State Grid Jiangsu Highlights 99,996% Power Reliability and Streamlined Grid Access for International Businesses Utility outlines low-carbon power supply, reduced connection costs, and investor-focused infrastructure in Suzhou

MUNIQUE, 19 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- No 18º evento "Dia de Taicang", realizado em Munique, Alemanha, a State Grid Taicang Power Supply Company apresentou sua abordagem de fornecimento de energia confiável de baixo carbono, conexão de rede simplificada e parcerias de energia renovável, destacando como a modernização da rede está apoiando o investimento internacional em Jiangsu.

1

Suzhou continua sendo um importante centro de investimento estrangeiro no leste da China. Em Suzhou, Taicang — muitas vezes referida como a "Casa das Empresas Alemãs na China" — abriga mais de 560 empresas apoiadas pela Alemanha, ajudando a impulsionar o crescimento de vários clusters industriais no valor de centenas de bilhões de yuans.

Em Suzhou, a State Grid Suzhou Power Supply Company lançou 20 zonas de demonstração de acesso à energia "Plug-and-Play", liderou os esforços para elevar o padrão de acesso de baixa tensão para 200 quilowatts e implementou políticas que estendem o investimento em infraestrutura de energia para a linha de propriedade do cliente. Desde o início do 14º Plano Quinquenal, esses movimentos economizaram aos clientes mais de 10 bilhões de yuans em custos acumulados de conexão à rede. "Introduzimos um conjunto de inovações — incluindo acesso à energia 'Plug-and-Play', infraestrutura totalmente elétrica compartilhada e fornecimento de energia em etapas — como parte de nosso compromisso com a construção de um ambiente de negócios de energia elétrica de classe mundial", disse Cao Jun, diretor do departamento de marketing da empresa. "Continuaremos expandindo a colaboração em energia renovável e, ao mesmo tempo, melhorando o serviço para clientes corporativos."

A State Grid Jiangsu Electric Power fez avanços direcionados e de alto impacto no fornecimento de energia confiável, serviços simplificados e na transição de baixo carbono, apoiando o clima mais amplo de desenvolvimento econômico e investimento de Jiangsu.

Construída em torno das necessidades de baixo carbono das empresas, a empresa estabeleceu um sistema de serviços de energia de baixo carbono de ponta a ponta. Em 2025, o volume de comércio de eletricidade renovável de Jiangsu ultrapassou 22 bilhões de quilowatts-hora, enquanto as transações de certificados verdes ultrapassaram 3,5 milhões. A província também desenvolveu o primeiro banco de dados de fatores de emissão de carbono de eletricidade em nível provincial certificado internacionalmente da China e lançou um sistema de contabilidade de carbono. Uma estrutura resiliente está agora em vigor para garantir o fornecimento de energia confiável para as empresas — combinando uma forte rede de transmissão de backbone, um sistema de distribuição inteligente, microrredes inteligentes e uma plataforma de informações integrada. Ao aproveitar a flexibilidade da integração fonte-rede-carga-armazenamento e implantar a manutenção de linha ativa, a empresa ajudou Jiangsu a alcançar 51 anos consecutivos sem um grande blecaute. A confiabilidade da fonte de alimentação agora é de 99,996%, o equivalente a um tempo médio anual de interrupção de apenas 0,35 horas por domicílio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959230/1.jpg

FONTE State Grid Jiangsu Electric Power