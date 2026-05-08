CAIT, filial de CATL, forma alianza con Togg para Bedrock Chassis

NINGDE, China, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 29 de abril, Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghái) Limited (CAIT), la división de chasis para monopatines de CATL, firmó una alianza estratégica con la marca automovilística turca Togg para desarrollar una plataforma de chasis en forma conjunta destinada a su nueva gama de vehículos del segmento B, lo que supone el primer proyecto de turismos en el extranjero para esta plataforma.

Gürcan Karakaş, director ejecutivo de Togg, Libin Tan, director de Atención al Cliente de CATL y Hanbing Yang, director ejecutivo de CAIT, firmaron el acuerdo en nombre de sus respectivas empresas; Fuat Tosyalı, presidente de Togg y Robin Zeng, presidente y director ejecutivo de CATL estuvieron presente como testigos. (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited (CAIT))

En virtud del acuerdo, CAIT aportará su tecnología Bedrock Chassis y su experiencia en ingeniería, a la vez que colaborará estrechamente con Togg para desarrollar la plataforma de los tres modelos de la nueva gama de vehículos del segmento B de Togg de manera conjunta. La plataforma se desarrolló en consonancia con la estrategia de producto de Togg, las expectativas de los usuarios y el ecosistema de movilidad y dará soporte a vehículos eléctricos de última generación destinados a los mercados turco y europeo, y Togg desempeñará un papel fundamental en la configuración de la experiencia del usuario, los requisitos del producto y la arquitectura digital. Se prevé que el primer modelo desarrollado en el marco de esta colaboración entre en fase de producción en serie en 2027.

Arquitectura de chasis centrada en la batería

El Bedrock Chassis es un chasis inteligente integrado diseñado en torno a una arquitectura "centrada en la batería". Esta arquitectura combina los componentes principales del chasis, entre ellos, batería, sistema de propulsión eléctrica, sistema de gestión térmica y controlador del dominio del chasis, en una única plataforma. Esta integración permite que el chasis gestione tanto la energía del vehículo como el control de movimiento y actúa de hecho como un soporte de energía móvil para el vehículo.

Robin Zeng, presidente y director ejecutivo de CATL, afirmó, "Esta colaboración supone otro hito importante en la expansión mundial de Bedrock Chassis de CATL, tras el inicio de su producción en serie en el mercado chino. Además, servirá como proyecto de referencia en el ámbito de los chasis inteligentes integrados, lo que reforzará nuestras alianzas a nivel mundial, acelerará la electrificación y respaldará la transición hacia una movilidad con bajas emisiones de carbono en los mercados emergentes de las nuevas energías".

Al comentar sobre esta alianza, Fuat Tosyalı, presidente de Togg, declaró: "Para nosotros, la movilidad no es solo una categoría de productos, sino una cuestión integral que abarca la tecnología y el ecosistema. En este sentido, estamos llevando las colaboraciones que establecemos más allá de las relaciones convencionales con los proveedores y convirtiéndolas en alianzas estratégicas que generan valor compartido y nos permiten construir el futuro juntos. En lugar de adoptar una solución ya preparada, nos estamos integrando en todo el proceso de desarrollo, lo que nos permite responder de forma más eficaz a las necesidades de los usuarios y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de este ecosistema en nuestro país. En el futuro, gracias a estas colaboraciones que generan valor, seguiremos enriqueciendo el ecosistema de Togg y la experiencia que ofrecemos a nuestros usuarios mediante el desarrollo de nuevas soluciones en distintos segmentos".

Modelo adaptado a los mercados internacionales

Bedrock Chassis se ha desarrollado para su implementación a nivel mundial mediante un modelo de localización "1+1+1". Este modelo combina una plataforma tecnológica de chasis con una cadena de suministro industrial y la gestión localizada de una marca de automotores nacional. El objetivo es permitir que los vehículos eléctricos se diseñen y fabriquen de manera que reflejen las necesidades de los mercados locales, partiendo de una base tecnológica común.

Se espera que la colaboración con Togg permita aplicar este enfoque en Turquía, apoye el desarrollo de vehículos adaptados a las preferencias de los consumidores de la región y refuerce al mismo tiempo el ecosistema local de vehículos eléctricos.

Expansión de las alianzas internacionales

En 2024, Bedrock Chassis ha entrado en fase de producción en serie en el mercado chino, lo que supone la primera implementación a nivel mundial de un chasis inteligente integrado que se ofrece como producto independiente a las marcas de automóviles.

CAIT sigue ampliando la cooperación en torno al Bedrock Chassis en varias regiones, entre ellas Europa y el Sudeste Asiático. La plataforma está diseñada para ayudar a los mercados automovilísticos emergentes a desarrollar industrias de vehículos eléctricos competitivas de forma más eficiente, a la vez que respalda la transición mundial hacia una movilidad con bajas emisiones.

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FUENTE Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited (CAIT)