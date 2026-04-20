State Grid Jiangsu Serlahkan Kebolehpercayaan Bekalan Kuasa 99.996% dan Akses Grid Dipermudah untuk Perniagaan Antarabangsa menggariskan bekalan kuasa rendah karbon, mengurangkan kos sambungan, dan infrastruktur berfokuskan pelabur di Suzhou

MUNICH, 20 April 2026 /PRNewswire/ -- Pada acara "Taicang Day" ke-18 yang diadakan di Munich, Jerman, State Grid Taicang Power Supply Company membentangkan pendekatannya terhadap bekalan kuasa rendah karbon yang boleh dipercayai, penyambungan grid yang dipermudah serta kerjasama tenaga boleh diperbaharui, sambil menonjolkan bagaimana pemodenan grid menyokong pelaburan antarabangsa di Jiangsu.

Suzhou kekal sebagai hab utama pelaburan asing di timur China. Di dalam Suzhou, Taicang — yang sering dirujuk sebagai "Home of German Companies in China" — menempatkan lebih daripada 560 syarikat yang disokong Jerman, sekali gus memacu pertumbuhan pelbagai kluster industri bernilai ratusan bilion yuan.

Di Suzhou, State Grid Suzhou Power Supply Company telah melaksanakan 20 zon demonstrasi akses kuasa "Pasang-dan-Main", menerajui usaha meningkatkan standard akses voltan rendah kepada 200 kilowatt, serta melaksanakan dasar yang melanjutkan pelaburan infrastruktur kuasa hingga ke sempadan hartanah pelanggan. Sejak permulaan tempoh Rancangan Lima Tahun ke-14, langkah-langkah ini telah menjimatkan lebih daripada 10 bilion yuan kos penyambungan grid secara kumulatif bagi pelanggan. "Kami telah memperkenalkan satu set inovasi — termasuk akses kuasa "Pasang-dan-Main", infrastruktur elektrik sepenuhnya yang dikongsi, serta penghantaran kuasa secara berperingkat — sebagai sebahagian daripada komitmen kami untuk membina persekitaran perniagaan kuasa elektrik bertaraf dunia," kata Cao Jun, Pengarah Jabatan Pemasaran syarikat. "Kami akan terus memperluas kerjasama tenaga boleh diperbaharui sambil meningkatkan perkhidmatan untuk pelanggan perusahaan."

State Grid Jiangsu Electric Power telah mencapai kemajuan yang disasarkan dan berimpak tinggi dalam bekalan kuasa yang boleh dipercayai, perkhidmatan yang dipermudah serta peralihan rendah karbon, sekali gus menyokong pembangunan ekonomi dan iklim pelaburan Jiangsu secara menyeluruh.

Dibina berdasarkan keperluan rendah karbon perniagaan, syarikat ini telah mewujudkan sistem perkhidmatan tenaga rendah karbon hujung ke hujung. Pada 2025, jumlah dagangan elektrik boleh diperbaharui Jiangsu melebihi 22 bilion kilowatt-jam, manakala transaksi sijil hijau melebihi 3.5 juta. Wilayah ini juga membangunkan pangkalan data faktor pelepasan karbon elektrik peringkat wilayah pertama di China yang diperakui antarabangsa serta melancarkan sistem perakaunan karbon. Satu rangka kerja berdaya tahan kini tersedia untuk memastikan bekalan kuasa yang boleh dipercayai bagi perniagaan — menggabungkan rangkaian penghantaran tulang belakang yang kukuh, sistem pengagihan pintar, mikrogrid pintar serta platform maklumat bersepadu. Dengan memanfaatkan kefleksibelan integrasi sumber–grid–beban–penyimpanan serta penggunaan penyelenggaraan talian hidup, syarikat ini telah membantu Jiangsu mencapai 51 tahun berturut-turut tanpa gangguan bekalan elektrik besar. Kebolehpercayaan bekalan kuasa kini berada pada tahap 99.996%, bersamaan purata masa gangguan tahunan hanya 0.35 jam bagi setiap isi rumah.

