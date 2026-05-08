Subsidiária da CATL, CAIT firma parceria com a Togg para chassis Bedrock

NINGDE, China, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Em 29 de abril, a Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited (CAIT), divisão de chassis skateboard da CATL, celebrou uma parceria estratégica com a montadora turca Togg para desenvolver conjuntamente uma plataforma de chassis para sua nova família de veículos do segmento B, marcando o primeiro projeto internacional de veículo de passeio para a plataforma.

O CEO da Togg, Gürcan Karakaş, o diretor de clientes da CATL, Libin Tan, e o CEO da CAIT, Hanbing Yang, assinaram o acordo em nome de suas respectivas empresas; o presidente da Togg, Fuat Tosyalı, e o presidente e CEO da CATL, Robin Zeng, estiveram presentes como testemunhas. (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited (CAIT))

Nos termos do acordo, a CAIT contribuirá com sua tecnologia Bedrock Chassis e expertise em engenharia, trabalhando em estreita colaboração com a Togg para codesenvolver a plataforma para três modelos da nova família de veículos do segmento B da Togg. Desenvolvida em conformidade com a estratégia de produto, as expectativas dos usuários e o ecossistema de mobilidade da Togg, a plataforma dará suporte a veículos elétricos de próxima geração para os mercados turco e europeu, com a Togg desempenhando um papel central na definição da experiência do usuário, dos requisitos do produto e da arquitetura digital. Espera-se que o primeiro modelo desenvolvido no âmbito da parceria entre em produção em massa em 2027.

Arquitetura de chassis centrada na bateria

O Bedrock Chassis é um chassi inteligente integrado construído com base em uma arquitetura "centrada na bateria". Ele combina componentes centrais do chassi, incluindo a bateria, o sistema de propulsão elétrica, o sistema de gerenciamento térmico e o controlador de domínio do chassi em uma única plataforma. Essa integração permite que o chassi gerencie tanto a energia do veículo quanto o controle de movimento, atuando efetivamente como um transportador móvel de energia para o veículo.

Robin Zeng, presidente e CEO da CATL, afirmou: "Esta colaboração representa outro importante marco na expansão global do Bedrock Chassis da CATL após sua implementação em produção em massa no mercado chinês. Ela também servirá como um projeto de referência no campo dos chassis inteligentes integrados, fortalecendo nossas parcerias globais, acelerando a eletrificação e apoiando a transição para a mobilidade de baixo carbono em novos mercados emergentes de energia."

Comentando sobre a parceria, o presidente da Togg, Fuat Tosyalı, afirmou: "Vemos a mobilidade não apenas como uma categoria de produto, mas como uma questão holística de tecnologia e ecossistema. Nessa direção, estamos levando as parcerias que estabelecemos além das relações convencionais com fornecedores e transformando-as em parcerias estratégicas que criam valor compartilhado e constroem o futuro em conjunto. Em vez de adotar uma solução pronta, estamos nos tornando parte de todo o processo de desenvolvimento, respondendo de forma mais eficaz às necessidades dos usuários e também contribuindo para o desenvolvimento desse ecossistema em nosso país. No período à frente, por meio dessas parcerias geradoras de valor, enriqueceremos ainda mais o ecossistema da Togg e a experiência que oferecemos aos nossos usuários ao desenvolver novas soluções em diferentes segmentos."

Modelo localizado para mercados globais

O Bedrock Chassis foi desenvolvido para implantação global por meio de um modelo de localização "1+1+1". Esse modelo combina uma plataforma tecnológica de chassis, uma cadeia de suprimentos industrial e a operação localizada de uma marca automotiva nacional. O objetivo é permitir que veículos elétricos sejam projetados e produzidos de maneira a refletir as necessidades dos mercados locais, utilizando ao mesmo tempo uma base tecnológica comum.

Espera-se que a parceria com a Togg aplique essa abordagem na Türkiye, apoiando o desenvolvimento de veículos adaptados às preferências dos consumidores regionais, ao mesmo tempo em que fortalece o ecossistema local de veículos elétricos.

Expansão das parcerias internacionais

Em 2024, o Bedrock Chassis alcançou produção em massa no mercado chinês, marcando a primeira implementação mundial de um chassi inteligente integrado oferecido como produto independente para marcas de veículos de passeio.

A CAIT continua expandindo a cooperação em torno do Bedrock Chassis em diversas regiões, incluindo Europa e Sudeste Asiático. A plataforma foi projetada para ajudar mercados automotivos emergentes a construir indústrias competitivas de veículos elétricos de forma mais eficiente, ao mesmo tempo em que apoia a transição global para uma mobilidade de baixas emissões.

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FONTE Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited (CAIT)