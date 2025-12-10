Tasweer dos Museus do Qatar anuncia convite aberto à fotografia global para Under One Sky como parte de anos de cultura

Notícias fornecidas por

Years of Culture

10 dez, 2025, 16:03 GMT

DOHA, Catar, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Como parte da programação de Anos de Cultura, a iniciativa Tasweer Photography da Qatar Museums, em colaboração com o programa Art in Embassies do Departamento de Estado dos EUA, lançou uma chamada pública internacional para Under One Sky. Esta exposição de fotografia itinerante celebra a unidade e o espírito compartilhado da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022™ e será inaugurada no início de 2026 em várias embaixadas do Catar em Washington DC, Ottawa e Cidade do México, coincidindo com a Copa do Mundo da FIFA 2026™.

 Under One Sky é uma homenagem à amizade, capturando a energia, as conexões emocionais e as memórias inesquecíveis de fãs de todo o mundo. Através de fotografias impressionantes e histórias pessoais, a exposição destaca valores universais de alegria, bondade, hospitalidade e boa vontade que uniram as pessoas além-fronteiras durante o torneio histórico.

A Dra. Aisha Abdulla Hamad Al Misnad, vice-diretora de projetos especiais da Years of Culture e a força motriz por trás da Under One Sky, disse: "Este projeto honra o espírito dos fãs que fizeram da Copa do Mundo de 2022 um momento de alegria e união. Ao compartilhar essas memórias, celebramos o legado do Catar como nação anfitriã acolhedora e continuamos promovendo o diálogo cultural por meio do futebol."

DETALHES DA CHAMADA ABERTA

  • Período de envio: até 11 de janeiro de 2026 (fecha às 23:59, horário de Doha, UTC+03:00)
  • Elegibilidade: Aberto a fotógrafos de todo o mundo, maiores de 18 anos, em todos os níveis de experiência.
  • Limite de envio: Uma única imagem por participante.
  • Formato: JPEG ou TIFF, resolução mínima de 3000 pixels (lado mais longo), 3–8 MB.
  • Link para envio: https://tinyurl.com/3ukuuj3a
  • Taxa: Grátis

CATEGORIAS

Dentro do Qatar – Para aqueles que experimentaram o torneio pessoalmente:

  1. A Jornada – Experiências de viagem e chegada no Catar.
  2. O Jogo – Excitação e antecipação do estádio.
  3. Depois do jogo – Celebrações e alegria compartilhada após as partidas.

Fora do Catar – Celebrações e tradições de fãs em todo o mundo:

              4. O Amor pelo Futebol – Cultura global de torcedores, de encontros em casa a zonas de torcedores e celebrações de rua que celebraram a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022™.

PRÉMIOS E SELEÇÃO
Um total de 50 a 70 imagens serão selecionadas para exibição nos três países anfitriões. Os 5 melhores vencedores de cada categoria receberão um prêmio de US $ 500 cada.

JULGAMENTO E EXPOSIÇÃO
As inscrições serão analisadas por um painel de jurados especializados, com os vencedores contatados por e-mail. A exposição final apresentará um arquivo visual centrado nas pessoas da cultura global dos fãs de futebol, conectando memórias da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022™ com a celebração global em torno dos países anfitriões da Copa do Mundo de 2026.

As inscrições podem ser feitas online: https://tinyurl.com/3ukuuj3a.

Para mais detalhes sobre os critérios e diretrizes de envio:  https://tasweer.org.qa/en/calendar/under-one-sky/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2839631/Years_of_Culture_Logo.jpg

FONTE Years of Culture

Da mesma fonte

Teatro Colón recebe concerto histórico do Ano da Cultura do Catar, Argentina e Chile

Teatro Colón recebe concerto histórico do Ano da Cultura do Catar, Argentina e Chile

A Qatar Philharmonic Orchestra (QPO) lançou sua primeira turnê sul-americana com um concerto de abertura em Doha, com a presença de Sua Excelência...

Argentina e Chile se juntarão à iniciativa Years of Culture do Qatar para um intercâmbio criativo de um ano em 2025

A iniciativa Years of Culture (Anos de Cultura) do Qatar anunciou a República Argentina e a República do Chile como seus países parceiros para 2025,...
More Releases From This Source

Explorar

Art

Art

Entertainment

Entertainment

General Sports

General Sports

Sporting Events

Sporting Events

News Releases in Similar Topics