-Tasweer de Qatar Museums anuncia convocatoria global de fotografía para Under One Sky como parte de Years of Culture

DOHA, Qatar, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Como parte del programa de Years of Culture, la iniciativa Tasweer Photography de Qatar Museums, en colaboración con el programa Art in Embassies del Departamento de Estado de EE.UU., ha lanzado una convocatoria internacional para Under One Sky. Esta exposición fotográfica itinerante celebra la unidad y el espíritu compartido de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™ y se inaugurará a principios de 2026 en varias embajadas cataríes en Washington D. C., Ottawa y Ciudad de México, coincidiendo con la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Under One Sky es un homenaje a la amistad, que captura la energía, las conexiones emocionales y los recuerdos inolvidables de aficionados de todo el mundo. A través de impactantes fotografías e historias personales, la exposición resalta los valores universales de alegría, amabilidad, hospitalidad y buena voluntad que unieron a personas de todo el mundo durante el histórico torneo.

La doctora Aisha Abdulla Hamad Al Misnad, subdirectora de Proyectos Especiales de Years of Culture e impulsora de Under One Sky, declaró: "Este proyecto honra el espíritu de los aficionados que hicieron del Mundial 2022 un momento de alegría y unidad. Al compartir estos recuerdos, celebramos el legado de Qatar como país anfitrión acogedor y continuamos promoviendo el diálogo cultural a través del fútbol".

DETALLES DE LA CONVOCATORIA

Plazo de presentación: hasta el 11 de enero de 2026 (cierra a las 23:59, hora de Doha, UTC+03:00)

hasta el 11 de enero de 2026 (cierra a las 23:59, hora de Doha, UTC+03:00) Elegibilidad: abierto a fotógrafos de todo el mundo, mayores de 18 años, con cualquier nivel de experiencia.

abierto a fotógrafos de todo el mundo, mayores de 18 años, con cualquier nivel de experiencia. Límite de presentación: una sola imagen por participante.

una sola imagen por participante. Formato: JPEG o TIFF, resolución mínima de 3000 píxeles (lado más largo), 3–8 MB.

JPEG o TIFF, resolución mínima de 3000 píxeles (lado más largo), 3–8 MB. Enlace de presentación: https://tinyurl.com/3ukuuj3a

https://tinyurl.com/3ukuuj3a Cuota: gratis

CATEGORÍAS

Dentro de Qatar: para quienes vivieron el torneo en persona:

The Journey – Experiencias de viaje y llegada en Qatar. The Game – Emoción y anticipación en el estadio. After the Game – Celebraciones y alegría compartida después de los partidos.

Fuera de Qatar: celebraciones y tradiciones de los aficionados en todo el mundo:

4. The Love of Football – Cultura global de aficionados, desde reuniones en hogares hasta zonas de aficionados y celebraciones en la calle que celebraron la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™.

PRECIOS Y SELECCIÓN

Se seleccionará un total de 50 a 70 imágenes para su exhibición en los tres países anfitriones. Los 5 ganadores de cada categoría recibirán un premio de 500 dólares cada uno.

JURADO Y EXHIBICIÓN

Las propuestas serán evaluadas por un jurado de expertos, y los ganadores serán contactados por correo electrónico. La exposición final presentará un archivo visual centrado en las personas sobre la cultura global de la afición al fútbol, conectando los recuerdos de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™ con la celebración global en los países anfitriones de la Copa Mundial de 2026.

Las propuestas pueden enviarse en línea: https://tinyurl.com/3ukuuj3a.

Para más detalles sobre los criterios y pautas de presentación: https://tasweer.org.qa/en/calendar/under-one-sky/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2839631/Years_of_Culture_Logo.jpg