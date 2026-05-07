La filiale de CATL, CAIT, s'associe à Togg pour le châssis Bedrock

NINGDE, Chine, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le 29 avril, Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited (CAIT), la branche de CATL spécialisée dans les châssis de skateboard, a conclu un partenariat stratégique avec la marque automobile turque Togg afin de développer conjointement une plateforme de châssis pour sa nouvelle famille de véhicules du segment B. Il s'agit du premier projet de véhicule de tourisme à l'étranger pour cette plateforme.

Togg CEO Gürcan Karakaş, CATL Chief Customer Officer Libin Tan, and CAIT CEO Hanbing Yang signed the agreement for their respective companies; Togg Chairman Fuat Tosyali and CATL Chairman & CEO Robin Zeng were present as witnesses.

Dans le cadre de cet accord, CAIT apportera sa technologie Bedrock Chassis et son expertise en matière d'ingénierie, tout en travaillant en étroite collaboration avec Togg pour codévelopper la plateforme pour trois modèles de la nouvelle famille de véhicules du segment B de Togg. Développée conformément à la stratégie produit de Togg, aux attentes des utilisateurs et à l'écosystème de la mobilité, la plateforme prendra en charge les véhicules électriques de nouvelle génération pour les marchés turc et européen, Togg jouant un rôle déterminant dans l'élaboration de l'expérience utilisateur, des exigences du produit et de l'architecture numérique. Le premier modèle développé dans le cadre du partenariat devrait entrer en production de masse en 2027.

Architecture de châssis centrée sur la batterie

Le châssis Bedrock est un châssis intelligent intégré construit autour d'une architecture « axée sur la batterie ». Il combine les principaux composants du châssis, notamment la batterie, le système d'entraînement électrique, le système de gestion thermique et le contrôleur de domaine du châssis, en une seule plateforme. Cette intégration permet au châssis de gérer à la fois l'énergie du véhicule et le contrôle des mouvements, agissant ainsi comme un vecteur d'énergie mobile pour le véhicule.

Robin Zeng, président-directeur général de CATL, déclare : « Cette collaboration représente une nouvelle étape importante dans l'expansion mondiale du châssis Bedrock de CATL, après le lancement de sa production en série sur le marché chinois. Elle servira également de projet de référence dans le domaine des châssis intelligents intégrés, renforçant nos partenariats mondiaux, accélérant l'électrification et soutenant la transition vers une mobilité à faible émission de carbone dans les nouveaux marchés énergétiques émergents. »

Fuat Tosyalı, président de Togg, avance à propos de ce partenariat : « Nous considérons la mobilité non seulement comme une catégorie de produits, mais comme une approche globale qui englobe à la fois la technologie et l'écosystème. Dans cette optique, les partenariats que nous établissons vont au-delà des relations conventionnelles avec les fournisseurs et se transforment en partenariats stratégiques qui créent une valeur partagée et construisent l'avenir ensemble. Plutôt que d'adopter une solution toute faite, nous participons à l'ensemble du processus de développement, ce qui nous permet de répondre plus efficacement aux besoins des utilisateurs tout en contribuant au développement de cet écosystème dans notre pays. Dans la période à venir, grâce à ces partenariats créateurs de valeur, nous enrichirons encore l'écosystème de Togg et l'expérience que nous offrons à nos utilisateurs en développant de nouvelles solutions dans différents segments. »

Un modèle local pour les marchés mondiaux

Le châssis Bedrock a été développé pour un déploiement mondial grâce à un modèle de localisation « 1+1+1 ». Ce modèle combine une plateforme technologique de châssis avec une chaîne d'approvisionnement industrielle et l'exploitation localisée d'une marque automobile nationale. L'objectif est de permettre aux véhicules électriques d'être conçus et produits de manière à refléter les besoins des marchés locaux tout en utilisant une base technologique commune.

Le partenariat avec Togg devrait permettre d'appliquer cette approche en Turquie, en soutenant le développement de véhicules adaptés aux préférences des consommateurs régionaux tout en renforçant l'écosystème local des véhicules électriques.

Développer les partenariats internationaux

En 2024, le châssis Bedrock a été produit en série sur le marché chinois, marquant le premier déploiement au monde d'un châssis intelligent intégré proposé comme produit autonome aux marques de véhicules de tourisme.

CAIT continue d'étendre la coopération autour du châssis Bedrock dans plusieurs régions, notamment en Europe et en Asie du Sud-Est. La plateforme est conçue pour aider les marchés automobiles émergents à développer plus efficacement des industries de véhicules électriques compétitives, tout en soutenant la transition mondiale vers une mobilité à faibles émissions.

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