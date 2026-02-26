SupermicroとVAST Data、AIファクトリーのデプロイメントを加速するNVIDIAとの新しいエンタープライズAIデータプラットフォームソリューションを発表

本プラットフォームは、高性能なコンピュート、スケーラブルなデータ・インフラ、インテリジェントなソフトウェアを、すぐに実行できる1つのソリューションとして提供します。

完全に統合されたAIインフラスタックには、Supermicroのコンピュート・サーバーとストレージ・サーバー、VAST AI OS、NVIDIAアクセラレーテッド・コンピューティング・モデルとソフトウェアが含まれます。

サンノゼ、 カリフォルニア州、ソルト・レーク・シティ, 2026年2月26日 /PRNewswire/ -- VAST Forward --AI、クラウド、ストレージ、5G/エッジのトータルITソリューション・プロバイダーであるSupermicro, Inc：SMCI） は、VAST Dataと共同で、高度に統合され、迅速にデプロイ可能なAIデータ・プラットフォーム「CNode-Xソリューション」を発表しました。VAST InsightEngineおよびVAST DataBaseを含むVAST AIオペレーティングシステムは、NVIDIAオープンモデル、マイクロサービス、ライブラリ、Supermicro GPUおよびストレージサーバーとともに、完全に統合されたAIインフラスタックを形成し、企業が完全なAIソリューションを迅速にデプロイすることを可能にします。

Supermicro VAST Data

「VAST Dataと築き上げた協力関係をもとに、本ソリューションはSupermicroの高性能AIシステム、VASTのソフトウェア、そしてNVIDIAの技術を真に統合されたエンタープライズAIプラットフォームへと統合します」と、Supermicroの社長兼最高経営責任者（CEO）であるCharles Liangは述べています。「大規模なAIイニシアチブの拡張であれ、生成AIやビデオアナリティクスのようなエンタープライズアプリケーションのデプロイメントであれ、私たちはともに、企業がAIファクトリーのデプロイを加速することを可能にします。」

SupermicroとVASTの新たなソリューションの詳細については、こちらをご覧ください： https://www.supermicro.com/en/solutions/vast

「CNode-Xは、Supermicroの統合インフラストラクチャの専門知識とVAST AIオペレーティングシステムおよびNVIDIA-accelerated computeを統合し、企業のAIファクトリーにターンキー基盤を提供します。「私たちは組織がエンド・ツー・エンドのAIデータプラットフォームをデプロイするプロセスを劇的に容易にすべく協力しています。GPUにデータを供給し続け、チームがデプロイからファースト・トークンまで迅速に移行できるようにし、AIワークロードを自信を持って拡張できるようにします。」

2024年に発売されたSupermicroの既存のEBox solution with VASTは、そのスペース、電力、コスト効率に基づき、大規模ストレージの顧客に広く採用されています。第2世代のEBox solutionは、最新のAMD EPYC™ 9005 CPUにアップデートされました。`

CNode-Xソリューションは、NVIDIA AI Data Platformリファレンスアーキテクチャに準拠しており、GPUアクセラレーションをプラットフォームに組み込み、データベクタライズ、ベクトルデータベース検索、推論ワークロードを高速化します。本ソリューションのメリットは以下の通りです。

検証済みハードウェア・プラットフォーム ：EBox Solutionの実績のあるSupermicro CloudDC AS-1116CS-TNを使用し、本ソリューションにSupermicroのSYS-212GB-FNR 2UマルチGPUコンピュートサーバーを追加することで、コンパクトな2Uフォームファクターで2つのNVIDIA RTX PRO™ 6000BlackwellServer EditionGPUをサポートします。

：EBox Solutionの実績のあるSupermicro CloudDC AS-1116CS-TNを使用し、本ソリューションにSupermicroのSYS-212GB-FNR 2UマルチGPUコンピュートサーバーを追加することで、コンパクトな2Uフォームファクターで2つのNVIDIA RTX PRO™ 6000BlackwellServer EditionGPUをサポートします。 統合ソフトウェア・スタック ：NVIDIAのソフトウェアライブラリによってサポートされ、Supermicroのハードウェアプラットフォームと統合されたVAST AI OSは、VAST AgentEngineを使用したリアルタイムエージェントや、InsightEngineを使用したエンタープライズ生成AI向けに、設定済みですぐに実行できるAIワークフローを提供します。

