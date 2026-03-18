BHUBANESWAR, Inde, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- Mme Nita M. Ambani, fondatrice et présidente de la Reliance Foundation, s'est vu décerner le prestigieux prix humanitaire KISS 2025 sur le campus du Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) (https://kiss.ac.in/), ici lundi.

Nita Ambani reçoit le prestigieux prix humanitaire KISS 2025 des mains du professeur Mohan Munasinghe (à droite), lauréat du prix Nobel, et du Dr Achyuta Samanta, fondateur du KIIT et du KISS.

Le prix a été remis par le lauréat du prix Nobel du Sri Lanka, le professeur Mohan Munasinghe, en présence du fondateur du KIIT (https://kiit.ac.in/), du KISS et du KIMS (https://kims.kiit.ac.in/), le docteur Achyuta Samanta (https://achyutasamanta.com/). Des hauts fonctionnaires des institutions, ainsi qu'un grand nombre d'étudiants et de dignitaires, ont assisté à la cérémonie.

Ce prix récompense les initiatives humanitaires exceptionnelles de Mme Ambani ainsi que sa contribution majeure au développement social dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la transformation rurale, de l'autonomisation des femmes et de la promotion du sport, par l'intermédiaire de la Reliance Foundation.

Dans son discours d'acceptation, Mme Ambani a déclaré que le Dr Samanta avait construit deux temples modernes de l'éducation : le KIIT et le KISS. Ces deux institutions sont une source de fierté pour notre pays. Elle a déclaré qu'elle était fière de recevoir le prestigieux prix humanitaire KISS et a ajouté que cet honneur ne revenait pas à elle seule, mais qu'il appartenait à toute l'équipe de la Reliance Foundation.

S'adressant aux 40 000 étudiants de KISS, elle a déclaré : « Je n'oublierai jamais l'amour et l'affection que vous m'avez donnés ici. » Elle a ajouté que c'était un véritable privilège pour elle de visiter ces deux institutions remarquables que sont le KIIT et le KISS.

Elle a déclaré qu'elle était émerveillée de se trouver sur la terre sacrée du Seigneur Jagannath. Elle a également ajouté que l'Odisha possède une culture, des traditions et des valeurs riches, et que les habitants de l'Odisha partagent un lien profond et solide avec la nature.

Elle a déclaré qu'il n'y avait pas de différence entre les garçons et les filles et que tout ce que les garçons peuvent faire, les filles peuvent le faire aussi. Elle a conseillé les étudiants en leur disant : « Ce n'est qu'un début, ce n'est pas votre objectif final. Il faut rêver grand, et pour réaliser ces rêves, il faut travailler dur et avec dévouement. »

Elle a également conseillé aux étudiants de ne jamais quitter le chemin de la droiture. « Je vois l'avenir de l'Inde dans KISS. Après avoir vu les enfants ici, je suis convaincue que l'avenir de l'Inde sera radieux », a-t-elle ajouté.

Le prix humanitaire du KISS, créé en 2008 par le Dr Samanta, est la plus haute distinction du KISS. Il récompense les personnes et les organisations qui incarnent l'esprit du travail humanitaire dans le monde entier. Le prix se compose d'un parchemin et d'un trophée plaqué or.

Dans son discours de bienvenue, M. Samanta a déclaré : « Le succès ne signifie pas réaliser des choses uniquement pour soi ; le véritable succès consiste à apporter de la lumière dans la vie des autres. » En donnant l'exemple de Mme Nita Ambani, il a déclaré : « Les grandes initiatives ne sont jamais vaines si elles sont poursuivies avec dévouement. » Il a fait l'éloge de Mme Ambani pour son travail social multidimensionnel, pour lequel elle est aimée et respectée par tous. « Dans ce monde matérialiste, il n'est pas facile de gagner l'amour et le respect. Cependant, elle a gagné l'amour et le respect des gens pour son noble travail social et humanitaire », a ajouté le Dr Samanta. Il a remercié Mme Ambani pour avoir gracieusement accepté le prix humanitaire KISS.

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