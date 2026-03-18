Nita M. Ambani recibe el prestigioso Premio Humanitario KISS 2025

- Nita M. Ambani, fundadora y presidenta de la Fundación Reliance, recibió el prestigioso Premio Humanitario KISS 2025

BHUBANESWAR, India, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Nita M. Ambani, fundadora y presidenta de la Fundación Reliance, recibió el lunes el prestigioso Premio Humanitario KISS 2025 en el campus del Instituto Kalinga de Ciencias Sociales (KISS) (https://kiss.ac.in/).

Nita Ambani receiving the prestigious KISS Humanitarian Award 2025 from Nobel Laureate Prof Mohan Munasinghe (R) and from the Founder of KIIT and KISS Dr Achyuta Samanta.

El premio fue entregado por el Premio Nobel de Sri Lanka, el profesor Mohan Munasinghe, en presencia del fundador de KIIT (https://kiit.ac.in/), KISS y KIMS (https://kims.kiit.ac.in/), el doctor Achyuta Samanta (https://achyutasamanta.com/). Altos funcionarios de las instituciones, junto con un gran número de estudiantes y personalidades destacadas, asistieron al acto.

El premio reconoció las importantes iniciativas humanitarias de Ambani y sus importantes contribuciones al desarrollo social a través de la educación, la salud, la transformación rural, el empoderamiento de la mujer y la promoción del deporte mediante la Fundación Reliance.

En su discurso de aceptación, Ambani comentó que el doctor Samanta ha construido dos modernos templos de educación: KIIT y KISS. Estas dos instituciones son motivo de orgullo para nuestro país. Expresó su orgullo por recibir el prestigioso Premio Humanitario KISS y remarcó que el honor no le pertenece solo a ella, sino a todo el equipo de la Fundación Reliance.

Dirigiéndose a los 40.000 estudiantes de KISS, expresó: "Jamás olvidaré el amor y el cariño que me han brindado aquí". Añadió que era un verdadero privilegio visitar estas dos extraordinarias instituciones: KIIT y KISS.

Se mostró conmovida por visitar la tierra sagrada del Señor Jagannath. También mencionó que Odisha posee una rica cultura, tradiciones y valores, y que sus habitantes comparten una profunda y fuerte conexión con la naturaleza.

Afirmó que no hay diferencia entre niños y niñas y que todo lo que los niños pueden hacer, las niñas también. Aconsejando a los estudiantes, les indicó: "Este es solo el comienzo, no su meta final. Deben soñar en grande y, para alcanzar esos sueños, deben trabajar duro y con dedicación".

Además, recomendó a los estudiantes que nunca se apartaran del camino de la rectitud. "Veo el futuro de la India aquí, en KISS. Después de ver a los niños aquí, estoy segura de que el futuro de la India es brillante", agregó.

El Premio Humanitario KISS, creado en 2008 por el doctor Samanta, es el máximo galardón de KISS y se dedica a reconocer a personas y organizaciones que encarnan el espíritu del trabajo humanitario en todo el mundo. El premio consiste en un diploma y un trofeo bañado en oro.

En su discurso de bienvenida, el doctor Samanta afirmó: "El éxito no significa lograr cosas solo para uno mismo; el verdadero éxito es iluminar la vida de los demás". Poniendo como ejemplo a Nita Ambani, explicó: "Las grandes iniciativas nunca son en vano si se llevan a cabo con dedicación". Elogió a Ambani por su labor social multidimensional, por la cual es querida y respetada por todos. "En este mundo materialista, ganarse el amor y el respeto no es fácil. Sin embargo, ella se ha ganado un inmenso amor y respeto por su noble labor social y humanitaria", añadió el doctor Samanta. Agradeció a Ambani por aceptar con tanta amabilidad el Premio Humanitario KISS.

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