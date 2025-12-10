Tasweer der Museen von Katar kündigt im Rahmen des Kulturjahres einen weltweiten Aufruf zur Fotografie für Under One Sky an

DOHA, Katar, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Als Teil des Programms Years of Culture hat die Tasweer-Fotografie-Initiative des Museums von Katar in Zusammenarbeit mit dem Programm Art in Embassies des US-Außenministeriums eine internationale Ausschreibung für Under One Sky gestartet. Diese Foto-Wanderausstellung feiert die Einheit und den gemeinsamen Geist der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ und wird Anfang 2026 in mehreren katarischen Botschaften in Washington D.C., Ottawa und Mexiko-Stadt eröffnet, zeitgleich mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

Under One Sky ist eine Hommage an die Freundschaft und fängt die Energie, die emotionalen Verbindungen und die unvergesslichen Erinnerungen von Fans aus aller Welt ein. Durch eindrucksvolle Fotografien und persönliche Geschichten hebt die Ausstellung universelle Werte wie Freude, Freundlichkeit, Gastfreundschaft und guten Willen hervor, die die Menschen während des historischen Turniers über die Grenzen hinweg zusammenbrachten.

Dr. Aisha Abdulla Hamad Al Misnad, stellvertretende Direktorin für Sonderprojekte bei Years of Culture und die treibende Kraft hinter Under One Sky, sagte: „Dieses Projekt ehrt den Geist der Fans, die die Weltmeisterschaft 2022 zu einem Moment der Freude und Einheit gemacht haben. Indem wir diese Erinnerungen teilen, feiern wir Katars Erbe als gastfreundliches Land und fördern den kulturellen Dialog durch den Fußball."

DETAILS ZUR OFFENEN AUFFORDERUNG

Einreichungsfrist: bis 11. Januar 2026 (Annahmeschluss 23:59 Uhr Doha-Zeit, UTC+03:00)

bis 11. Januar 2026 (Annahmeschluss 23:59 Uhr Doha-Zeit, UTC+03:00) Zuschussfähigkeit: Offen für Fotografen aus der ganzen Welt, ab 18 Jahren, auf allen Erfahrungsstufen.

Offen für Fotografen aus der ganzen Welt, ab 18 Jahren, auf allen Erfahrungsstufen. Einreichungsfrist: Ein einziges Bild pro Teilnehmer.

Ein einziges Bild pro Teilnehmer. Format: JPEG oder TIFF, Mindestauflösung 3000 Pixel (längste Seite), 3-8 MB.

JPEG oder TIFF, Mindestauflösung 3000 Pixel (längste Seite), 3-8 MB. Link zur Einreichung: https://tinyurl.com/3ukuuj3a

https://tinyurl.com/3ukuuj3a Die Gebühr: Kostenlos

KATEGORIEN

Inside Qatar - Für diejenigen, die das Turnier selbst erlebt haben:

The Journey - Reise- und Ankunftserlebnisse in Katar. Das Spiel - Aufregung und Vorfreude im Stadion. Nach dem Spiel - Feiern und gemeinsame Freude nach Spielen.

Außerhalb von Katar - Feierlichkeiten und Fantraditionen weltweit:

4. Die Liebe zum Fußball - Globale Fankultur, von Heimfesten bis hin zu Fanzonen und Straßenfesten, mit denen die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ gefeiert wurde.

PREISE & AUSWAHL

Insgesamt werden 50 bis 70 Bilder für die Ausstellung in den drei Gastgeberländern ausgewählt. Die fünf besten Gewinner jeder Kategorie erhalten jeweils einen Preis von 500 USD.

JURYING & EXHIBITION

Die Beiträge werden von einer Fachjury bewertet, die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die abschließende Ausstellung wird ein menschenzentriertes visuelles Archiv der globalen Fußball-Fankultur präsentieren, das die Erinnerungen an die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ mit den globalen Feierlichkeiten rund um die Gastgeberländer der Weltmeisterschaft 2026 verbindet.

Die Beiträge können online eingereicht werden: https://tinyurl.com/3ukuuj3a.

Weitere Einzelheiten zu den Kriterien und Einreichungsrichtlinien finden Sie hier: https://tasweer.org.qa/en/calendar/under-one-sky/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2839631/Years_of_Culture_Logo.jpg