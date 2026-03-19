릴라이언스 파운데이션 설립자 겸 의장 니타 M. 암바니 여사, 권위 있는 KISS 인도주의상 2025 수상

부바네스와르, 인도, 2026년 3월 19일 /PRNewswire/ -- 릴라이언스 파운데이션(Reliance Foundation) 설립자 겸 의장 니타 M. 암바니(Nita M. Ambani) 여사가 월요일 칼링가 사회과학대학교(Kalinga Institute of Social Sciences, KISS)(https://kiss.ac.in/) 캠퍼스에서 권위 있는 KISS 인도주의상 2025를 수상했다.

시상은 스리랑카 출신 노벨상 수상자 모한 무나싱게(Mohan Munasinghe) 교수가 진행했으며, KIIT(https://kiss.ac.in/), KISS, KIMS(https://kims.kiit.ac.in/) 설립자 아추타 사만타(Achyuta Samanta)(https://achyutasamanta.com/) 박사가 참석한 가운데 수여됐다. 각 기관의 고위 관계자들과 다수의 학생 및 귀빈들도 행사에 참석했다.

Nita Ambani receiving the prestigious KISS Humanitarian Award 2025 from Nobel Laureate Prof Mohan Munasinghe (R) and from the Founder of KIIT and KISS Dr Achyuta Samanta.

이번 시상은 릴라이언스 파운데이션을 통한 교육, 의료, 농촌 변혁, 여성 역량 강화, 스포츠 진흥 분야에서 암바니 여사가 이룬 뛰어난 인도주의적 이니셔티브와 사회 발전에 대한 중요한 기여를 인정한 것이다.

수상 소감에서 암바니 여사는 사만타 박사가 KIIT와 KISS라는 두 개의 현대적인 교육의 성전을 건립했다고 말했다. 이 두 기관은 우리나라의 자랑이라고 밝혔다. 그녀는 권위 있는 KISS 인도주의상을 수상하게 되어 자랑스럽다고 말하며, 이 영예는 자신만의 것이 아니라 릴라이언스 파운데이션 전체 팀의 것이라고 덧붙였다.

KISS의 4만 명 학생들에게 연설하며 그녀는 "이곳에서 여러분이 보내준 사랑과 애정을 결코 잊지 못할 것"이라고 말했다. 또한 KIIT와 KISS라는 두 훌륭한 기관을 방문하게 된 것은 진정한 영광이라고 밝혔다.

그녀는 자간나트 신(Lord Jagannath)의 성스러운 땅을 방문하게 되어 감격스럽다고 표현했다. 또한 오디샤는 풍부한 문화, 전통, 가치를 지니고 있으며, 오디샤 사람들은 자연과 깊고 강한 유대감을 공유한다고 덧붙였다.

그녀는 남학생과 여학생 사이에 차이가 없으며, 남학생이 할 수 있는 것은 여학생도 할 수 있다고 말했다. 학생들에게 조언하며 "이것은 시작일 뿐, 최종 목표가 아니다. 큰 꿈을 꾸어야 하며, 그 꿈을 이루기 위해 헌신적으로 열심히 노력해야 한다"고 말했다.

그녀는 학생들에게 정의의 길을 절대 떠나지 말라고 조언했다. 이어 "KISS에서 인도의 미래를 본다. 이곳 아이들을 보고 인도의 미래가 밝다는 확신을 갖게 됐다"고 덧붙였다.

2008년 사만타 박사가 제정한 KISS 인도주의상은 전 세계적으로 인도주의 정신을 구현하는 개인과 단체를 인정하기 위한 KISS 최고 영예상이다. 이 상은 공로패와 금도금 트로피로 구성된다.

환영사에서 사만타 박사는 "성공이란 자신을 위한 성취만을 의미하지 않는다. 진정한 성공은 타인의 삶에 빛을 가져다주는 것"이라고 말했다. 니타 암바니 여사의 사례를 들며 "위대한 이니셔티브는 헌신적으로 추구한다면 결코 헛되지 않는다"고 밝혔다. 그는 암바니 여사가 모든 이들의 사랑과 존경을 받는 다방면의 사회 활동을 칭찬했다. 사만타 박사는 "물질주의적인 세상에서 사랑과 존경을 얻는 것은 쉽지 않다. 그러나 그녀는 고귀한 사회적 및 인도주의적 활동으로 사람들로부터 엄청난 사랑과 존경을 얻었다"고 덧붙였다. 그는 암바니 여사가 KISS 인도주의상을 기꺼이 수락해 준 것에 감사를 표했다.

https://www.youtube.com/watch?v=nrkejsScHD8

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2936695/KIIT_Nita_Ambani.jpg

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SOURCE KIIT