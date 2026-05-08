CATL의 자회사 CAIT, 베드록 섀시와 관련해 토그와 파트너십 체결

닝더, 중국 2026년 5월 8일 /PRNewswire/ -- 4월 29일, CATL의 스케이트보드 섀시 부문인 컨템포러리 앰퍼렉스 인텔리전트 테크놀로지 상하이(Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited, CAIT)가 튀르키예 자동차 브랜드 토그(Togg)와 전략적 파트너십을 체결해 토그의 새로운 B세그먼트 차량 제품군을 위한 섀시 플랫폼을 공동 개발한다고 발표했으며, 이는 해당 플랫폼의 첫 해외 승용차 프로젝트가 된다.

협약에 따라 CAIT는 베드록 섀시(Bedrock Chassis) 기술과 엔지니어링 전문성을 제공하며, 토그와 긴밀히 협력해 토그의 새로운 B세그먼트 차량 제품군 내 세 가지 모델을 위한 플랫폼을 공동 개발할 예정이다. 토그의 제품 전략, 사용자 기대치 및 모빌리티 생태계에 맞춰 개발되는 이 플랫폼은 튀르키예와 유럽 시장을 위한 차세대 전기차를 지원할 예정이며, 토그는 사용자 경험, 제품 요구사항 및 디지털 아키텍처 구성에서 결정적인 역할을 담당한다. 이번 파트너십으로 개발되는 첫 번째 모델은 2027년 양산에 들어갈 것으로 예상된다.

Togg CEO Gürcan Karakaş, CATL Chief Customer Officer Libin Tan, and CAIT CEO Hanbing Yang signed the agreement for their respective companies; Togg Chairman Fuat Tosyalı and CATL Chairman & CEO Robin Zeng were present as witnesses. (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited (CAIT))

배터리 중심 섀시 아키텍처

베드록 섀시는 '배터리 중심' 아키텍처를 기반으로 구축된 통합 지능형 섀시다. 이는 배터리, 전기 구동 시스템, 열 관리 시스템 및 섀시 도메인 컨트롤러를 포함한 핵심 섀시 구성 요소를 단일 플랫폼으로 결합한다. 이러한 통합을 통해 섀시가 차량 에너지와 운동 제어를 모두 관리할 수 있어 차량의 모바일 에너지 캐리어 역할을 효과적으로 수행한다.

CATL의 로빈 젱(Robin Zeng) 회장 겸 최고경영자는 다음과 같이 말했다. "이번 협력은 중국 시장에서 대량 생산 출시 이후 CATL 베드록 섀시의 글로벌 확장에서 또 다른 중요한 이정표를 의미한다. 이는 또한 통합 지능형 섀시 분야에서 벤치마크 프로젝트 역할을 하며, 글로벌 파트너십을 강화하고, 전기화를 가속화하며, 신흥 신에너지 시장에서 저탄소 모빌리티로의 전환을 지원할 것이다."

파트너십에 대해 토그의 푸아트 토샬르(Fuat Tosyalı) 회장은 다음과 같이 말했다. "우리는 모빌리티를 단순한 제품 카테고리가 아닌 기술과 생태계의 총체적인 문제로 간주한다. 이러한 방향에서 우리가 구축하는 파트너십을 기존의 공급업체 관계를 넘어 공유 가치를 창출하고 함께 미래를 구축하는 전략적 파트너십으로 전환하고 있다. 기성 솔루션을 채택하기보다, 토그는 전체 개발 과정의 일부가 되어 사용자 니즈에 더 효과적으로 대응하는 동시에 튀르키예의 생태계 발전에도 기여하고 있다. 앞으로 이러한 가치 창출 파트너십을 통해 다양한 세그먼트에서 새로운 솔루션을 개발해 토그 생태계와 사용자들에게 제공하는 더 풍부한 경험을 제공할 것이다."

글로벌 시장을 위한 현지화 모델

베드록 섀시는 '1+1+1' 현지화 모델을 통해 전 세계적으로 배포하도록 개발되었다. 이 모델은 하나의 섀시 기술 플랫폼과 하나의 산업 공급망 경로, 그리고 하나의 국내 자동차 브랜드의 현지화 운영을 결합한다. 목표는 공통의 기술적 기반을 사용하면서도 현지 시장의 니즈를 반영하는 방식으로 전기차를 설계하고 생산할 수 있도록 하는 것이다.

튀르키예에서 이러한 접근법을 적용해, 토그와의 파트너십은 지역 소비자 선호도에 맞춰진 차량 개발을 지원하는 동시에 현지 전기차 생태계를 강화할 것으로 예상된다.

국제 파트너십 확장

2024년 베드록 섀시는 중국 시장에서 대량 생산을 달성하여 승용차 브랜드에 독립형 제품으로 제공되는 통합 지능형 섀시의 세계 최초 배포를 기록했다.

CAIT는 유럽과 동남아시아를 포함한 여러 지역에서 베드록 섀시를 중심으로 협력을 계속 확대하고 있다. 이 플랫폼은 신흥 자동차 시장이 더 효율적으로 경쟁력 있는 전기차 산업을 구축할 수 있도록 지원하는 동시에 저배출 모빌리티로의 글로벌 전환을 뒷받침하도록 설계됐다.

SOURCE Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited (CAIT)