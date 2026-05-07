Subsidiari CATL, CAIT Bekerjasama dengan Togg bagi Bedrock Chassis

NINGDE, China, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pada 29 April, Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited (CAIT), cabang casis papan selaju CATL, telah menjalin perkongsian strategik dengan jenama automotif Turki, Togg, untuk bersama-sama membangunkan platform casis bagi rangkaian kenderaan segmen-B baharunya, sekali gus menjadi projek kenderaan penumpang luar negara pertama untuk platform tersebut.

Togg CEO Gürcan Karakaş, CATL Chief Customer Officer Libin Tan, and CAIT CEO Hanbing Yang signed the agreement for their respective companies; Togg Chairman Fuat Tosyalı and CATL Chairman & CEO Robin Zeng were present as witnesses. (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited (CAIT))

Menurut perjanjian itu, CAIT akan menyumbang teknologi Bedrock Chassis serta kepakaran kejuruteraannya, sambil bekerjasama rapat dengan Togg untuk membangunkan secara bersama platform bagi tiga model dalam rangkaian kenderaan segmen-B baharu Togg. Dibangunkan selaras dengan strategi produk Togg, jangkaan pengguna dan ekosistem mobiliti, platform tersebut akan menyokong kenderaan elektrik generasi seterusnya bagi pasaran Turki dan Eropah, dengan Togg memainkan peranan penting dalam membentuk pengalaman pengguna, keperluan produk dan seni bina digital. Model pertama yang dibangunkan di bawah kerjasama ini dijangka memasuki barisan pengeluaran besar-besaran pada 2027.

Seni bina casis berpusatkan bateri

Bedrock Chassis ialah casis pintar bersepadu yang dibina berasaskan seni bina "berpusatkan bateri". Ia menggabungkan komponen casis teras termasuk bateri, sistem pacuan elektrik, sistem pengurusan terma dan pengawal domain casis ke dalam satu platform. Integrasi ini membolehkan casis mengurus kedua-dua tenaga kenderaan dan kawalan pergerakan, sekali gus bertindak secara efektif sebagai pembawa tenaga mudah alih bagi kenderaan.

Robin Zeng, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif CATL, berkata, "Kerjasama ini mewakili satu lagi pencapaian penting dalam pengembangan global CATL Bedrock Chassis selepas pelancaran pengeluaran besar-besarannya di pasaran China. Ia juga akan menjadi projek penanda aras dalam bidang casis pintar bersepadu, memperkukuh perkongsian global kami, mempercepat elektrifikasi dan menyokong peralihan kepada mobiliti rendah karbon di pasaran tenaga baharu yang sedang muncul."

Mengulas mengenai kerjasama tersebut, Pengerusi Togg, Fuat Tosyalı berkata: "Kami melihat mobiliti bukan sekadar kategori produk, tetapi sebagai perkara menyeluruh yang merangkumi teknologi dan ekosistem. Dengan hala tuju ini, kami membawa perkongsian yang terjalin melangkaui hubungan pembekal konvensional dan menjadikannya perkongsian strategik yang mencipta nilai bersama serta membina masa depan bersama-sama. Daripada sekadar menerima pakai penyelesaian siap pakai, kami menjadi sebahagian daripada seluruh proses pembangunan, bertindak balas dengan lebih berkesan terhadap keperluan pengguna sambil turut menyumbang kepada pembangunan ekosistem ini di negara kami. Dalam tempoh ke masa hadapan, melalui perkongsian penciptaan nilai sedemikian, kami akan terus memperkayakan ekosistem Togg dan pengalaman yang kami tawarkan kepada pengguna dengan membangunkan penyelesaian baharu dalam segmen berbeza."

Model setempat untuk pasaran global

Bedrock Chassis telah dibangunkan untuk pelaksanaan global melalui model penyetempatan "1+1+1". Model ini menggabungkan satu platform teknologi casis dengan satu laluan rantaian bekalan industri serta operasi setempat satu jenama automotif domestik. Matlamatnya adalah untuk membolehkan kenderaan elektrik direka dan dikeluarkan dengan cara yang mencerminkan keperluan pasaran tempatan sambil memanfaatkan asas teknologi yang sama.

Kerjasama dengan Togg dijangka mengaplikasikan pendekatan ini di Türkiye, menyokong pembangunan kenderaan yang disesuaikan dengan keutamaan pengguna serantau sambil memperkukuh ekosistem kenderaan elektrik tempatan.

Memperluas perkongsian antarabangsa

Pada 2024, Bedrock Chassis mencapai pengeluaran besar-besaran di pasaran China, sekali gus menandakan pelaksanaan pertama di dunia bagi casis pintar bersepadu yang ditawarkan sebagai produk kendiri kepada jenama kenderaan penumpang.

CAIT terus memperluas kerjasama berkaitan Bedrock Chassis di beberapa wilayah termasuk Eropah dan Asia Tenggara. Platform ini direka untuk membantu pasaran automotif yang sedang muncul membina industri kenderaan elektrik yang berdaya saing dengan lebih cekap, sambil menyokong peralihan global ke arah mobiliti rendah emisi.

