Smt. Reliance Foundationの創設者兼会長であるNita M. Ambani氏、名誉あるKISS人道賞2025を受賞

インド・ブバネーシュワル, 2026年3月18日 /PRNewswire/ -- Smt. Reliance Foundationの創設者兼会長であるNita M. Ambani氏は、月曜日に当地のKalinga Institute of Social Sciences（KISS）キャンパス（https://kiss.ac.in/)において、名誉あるKISS人道賞2025を授与されました。

本賞は、スリランカ出身のノーベル賞受賞者Prof Mohan Munasinghe氏により授与され、KIIT（https://kiit.ac.in/）、KISSおよびKIMS(https://kims.kiit.ac.in/)の創設者であるDr Achyuta Samanta氏 (https://achyutasamanta.com/).が立ち会いました。各機関の上級関係者をはじめ、多くの学生および来賓が本式典に出席しました。

Nita Ambani氏が、ノーベル賞受賞者であるProf Mohan Munasinghe氏（右）およびKIITとKISSの創設者であるDr Achyuta Samanta氏より、名誉あるKISS人道賞2025を受賞している様子。

本賞はSmt. Ambani氏による卓越した人道的取り組みと、教育、医療、農村開発、女性のエンパワーメント、スポーツ振興などを通じた社会発展への重要な貢献を称えるものです。

受賞スピーチにおいて、Smt. Ambani氏は、Samanta博士がKIITとKISSという2つの現代的な教育の殿堂を築いたと述べました。これら2つの教育機関は、我が国にとって誇りであると述べました。彼女は、名誉あるKISS人道賞を受賞できたことを誇りに思うと述べるとともに、この栄誉は自分一人のものではなく、Reliance Foundationのチーム全体に属するものであると付け加えました。

KISSの4万人の学生に向けて、「ここで皆さんからいただいた愛情と温かさを決して忘れません」と語りました。さらに、KIITとKISSという2つの素晴らしい教育機関を訪問できたことは大きな光栄であると述べました。

また、ジャガンナート神の聖地を訪れることができ、深い感動を覚えたと述べました。さらに、オディシャ州は豊かな文化、伝統、価値観を有しており、人々は自然と深く強い結びつきを持っていると述べました。

また、男女に違いはなく、男子にできることは女子にも同様にできると述べました。学生たちに向けて、「これは始まりに過ぎず、最終目標ではありません。大きな夢を持ち、その夢を実現するためには、献身的に努力しなければなりません」と助言しました。

さらに彼女は、学生たちに対して正しい道を決して外れないよう助言しました。「私はここKISSにインドの未来を見ています。ここにいる子どもたちを見て、インドの未来は明るいと確信しました」と付け加えました。

KISS人道賞は、2008年にSamanta博士によって創設されたKISS最高の栄誉であり、世界中で人道的活動の精神を体現する個人および組織を顕彰するものです。本賞は、表彰状と金メッキのトロフィーで構成されています。

歓迎の挨拶の中でSamanta博士は、「成功とは自分自身のためだけに何かを達成することではなく、他者の人生に光をもたらすことです」と述べました。Smt.を例に挙げて、Nita Ambani氏について、「偉大な取り組みは、献身をもって取り組めば決して無駄にはならない」と述べました。彼はSmt.を称賛し、Ambani氏の多面的な社会貢献活動は、すべての人々から愛され尊敬されていると評価しました。「この物質主義の世界において、愛と尊敬を得ることは容易ではありません。しかし、彼女はその崇高な社会的・人道的活動により、人々から計り知れない愛と尊敬を得ています」とSamanta博士は付け加えました。彼はSmt.に感謝の意を表し、Ambani氏がKISS人道賞を快く受け入れたことに謝意を示しました。

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SOURCE KIIT