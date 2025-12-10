Tasweer dos Museus do Qatar anuncia convite aberto à fotografia global para Under One Sky como parte de anos de cultura

DOHA, Catar, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Como parte da programação de Anos de Cultura, a iniciativa Tasweer Photography da Qatar Museums, em colaboração com o programa Art in Embassies do Departamento de Estado dos EUA, lançou uma chamada pública internacional para Under One Sky. Esta exposição de fotografia itinerante celebra a unidade e o espírito compartilhado da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022™ e será inaugurada no início de 2026 em várias embaixadas do Catar em Washington DC, Ottawa e Cidade do México, coincidindo com a Copa do Mundo da FIFA 2026™.

Under One Sky é uma homenagem à amizade, capturando a energia, as conexões emocionais e as memórias inesquecíveis de fãs de todo o mundo. Através de fotografias impressionantes e histórias pessoais, a exposição destaca valores universais de alegria, bondade, hospitalidade e boa vontade que uniram as pessoas além-fronteiras durante o torneio histórico.

A Dra. Aisha Abdulla Hamad Al Misnad, vice-diretora de projetos especiais da Years of Culture e a força motriz por trás da Under One Sky, disse: "Este projeto honra o espírito dos fãs que fizeram da Copa do Mundo de 2022 um momento de alegria e união. Ao compartilhar essas memórias, celebramos o legado do Catar como nação anfitriã acolhedora e continuamos promovendo o diálogo cultural por meio do futebol."

DETALHES DA CHAMADA ABERTA

Período de envio: até 11 de janeiro de 2026 (fecha às 23:59, horário de Doha, UTC+03:00)

até 11 de janeiro de 2026 (fecha às 23:59, horário de Doha, UTC+03:00) Elegibilidade: Aberto a fotógrafos de todo o mundo, maiores de 18 anos, em todos os níveis de experiência.

Aberto a fotógrafos de todo o mundo, maiores de 18 anos, em todos os níveis de experiência. Limite de envio: Uma única imagem por participante.

Uma única imagem por participante. Formato: JPEG ou TIFF, resolução mínima de 3000 pixels (lado mais longo), 3–8 MB.

JPEG ou TIFF, resolução mínima de 3000 pixels (lado mais longo), 3–8 MB. Link para envio: https://tinyurl.com/3ukuuj3a

https://tinyurl.com/3ukuuj3a Taxa: Grátis

CATEGORIAS

Dentro do Qatar – Para aqueles que experimentaram o torneio pessoalmente:

A Jornada – Experiências de viagem e chegada no Catar. O Jogo – Excitação e antecipação do estádio. Depois do jogo – Celebrações e alegria compartilhada após as partidas.

Fora do Catar – Celebrações e tradições de fãs em todo o mundo:

4. O Amor pelo Futebol – Cultura global de torcedores, de encontros em casa a zonas de torcedores e celebrações de rua que celebraram a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022™.

PRÉMIOS E SELEÇÃO

Um total de 50 a 70 imagens serão selecionadas para exibição nos três países anfitriões. Os 5 melhores vencedores de cada categoria receberão um prêmio de US $ 500 cada.

JULGAMENTO E EXPOSIÇÃO

As inscrições serão analisadas por um painel de jurados especializados, com os vencedores contatados por e-mail. A exposição final apresentará um arquivo visual centrado nas pessoas da cultura global dos fãs de futebol, conectando memórias da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022™ com a celebração global em torno dos países anfitriões da Copa do Mundo de 2026.

As inscrições podem ser feitas online: https://tinyurl.com/3ukuuj3a.

Para mais detalhes sobre os critérios e diretrizes de envio: https://tasweer.org.qa/en/calendar/under-one-sky/.