：NVIDIAのソフトウェアライブラリによってサポートされ、Supermicroのハードウェアプラットフォームと統合されたVAST AI OSは、VAST AgentEngineを使用したリアルタイムエージェントや、InsightEngineを使用したエンタープライズ生成AI向けに、設定済みですぐに実行できるAIワークフローを提供します。 AIファクトリー基盤 ：CNode-Xは、NVIDIAのHGX B300サーバーを使用した8-way GPUサーバーを含むSupermicroの大規模AIサーバー、およびSupermicroのエンドツーエンドの液冷ソリューションと組み合わせることで、この大規模なエンタープライズAIソリューションのストレージレイヤーとなることができます。

：CNode-Xは、NVIDIAのHGX B300サーバーを使用した8-way GPUサーバーを含むSupermicroの大規模AIサーバー、およびSupermicroのエンドツーエンドの液冷ソリューションと組み合わせることで、この大規模なエンタープライズAIソリューションのストレージレイヤーとなることができます。 ラックの統合、テスト、設置 複雑なAIファクトリーの設置は、システムアーキテクチャの計画、ファクトリーでの統合、テストとソフトウェアのインストール、現場でのデプロイメント、ネットワークケーブルの設置、受け入れテストなど、Supermicroのラック統合サービスを使用して迅速なデプロイが可能です。

複雑なAIファクトリーの設置は、システムアーキテクチャの計画、ファクトリーでの統合、テストとソフトウェアのインストール、現場でのデプロイメント、ネットワークケーブルの設置、受け入れテストなど、Supermicroのラック統合サービスを使用して迅速なデプロイが可能です。 エンド・ツー・エンドの管理：Supermicro SuperCloud Suiteの管理ツールは、サードパーティのスイッチやサーバーだけでなく、すべてのSupermicroシステムと冷却サブシステムを一元的に管理します。

SupermicroとVASTは、2月24日から26日までソルトレイクシティで開催されたVAST Forward conferenceで、 新しいAI Data Platformソリューションを発表しました。

Super Micro Computer, Inc.について

Supermicro（NASDAQ：SMCI）は、アプリケーション最適化の総合ITソリューション分野のグローバル・リーダーです。カリフォルニア州サンノゼで設立されたSupermicroは、エンタープライズ、クラウド、AI、5G通信・エッジ向けITインフラ向けに、市場に先駆けたイノベーションを起こすことに専念しています。サーバー、AI、ストレージ、IoT、スイッチシステム、ソフトウェア、サポートサービスを提供するトータルITソリューションプロバイダーです。マザーボード、電源、シャーシの設計に関する同社の専門知識は、自社の開発と生産をさらに強化し、クラウドからエッジ環境までの次世代イノベーションを世界各地の顧客に提供することを可能にしています。同社製品の設計および製造は内製化されており（米国、アジア、オランダ）、グローバルな事業展開を活かして規模と効率性を追求し、TCO（総保有コスト）の改善と環境負荷の低減（グリーンコンピューティング）のために最適化されています。受賞歴のあるサーバー・ビルディング・ブロック・ソリューション（Server Building Block Solutions®）のポートフォリオでは、フォームファクタ、プロセッサ、メモリ、GPU、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却ソリューション（空調、自由空冷、液冷）を包括的にサポートする、柔軟で再利用可能なビルディング・ブロックから構築された幅広いシステム・ファミリーから選択することで、お客様のワークロードやアプリケーションに最適化することができます。

Supermicro、Server Building Block Solutions、We Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.（スーパー・マイクロ・コンピューター）の商標および／または登録商標です。

その他のブランド、名称、商標は、それぞれの所有者に帰属します。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2920387/Supermicro_VAST_Data.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.