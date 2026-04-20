-State Grid Jiangsu destaca una fiabilidad energética del 99,996 % y un acceso a la red simplificado para empresas internacionales. La empresa de servicios públicos describe el suministro de energía con bajas emisiones de carbono, la reducción de los costes de conexión y la infraestructura centrada en el inversor en Suzhou

MÚNICH, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En el 18.º evento "Día de Taicang", celebrado en Múnich, Alemania, la empresa estatal de suministro eléctrico de Taicang presentó su enfoque para un suministro eléctrico fiable y con bajas emisiones de carbono, una conexión a la red optimizada y asociaciones en materia de energías renovables, destacando cómo la modernización de la red está apoyando la inversión internacional en Jiangsu.

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Suzhou sigue siendo un centro clave para la inversión extranjera en el este de China. Dentro de Suzhou, Taicang, a menudo conocida como la "cuna de las empresas alemanas en China", alberga a más de 560 empresas con respaldo alemán, lo que contribuye al crecimiento de múltiples clústeres industriales valorados en cientos de miles de millones de yuanes.

En Suzhou, la compañía State Grid Suzhou Power Supply Company ha desplegado 20 zonas de demostración de acceso eléctrico plug-and-play, ha liderado los esfuerzos para elevar el estándar de acceso de baja tensión a 200 kilovatios y ha puesto en marcha políticas que extienden la inversión en infraestructura eléctrica hasta los límites de la propiedad del cliente. Desde el inicio del 14.º Plan Quinquenal, estas medidas han ahorrado a los clientes más de 10.000 millones de yuanes en costes acumulados de conexión a la red. "Hemos introducido una serie de innovaciones, que incluyen el acceso eléctrico plug-and-play, infraestructura eléctrica compartida y suministro eléctrico por etapas, como parte de nuestro compromiso de construir un entorno empresarial de energía eléctrica de primer nivel", declaró Cao Jun, director del Departamento de Marketing de la compañía. "Seguiremos ampliando la colaboración en energías renovables al tiempo que mejoramos el servicio para los clientes empresariales".

La empresa estatal de energía eléctrica de Jiangsu (State Grid Jiangsu Electric Power) ha dado pasos importantes y estratégicos en materia de suministro eléctrico fiable, servicios optimizados y la transición hacia una economía baja en carbono, lo que contribuye al desarrollo económico general de Jiangsu y a un clima de inversión favorable.

Centrada en las necesidades de las empresas en materia de bajas emisiones de carbono, la compañía ha establecido un sistema integral de servicios energéticos de bajas emisiones de carbono. En 2025, el volumen de comercio de electricidad renovable de Jiangsu superó los 22.000 millones de kilovatios-hora, mientras que las transacciones de certificados verdes superaron los 3,5 millones. La provincia también desarrolló la primera base de datos de factores de emisión de carbono de electricidad a nivel provincial con certificación internacional de China y lanzó un sistema de contabilidad de carbono. Ahora se ha implementado un marco resiliente para garantizar un suministro eléctrico fiable para las empresas, que combina una sólida red de transmisión troncal, un sistema de distribución inteligente, microrredes inteligentes y una plataforma de información integrada. Al aprovechar la flexibilidad de la integración fuente-red-carga-almacenamiento y al implementar el mantenimiento en línea, la compañía ha ayudado a Jiangsu a lograr 51 años consecutivos sin un apagón importante. La fiabilidad del suministro eléctrico se sitúa ahora en el 99,996 %, lo que equivale a un tiempo medio anual de interrupción de tan solo 0,35 horas por hogar.

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