國網江蘇電力：以一流電力營商環境賦能開放型經濟發展

慕尼黑2026年4月17日 /美通社/ -- 近日，第十八屆「德國太倉日」活動在慕尼黑舉行。國網太倉市供電公司應邀出席，並圍繞綠電保供、優質辦電、綠色伙伴關係等作主題發佈，展示服務外資企業、助力優化營商環境的實踐成果。

蘇州是江蘇開放型經濟高地，其中，太倉作為「中國德企之鄉」，集聚德資企業超560家，帶動形成多個千億級產業集群。在蘇州，國網蘇州供電公司建成了20個開門接電示範區，率先將低壓接入標準提升至200千瓦，扎實落地電力延伸投資政策，「十四五」以來累計為客戶節約接電成本超100億元。該公司市場營銷部主任曹駿說：「我們創新推行開門接電、全電共享、階梯式送電等舉措，著力打造一流電力營商環境。未來，將進一步深化綠色夥伴關係，不斷提升企業服務能級。」