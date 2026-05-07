CAIT บริษัทย่อยของ CATL จับมือเป็นพันธมิตรกับ Togg เพื่อพัฒนาแชสซีรุ่น Bedrock

Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited (CAIT)

07 May, 2026, 21:08 CST

หนิงเต๋อ จีน 7 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited (CAIT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือด้านแพลตฟอร์มแชสซีแบบสเก็ตบอร์ดของ CATL ได้บรรลุข้อตกลงเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Togg แบรนด์ยานยนต์สัญชาติตุรกี เพื่อร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มแชสซีสำหรับกลุ่มยานยนต์บี-เซ็กเมนต์รุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นโครงการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในต่างประเทศโครงการแรกที่ใช้แพลตฟอร์มนี้

Togg CEO Gürcan Karakaş, CATL Chief Customer Officer Libin Tan, and CAIT CEO Hanbing Yang signed the agreement for their respective companies; Togg Chairman Fuat Tosyalı and CATL Chairman & CEO Robin Zeng were present as witnesses. (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited (CAIT))
CAIT จะนำเสนอเทคโนโลยีแชสซีรุ่น Bedrock และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว พร้อมกับทำงานร่วมกับ Togg อย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับยานยนต์กลุ่มบี-เซ็กเมนต์ รุ่นใหม่ของ Togg ทั้งสามรุ่น แพลตฟอร์มนี้ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังของผู้ใช้งาน และระบบนิเวศยานยนต์ของ Togg เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้ายุคถัดไปสำหรับตลาดตุรกีและยุโรป โดย Togg จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมดิจิทัล ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่ารถยนต์รุ่นแรกที่พัฒนาภายใต้ความร่วมมือนี้จะเข้าสู่กระบวนการผลิตจำนวนมากในปี 2570

สถาปัตยกรรมแชสซีที่มีแบตเตอรี่เป็นศูนย์กลาง

Bedrock คือแชสซีอัจฉริยะแบบบูรณาการที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม "ที่มีแบตเตอรี่เป็นศูนย์กลาง" โดยเป็นการผสานรวมส่วนประกอบหลักของแชสซีเข้าด้วยกันเป็นแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งรวมถึงแบตเตอรี่ ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ระบบจัดการความร้อน และตัวควบคุมโดเมนของแชสซี การผสานรวมนี้ทำให้แชสซีสามารถจัดการพลังงานของรถยนต์ และการควบคุมการเคลื่อนที่ ซึ่งทำหน้าที่เสมือนแหล่งจ่ายพลังงานขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Robin Zeng ประธานของ CATL กล่าวว่า "ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายตลาดแชสซี Bedrock ของ CATL ไปทั่วโลก หลังจากประสบความสำเร็จในการผลิตและจำหน่ายจำนวนมากในตลาดจีน นอกจากนี้ นี่ยังจะเป็นโครงการต้นแบบในแวดวงแชสซีอัจฉริยะแบบบูรณาการ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรระดับโลกของเรา เร่งให้เกิดการปรับใช้พลังงานไฟฟ้า และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์คาร์บอนต่ำในตลาดพลังงานใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้น"

Fuat Tosyalı ประธานของ Togg ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า: "เรามองว่าภาคส่วนยานยนต์ไม่ได้เป็นเพียงหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์หนึ่งเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีและระบบนิเวศแบบองค์รวม ซึ่งเรากำลังยกระดับความเป็นพันธมิตรที่เราสร้างขึ้นให้ก้าวข้ามความสัมพันธ์แบบผู้ผลิตและผู้จัดหาชิ้นส่วนทั่วไป และเปลี่ยนให้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สร้างคุณค่าร่วมกันและสร้างอนาคตไปด้วยกันผ่านแนวทางนี้ โดยเรากำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาทั้งหมด แทนที่จะนำโซลูชันสำเร็จรูปมาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกับมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบนิเวศนี้ในประเทศของเราด้วย เราจะขยายระบบนิเวศของ Togg และประสบการณ์ที่เรามอบให้กับผู้ใช้งานให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นผ่านความร่วมมือที่สร้างคุณค่าเช่นนี้ในระยะเวลาอันใกล้ โดยการพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ ในหลากหลายภาคส่วน"

โมเดลที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นเพื่อตลาดโลก

แชสซี Bedrock ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานทั่วโลกผ่านโมเดลการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นแบบ "1+1+1" โดยโมเดลนี้เป็นการผสานรวมระหว่างหนึ่งแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแชสซี หนึ่งเส้นทางห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม และการดำเนินงานในท้องถิ่นของหนึ่งแบรนด์ยานยนต์ภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถออกแบบและผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในแนวทางที่สะท้อนถึงความต้องการของตลาดในท้องถิ่น ในขณะที่ยังคงใช้รากฐานทางเทคโนโลยีร่วมกันได้"

การร่วมมือกับ Togg จะนำแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในประเทศตุรกี เพื่อสนับสนุนการพัฒนายานยนต์ที่ปรับแต่งให้ตรงตามความชื่นชอบของผู้บริโภคในภูมิภาค พร้อมกับช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในท้องถิ่นไปในเวลาเดียวกัน

การขยับขยายพันธมิตรระหว่างประเทศ

ในปี 2567 แชสซี Bedrock ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่กระบวนการผลิตจำนวนมากในตลาดจีน ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวแชสซีอัจฉริยะแบบบูรณาการที่นำเสนอเป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยวสำหรับแบรนด์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นครั้งแรกของโลก

ในปัจจุบัน CAIT ยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือเกี่ยวกับแชสซี Bedrock ในหลายภูมิภาค ซึ่งรวมถึงทวีปยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยแพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เพิ่งเกิดใหม่สามารถสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของโลกไปสู่ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษต่ำ

Subsidiari CATL, CAIT Bekerjasama dengan Togg bagi Bedrock Chassis

Pada 29 April, Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited (CAIT), cabang casis papan selaju CATL, telah menjalin perkongsian...
