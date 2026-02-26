Supermicro e VAST Data lançam uma nova solução de plataforma de dados de IA empresarial com a NVIDIA para acelerar a implantação de fábricas de IA corporativas

A plataforma integra computação de alto desempenho, infraestrutura de dados escalável e software inteligente em uma solução completa e pronta para implementação.

A infraestrutura de IA totalmente integrada abrange servidores de computação e armazenamento da Supermicro, o sistema operacional VAST AI e modelos e softwares de computação acelerada desenvolvidos pela NVIDIA.

SAN JOSE, Califórnia e SALT LAKE CITY, 25 de fevereiro de 2026 /PRNewswire / -- VAST Forward -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções completas de TI para IA, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, está lançando, em parceria com a VAST Data, a solução CNode-X, uma plataforma de dados para IA altamente integrada e de implantação acelerada. O sistema operacional VAST AI, incluindo o VAST InsightEngine e o VAST DataBase, juntamente com modelos abertos, microsserviços e bibliotecas da NVIDIA, além dos servidores de GPU e armazenamento da Supermicro, compõem uma infraestrutura de IA totalmente integrada, permitindo que as empresas implantem com rapidez uma solução completa de IA.

"Com base em nossa colaboração bem-sucedida com a VAST Data, esta solução combina os sistemas de IA de alto desempenho da Supermicro, o software da VAST e a tecnologia da NVIDIA em uma plataforma de IA empresarial totalmente integrada", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Juntos, capacitam as organizações a acelerar a implementação de fábricas de IA, seja ampliando grandes iniciativas de IA ou implantando aplicações corporativas, como IA generativa e análise de vídeo."

Para obter informações adicionais sobre a nova solução Supermicro e VAST, visite: https://www.supermicro.com/en/solutions/vast

"O CNode-X combina a expertise da Supermicro em infraestrutura integrada com o sistema operacional VAST AI e a computação acelerada da NVIDIA, para oferecer uma base pronta para implantação de fábricas de IA empresariais", disse John Mao, vice-presidente de Alianças Globais de Tecnologia da VAST Data. "Juntos, estamos tornando significativamente mais simples para as organizações implantarem uma plataforma de dados de IA de ponta a ponta – mantendo as GPUs constantemente abastecidas com dados, ajudando as equipes a avançar mais rapidamente da implantação à geração do primeiro token e escalando as cargas de trabalho de IA com segurança e confiabilidade."

A solução EBox da Supermicro com VAST, lançada em 2024 e amplamente adotada por grandes clientes de armazenamento devido à sua eficiência em termos de espaço, energia e custo, combina dois nós de servidor diferentes em um único servidor. A solução EBox de segunda geração foi atualizada para os mais recentes processadores AMD EPYC™ 9005.

A solução CNode-X adota a arquitetura de referência da NVIDIA AI Data Platform, que incorpora aceleração por GPU à plataforma para otimizar a vetorização de dados, a busca em bancos de dados vetoriais e as cargas de trabalho de inferência. Os benefícios desta solução incluem:

Plataformas de hardware validadas : Utilizando o servidor Supermicro CloudDC AS-1116CS-TN, já consolidado na solução EBox, esta solução incorpora o servidor de computação multi-GPU Supermicro SYS-212GB-FNR 2U, que oferece suporte a duas GPUs NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition em um chassi compacto de 2U.

: Utilizando o servidor Supermicro CloudDC AS-1116CS-TN, já consolidado na solução EBox, esta solução incorpora o servidor de computação multi-GPU Supermicro SYS-212GB-FNR 2U, que oferece suporte a duas GPUs NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition em um chassi compacto de 2U. Pilha de Software Integrada : O sistema operacional VAST AI, com suporte às bibliotecas de software da NVIDIA e integrado às plataformas de hardware da Supermicro, disponibiliza fluxos de trabalho de IA pré-configurados e prontos para uso, voltados a agentes em tempo real por meio do VAST AgentEngine e à IA generativa empresarial por meio do InsightEngine.

: O sistema operacional VAST AI, com suporte às bibliotecas de software da NVIDIA e integrado às plataformas de hardware da Supermicro, disponibiliza fluxos de trabalho de IA pré-configurados e prontos para uso, voltados a agentes em tempo real por meio do VAST AgentEngine e à IA generativa empresarial por meio do InsightEngine. Fundação Fábrica de IA : O CNode-X pode atuar como camada de armazenamento para essa solução de IA empresarial de maior porte, quando combinado com os servidores de IA de grande escala da Supermicro, incluindo servidores com 8 GPUs baseados na plataforma NVIDIA HGX B300, além das soluções completas de resfriamento a líquido da Supermicro.

: O CNode-X pode atuar como camada de armazenamento para essa solução de IA empresarial de maior porte, quando combinado com os servidores de IA de grande escala da Supermicro, incluindo servidores com 8 GPUs baseados na plataforma NVIDIA HGX B300, além das soluções completas de resfriamento a líquido da Supermicro. Integração, teste e instalação de racks: Instalações complexas de IA em fábricas podem ser implementadas com agilidade por meio dos serviços de integração de racks da Supermicro, que incluem planejamento da arquitetura do sistema, integração em fábrica, testes e instalação de software, implantação no local, cabeamento de rede e testes de aceitação.

Instalações complexas de IA em fábricas podem ser implementadas com agilidade por meio dos serviços de integração de racks da Supermicro, que incluem planejamento da arquitetura do sistema, integração em fábrica, testes e instalação de software, implantação no local, cabeamento de rede e testes de aceitação. Gestão de ponta a ponta: O pacote de ferramentas de gerenciamento SuperCloud da Supermicro oferece gerenciamento centralizado de todos os sistemas e subsistemas de resfriamento da Supermicro, como também switches e servidores de terceiros.

A Supermicro e a VAST apresentaram a nova solução AI Data Platform na conferência VAST Forward em Salt Lake City, de 24 a 26 de fevereiro.

