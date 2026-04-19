State Grid Jiangsu met en avant la fiabilité de l'électricité à 99,996 % et l'accès simplifié au réseau pour les entreprises internationales L'entreprise de services publics met en avant l'approvisionnement en électricité à faible émission de carbone, la réduction des coûts de connexion et l'infrastructure axée sur les investisseurs à Suzhou.

MUNICH, 19 avril 2026 /PRNewswire/ -- Lors du 18e événement " Taicang Day " qui s'est tenu à Munich, en Allemagne, State Grid Taicang Power Supply Company a présenté son approche de l'approvisionnement fiable en énergie à faible teneur en carbone, de la rationalisation de la connexion au réseau et des partenariats en matière d'énergie renouvelable, en soulignant comment la modernisation du réseau soutient les investissements internationaux dans la province de Jiangsu.

1

Suzhou reste une plaque tournante essentielle pour les investissements étrangers dans l'est de la Chine. À l'intérieur de Suzhou, Taicang - souvent considéré comme le "foyer des entreprises allemandes en Chine" - accueille plus de 560 entreprises soutenues par l'Allemagne, contribuant à la croissance de multiples pôles industriels d'une valeur de plusieurs centaines de milliards de yuans.

À Suzhou, State Grid Suzhou Power Supply Company a déployé 20 zones de démonstration d'accès à l'électricité "Plug-and-Play", a mené des efforts pour élever la norme d'accès à la basse tension à 200 kilowatts et a mis en œuvre des politiques d'extension des investissements dans l'infrastructure électrique jusqu'à la limite de la propriété du client. Depuis le début de la période couverte par le plan quinquennal 14th , ces mesures ont permis aux clients d'économiser plus de 10 milliards de yuans en coûts cumulés de connexion au réseau. Nous avons introduit une série d'innovations - notamment l'accès à l'électricité "Plug-and-Play", l'infrastructure partagée tout électrique et la fourniture échelonnée d'électricité - dans le cadre de notre engagement à créer un environnement commercial de classe mondiale pour l'énergie électrique", a déclaré Cao Jun, directeur du département marketing de l'entreprise. "Nous continuerons à développer la collaboration dans le domaine des énergies renouvelables tout en améliorant le service offert aux entreprises clientes."

State Grid Jiangsu Electric Power a réalisé des avancées ciblées et à fort impact en matière de fiabilité de l'approvisionnement en électricité, de rationalisation des services et de transition vers une économie à faibles émissions de carbone, soutenant ainsi le développement économique et le climat d'investissement de la province de Jiangsu dans son ensemble.

S'appuyant sur les besoins des entreprises en matière de faibles émissions de carbone, l'entreprise a mis en place un système de services énergétiques à faibles émissions de carbone de bout en bout. En 2025, le volume des échanges d'électricité renouvelable dans la province de Jiangsu a dépassé 22 milliards de kilowattheures, tandis que les transactions de certificats verts ont dépassé les 3,5 millions. La province a également développé la première base de données de facteurs d'émission de carbone de l'électricité au niveau provincial certifiée au niveau international et a lancé un système de comptabilisation du carbone. Un cadre résilient est désormais en place pour garantir un approvisionnement en électricité fiable aux entreprises, combinant un solide réseau de transmission, un système de distribution intelligent, des micro-réseaux intelligents et une plateforme d'information intégrée. En s'appuyant sur la flexibilité de l'intégration source-réseau-charge-stockage et en déployant la maintenance en ligne, l'entreprise a aidé le Jiangsu à passer 51 années consécutives sans coupure majeure d'électricité. La fiabilité de l'alimentation électrique atteint désormais 99,996 %, ce qui équivaut à un temps de panne annuel moyen de seulement 0,35 heure par ménage.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2959230/1.jpg