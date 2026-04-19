State Grid Jiangsu ชูความเชื่อมั่นระบบไฟฟ้าเสถียรภาพสูง 99.996% พร้อมยกระดับบริการขอใช้ไฟที่รวดเร็ว เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจข้ามชาติ รุดนำเสนอแผนจ่ายไฟคาร์บอนต่ำ ลดต้นทุนการเชื่อมต่อ และวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบโจทย์นักลงทุนในเมืองซูโจว
News provided byState Grid Jiangsu Electric Power
20 Apr, 2026, 01:54 CST
มิวนิก, 20 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ภายในงาน "Taicang Day" ครั้งที่ 18 ณ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี บริษัท State Grid Taicang Power Supply Company ได้นำเสนอแนวทางในการจัดหาพลังงานคาร์บอนต่ำที่มีความเสถียรสูง ปรับปรุงกระบวนการขอใช้ไฟฟ้าให้มีความคล่องตัว และสร้างพันธมิตรด้านพลังงานหมุนเวียน โดยเน้นย้ำบทบาทของการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัย ในการเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่มณฑลเจียงซู
เมืองซูโจวยังคงรักษาสถานะการเป็นยุทธศาสตร์หลักสำหรับการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ภาคตะวันออกของจีน โดยเฉพาะในอำเภอไท่ชางซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น "บ้านของบริษัทเยอรมันในจีน" เนื่องจากเป็นที่ตั้งของวิสาหกิจที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากเยอรมนีกว่า 560 แห่ง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายสาขาที่มีมูลค่ารวมกันหลายแสนล้านหยวน
สำหรับในเมืองซูโจวนั้น บริษัท State Grid Suzhou Power Supply Company ได้จัดตั้งโซนต้นแบบการขอใช้ไฟฟ้าแบบ "Plug-and-Play" รวม 20 แห่ง พร้อมผลักดันการยกระดับมาตรฐานการเชื่อมต่อไฟฟ้าแรงดันต่ำขึ้นเป็น 200 กิโลวัตต์ นอกจากนี้ยังดำเนินนโยบายขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าไปจนถึงแนวเขตที่ดินของลูกค้า ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มแผน 5 ปี ฉบับที่ 14 มาตรการเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าได้รวมแล้วกว่า 1 หมื่นล้านหยวน "เราได้นำนวัตกรรมมาใช้อย่างจริงจัง ทั้งระบบการเข้าถึงไฟฟ้าแบบ 'Plug-and-Play' การใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าร่วมกัน และการส่งจ่ายไฟฟ้าแบบแบ่งระยะตามความต้องการใช้งานจริง ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจพลังงานไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานระดับโลก" คุณ Cao Jun ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ กล่าว "เราจะเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียน พร้อมยกระดับงานบริการเพื่อดูแลลูกค้าภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง"
State Grid Jiangsu Electric Power ได้รุดหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ตรงจุดและทรงพลัง ทั้งในด้านความมั่นคงทางพลังงาน บริการที่สะดวกรวดเร็ว และการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคาร์บอนต่ำ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในภาพรวมของมณฑลเจียงซู
เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของภาคธุรกิจในเรื่องพลังงานคาร์บอนต่ำ บริษัทฯ ได้วางรากฐานระบบบริการพลังงานคาร์บอนต่ำแบบครบวงจร โดยในปี 2568 มณฑลเจียงซูมีปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนพุ่งสูงกว่า 2.2 หมื่นล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ขณะที่ยอดการซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนทะลุ 3.5 ล้านรายการ นอกจากนี้ เจียงซูยังประสบความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลปัจจัยการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการผลิตไฟฟ้าในระดับมณฑลเป็นแห่งแรกของจีนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล พร้อมเปิดตัวระบบบัญชีคาร์บอนอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันได้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างความมั่นใจในการจ่ายไฟให้แก่ภาคธุรกิจ ด้วยการผสานการทำงานระหว่างโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าหลักที่มั่นคง ระบบจำหน่ายอัจฉริยะ สมาร์ตไมโครกริด และแพลตฟอร์มสารสนเทศแบบบูรณาการ บริษัทฯ อาศัยความยืดหยุ่นตามโมเดลบูรณาการแหล่งกำเนิด-โครงข่าย-โหลด-ระบบกักเก็บ พร้อมนำเทคนิคการซ่อมบำรุงขณะจ่ายไฟมาใช้ ส่งผลให้มณฑลเจียงซูสามารถรักษาความมั่นคงทางพลังงานโดยไม่เกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างต่อเนื่องยาวนานถึง 51 ปี ปัจจุบันมีความเสถียรของการจ่ายไฟฟ้าสูงถึง 99.996% หรือเทียบเท่ากับระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับเฉลี่ยเพียง 0.35 ชั่วโมงต่อครัวเรือนต่อปีเท่านั้น
