadores que contribuíram para o sucesso do evento.

A KIIT University também alcançou um marco expressivo ao se tornar a primeira universidade na Índia a sediar um evento da série FIVB Beach Pro Tour Challenge. O torneio foi oficialmente inaugurado em 4 de março por Shri Prithiviraj Harichandan, ministro de Estado para Direito, Obras e Bebidas, do Governo de Odisha, na presença de delegados internacionais e autoridades esportivas.

Jogadores e autoridades elogiaram a infraestrutura esportiva de classe mundial, a organização profissional e a hospitalidade oferecidas pela Universidade KIIT. Muitos participantes notaram a excelente acomodação, a qualidade das refeições e o ambiente de apoio criado para atletas e oficiais.

O torneio chegou ao fim com aplausos empolgados dos espectadores, simbolizando uma celebração memorável do voleibol de praia internacional na Universidade KIIT em Bhubaneswar.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2930261/Jubilant_winners_KIIT.jpg
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2851905/KIIT_Logo.jpg

