State Grid Jiangsu destaca la confiabilidad de la energía del 99,996 % y el acceso simplificado a la red para empresas internacionales Utility describe el suministro de energía con bajas emisiones de carbono, la reducción de los costos de conexión y la infraestructura centrada en los inversores en Suzhou

MÚNICH, 19 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En el 18 .º evento "Taicang Day" celebrado en Múnich, Alemania, State Grid Taicang Power Supply Company presentó su enfoque de suministro de energía confiable con bajas emisiones de carbono, conexión a la red simplificada y asociaciones de energía renovable, destacando cómo la modernización de la red está apoyando la inversión internacional en Jiangsu.

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Suzhou sigue siendo un centro clave para la inversión extranjera en el este de China. Dentro de Suzhou, Taicang, a menudo conocida como el "Hogar de las empresas alemanas en China", alberga más de 560 empresas respaldadas por Alemania, lo que ayuda a impulsar el crecimiento de múltiples clústeres industriales por valor de cientos de miles de millones de yuanes.

En Suzhou, State Grid Suzhou Power Supply Company ha implementado 20 zonas de demostración de acceso a la energía "Plug-and-Play", lideró los esfuerzos para elevar el estándar de acceso de baja tensión a 200 kilovatios e implementó políticas que extienden la inversión en infraestructura eléctrica a la línea de propiedad del cliente. Desde el inicio del 14.º período del Plan Quinquenal, estos movimientos han ahorrado a los clientes más de 10 mil millones de yuanes en costos acumulados de conexión a la red. "Hemos introducido un conjunto de innovaciones, que incluyen acceso a energía 'Plug-and-Play', infraestructura totalmente eléctrica compartida y entrega de energía por etapas, como parte de nuestro compromiso de construir un entorno empresarial de energía eléctrica de clase mundial", dijo Cao Jun, Director del Departamento de Marketing de la compañía. "Continuaremos ampliando la colaboración en materia de energía renovable al tiempo que mejoramos el servicio para los clientes empresariales".

State Grid Jiangsu Electric Power ha logrado avances específicos y de alto impacto en el suministro de energía confiable, los servicios optimizados y la transición baja en carbono, apoyando el desarrollo económico y el clima de inversión más amplios de Jiangsu.

Construida en torno a las necesidades de bajas emisiones de carbono de las empresas, la empresa ha establecido un sistema de servicios energéticos de extremo a extremo con bajas emisiones de carbono. En 2025, el volumen de operaciones de electricidad renovable de Jiangsu superó los 22 mil millones de kilovatios-hora, mientras que las transacciones de certificados verdes superaron los 3,5 millones. La provincia también desarrolló la primera base de datos de factores de emisión de carbono de electricidad a nivel provincial certificada internacionalmente de China y lanzó un sistema de contabilidad de carbono. Ahora existe un marco resistente para garantizar un suministro de energía confiable para las empresas, que combina una red de transmisión troncal sólida, un sistema de distribución inteligente, microrredes inteligentes y una plataforma de información integrada. Al aprovechar la flexibilidad de la integración de almacenamiento de carga de red de origen e implementar el mantenimiento de línea en vivo, la empresa ha ayudado a Jiangsu a lograr 51 años consecutivos sin un apagón importante. La fiabilidad de la fuente de alimentación ahora es del 99,996 %, lo que equivale a un tiempo promedio de interrupción anual de solo 0,35 horas por hogar.

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FUENTE State Grid Jiangsu Electric Power