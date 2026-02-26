Supermicro en VAST Data lanceren nieuw AI-dataplatform voor ondernemingen met NVIDIA om AI-fabriek-implementatie te versnellen

Het platform brengt high-performance computing, schaalbare data-infrastructuur en intelligente software samen in één kant-en-klare oplossing.

De volledig geïntegreerde AI-infrastructuurstack omvat Supermicro compute- en opslagservers, VAST AI OS en NVIDIA accelerated computing-modellen en software.

SAN JOSE, Californië en SALT LAKE CITY, 26 februari 2026 /PRNewswire/ -- VAST Forward -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van totale IT-oplossingen voor AI, Cloud, Storage en 5G/Edge, lanceert samen met VAST Data de CNode-X Solution, een sterk geïntegreerd en snel inzetbaar AI-dataplatform. Het VAST AI-besturingssysteem, inclusief de VAST InsightEngine en VAST DataBase, vormt samen met NVIDIA open modellen, microservices en library's, en met Supermicro GPU- en opslagservers, een volledig geïntegreerde AI-infrastructuurstack waarmee ondernemingen snel een complete AI-oplossing kunnen implementeren.

Supermicro VAST Data

"Voortbouwend op onze succesvolle samenwerking met VAST Data brengt deze oplossing Supermicro's hoogpresterende AI-systemen, VAST's software en NVIDIA's technologie samen in een werkelijk geïntegreerd ondernemings-AI-platform," aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Samen stellen wij organisaties in staat om de implementatie van AI-fabrieken te versnellen, of het nu gaat om het opschalen van grootschalige AI-initiatieven of om de inzet van ondernemingsapplicaties zoals generatieve AI en videoanalyse."

Meer informatie over de nieuwe oplossing van Supermicro en VAST vindt u op: https://www.supermicro.com/en/solutions/vast

"CNode-X brengt Supermicro's geïntegreerde infrastructuurexpertise samen met het VAST AI-besturingssysteem en NVIDIA-versnelde computing om een kant-en-klare basis te leveren voor AI-fabrieken op ondernemingsniveau," zei John Mao, Vice President, Global Technology Alliances bij VAST Data. "Samen maken wij het voor organisaties aanzienlijk eenvoudiger om een end-to-end AI-dataplatform te implementeren – waarbij GPU's continu van data worden voorzien, teams sneller van implementatie naar first token kunnen gaan en AI-workloads met vertrouwen kunnen worden opgeschaald."

Supermicro's bestaande EBox-oplossing met VAST, die in 2024 werd gelanceerd en breed werd geadopteerd door grote opslagklanten vanwege ruimte-, energie- en kostenefficiëntie, combineert twee verschillende serverknooppunten in één enkele server. De tweede generatie EBox-oplossing is geüpdatet naar de nieuwste AMD EPYC™ 9005 CPU's.

De CNode-X-oplossing volgt de referentiearchitectuur van het NVIDIA AI-dataplatform, die GPU-acceleratie in het platform integreert om datavectorisatie, vector database-searching en inference-workloads te versnellen. De voordelen van deze oplossing omvatten:

Gevalideerde hardwareplatformen: Met gebruik van de bewezen Supermicro CloudDC AS-1116CS-TN uit de EBox Solution voegt deze oplossing Supermicro's SYS-212GB-FNR 2U multi-GPU compute server toe, die twee GPU's van de NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell servereditie ondersteunt in een compacte 2U form-factor.

Met gebruik van de bewezen Supermicro CloudDC AS-1116CS-TN uit de EBox Solution voegt deze oplossing Supermicro's SYS-212GB-FNR 2U multi-GPU compute server toe, die twee GPU's van de NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell servereditie ondersteunt in een compacte 2U form-factor. Geïntegreerde softwarestack: Het VAST AI-besturingssysteem, ondersteund door NVIDIA-softwarelibrary's en geïntegreerd met Supermicro hardwareplatformen, levert vooraf geconfigureerde, kant-en-klare AI-workflows voor real-time agents met behulp van VAST AgentEngine en generatieve AI op ondernemingsniveau via InsightEngine.

Het VAST AI-besturingssysteem, ondersteund door NVIDIA-softwarelibrary's en geïntegreerd met Supermicro hardwareplatformen, levert vooraf geconfigureerde, kant-en-klare AI-workflows voor real-time agents met behulp van VAST AgentEngine en generatieve AI op ondernemingsniveau via InsightEngine. AI-fabriek-basis: CNode-X kan dienen als de opslaglaag voor deze grotere ondernemings-AI-oplossing, in combinatie met Supermicro's grootschalige AI-servers, waaronder 8-way GPU-servers met NVIDIA HGX B300-servers, en Supermicro's end-to-end oplossingen rond vloeibaar koelen.

CNode-X kan dienen als de opslaglaag voor deze grotere ondernemings-AI-oplossing, in combinatie met Supermicro's grootschalige AI-servers, waaronder 8-way GPU-servers met NVIDIA HGX B300-servers, en Supermicro's end-to-end oplossingen rond vloeibaar koelen. Rackintegratie, testen en installatie: Complexe AI-fabriek-installaties kunnen snel worden uitgerold via Supermicro Rack Integration-services voor systeemarchitectuurplanning, fabrieksintegratie, testen en software-installatie, implementatie op locatie, installatie van netwerkkabels en acceptatietesten.

Complexe AI-fabriek-installaties kunnen snel worden uitgerold via Supermicro Rack Integration-services voor systeemarchitectuurplanning, fabrieksintegratie, testen en software-installatie, implementatie op locatie, installatie van netwerkkabels en acceptatietesten. End-to-end beheer: De Supermicro SuperCloud Suite met beheertools biedt beheer vanaf één enkel scherm van alle Supermicro-systemen en koelsubsystemen, evenals switches en servers van derden.

Supermicro en VAST presenteerden de nieuwe AI-dataplatformoplossing tijdens de VAST Forward-conferentie in Salt Lake City van 24 tot 26 februari.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte, totale IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij zijn een leverancier van totale IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT-, switch-systemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp ondersteunt onze verdere ontwikkeling en productie, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in-house ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland), maximaal gebruik makend van wereldwijde operaties voor schaal en efficiëntie, en geoptimaliseerd om de TCO te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklast en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, GPU's en geheugen-, opslag-, netwerk-, stroom- en koeloplossingen (luchtbehandeling, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920387/Supermicro_VAST_Data.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg