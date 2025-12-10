Le musée Tasweer du Qatar annonce un appel à candidatures mondial pour la photographie Under One Sky dans le cadre des Années de la culture

DOHA, Qatar, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de la programmation Years of Culture , l'initiative Tasweer Photography des musées du Qatar, en collaboration avec le programme Art in Embassies du Département d'État américain, a lancé un appel à candidatures international pour Under One Sky. Cette exposition photographique itinérante célèbre l'unité et l'esprit partagé de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et ouvrira ses portes début 2026 à travers plusieurs ambassades qataries à Washington, Ottawa et Mexico, coïncidant avec la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Under One Sky est un hommage à l'amitié, capturant l'énergie, les liens émotionnels et les souvenirs inoubliables des fans du monde entier. Au travers de photographies saisissantes et d'histoires personnelles, l'exposition met en lumière les valeurs universelles de joie, de gentillesse, d'hospitalité et de bonne volonté qui ont rassemblé les gens au-delà des frontières lors de ce tournoi historique.

Aisha Abdulla Hamad Al Misnad, directrice adjointe des projets spéciaux à Years of Culture et force motrice de Under One Sky, a déclaré : « Ce projet rend hommage à l'esprit des supporters qui ont fait de la Coupe du monde de 2022 un moment de joie et d'unité En partageant ces souvenirs, nous célébrons l'héritage du Qatar en tant que nation hôte accueillante et continuons à promouvoir le dialogue culturel par le biais du football. »

DÉTAILS DE L'APPEL OUVERT

Période de soumission : jusqu'au 11 janvier 2026 (clôture à 23h59, heure de Doha, UTC+03:00)

jusqu'au 11 janvier 2026 (clôture à 23h59, heure de Doha, UTC+03:00) L'éligibilité : Ouvert aux photographes du monde entier, âgés de plus de 18 ans, quel que soit leur niveau d'expérience.

Ouvert aux photographes du monde entier, âgés de plus de 18 ans, quel que soit leur niveau d'expérience. Limite de soumission : Une seule image par participant.

Une seule image par participant. Format : JPEG ou TIFF, résolution minimale de 3000 pixels (côté le plus long), 3-8 MB.

JPEG ou TIFF, résolution minimale de 3000 pixels (côté le plus long), 3-8 MB. Lien de soumission : https://tinyurl.com/3ukuuj3a

https://tinyurl.com/3ukuuj3a Frais : Gratuit

CATEGORIES

Inside Qatar - Pour ceux qui ont vécu le tournoi en personne :

The Journey - Expériences de voyage et d'arrivée au Qatar. Le jeu - L'excitation et l'anticipation dans les stades. Après le match - Célébrations et joie partagée après les matchs.

En dehors du Qatar - Célébrations et traditions des supporters dans le monde entier :

4. L'amour du football - La culture mondiale des supporters, des rassemblements à domicile aux fan zones et aux célébrations de rue qui ont célébré la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™.

PRIX ET SÉLECTION

Au total, 50 à 70 images seront sélectionnées pour être exposées dans les trois pays hôtes. Les 5 premiers lauréats de chaque catégorie recevront chacun un prix de 500 USD.

JUGEMENT ET EXPOSITION

Les candidatures seront examinées par un jury d'experts et les gagnants seront contactés par courrier électronique. L'exposition finale présentera des archives visuelles centrées sur les personnes de la culture mondiale des supporters de football, reliant les souvenirs de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™ à la célébration mondiale autour des pays hôtes de la Coupe du monde 2026.

Les soumissions peuvent être effectuées en ligne : https://tinyurl.com/3ukuuj3a.

Pour plus de détails sur les critères et les lignes directrices de soumission : https://tasweer.org.qa/en/calendar/under-one-sky/.

