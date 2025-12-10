卡塔爾博物館 Tasweer 宣佈為「文化年」項目《Under One Sky》進行全球攝影公開徵集

卡塔爾多哈2025年12月11日 /美通社/ -- 作為「文化年」項目的一部分，卡塔爾博物館的 Tasweer 攝影計劃與美國國務院「使館藝術」項目合作，正式為《Under One Sky》（同一天空下）推出國際攝影公開徵集活動。這個巡迴攝影展覽旨在頌揚 2022 年卡塔爾世界盃™ (FIFA World Cup Qatar 2022™) 的團結和共同精神，並將於 2026 年初在華盛頓特區、渥太華和墨西哥城的數個卡塔爾大使館開幕，以配合 2026 年世界盃™ (FIFA World Cup 2026™) 的舉行。

《Under One Sky》是對友誼的致敬，捕捉了來自全球各地球迷的活力、情感聯繫和難忘回憶。透過震撼的攝影作品和個人故事，展覽突顯了歡樂、友善、好客和善意等普世價值，正是這些價值在歷史性的錦標賽期間將跨越國界的人們凝聚在一起。

「文化年」特別項目副總監兼《Under One Sky》背後的推動者 Aisha Abdulla Hamad Al Misnad 博士表示：「這項目旨在向讓 2022 年世界盃成為歡樂與團結時刻的球迷精神致敬。透過分享這些回憶，我們歌頌卡塔爾作為熱情東道主的傳承，並繼續透過足球推動文化對話。」

公開徵集詳情

投稿期限： 即日起至 2026 年 1 月 11 日（截止時間為多哈時間晚上 11:59，UTC+03:00）

即日起至 2026 年 1 月 11 日（截止時間為多哈時間晚上 11:59，UTC+03:00） 資格： 開放予全球年滿 18 歲的攝影師參加，不限經驗水平。

開放予全球年滿 18 歲的攝影師參加，不限經驗水平。 投稿限制： 每位參加者限交一張相片。

每位參加者限交一張相片。 格式： JPEG 或 TIFF，最低解像度 3000 像素（長邊），大小 3–8 MB。

JPEG 或 TIFF，最低解像度 3000 像素（長邊），大小 3–8 MB。 投稿連結： https://tinyurl.com/3ukuuj3a

https://tinyurl.com/3ukuuj3a 費用： 免費

徵集組別

卡塔爾境內 – 適合親身參與該屆錦標賽的人士：

旅程 — 前往及抵達卡塔爾的經歷。 賽事 — 體育場內的興奮與期待。 賽後 — 比賽後的慶祝活動和分享喜悅。

卡塔爾境外 — 世界各地的慶祝活動及球迷傳統：

4.對足球的熱愛 — 全球球迷文化，從家庭聚會到球迷區及街頭慶祝活動，一同慶祝 2022 年卡塔爾世界盃™。

獎項及評選

將選出共 50 至 70 幅作品在三個主辦國巡迴展出。每個組別的前 5 名優勝者將各獲得 500 美元獎金。

評審及展覽

參賽作品將由專家評審團進行審核，得獎者將透過電郵獲取通知。最終展覽將呈現一個以人為本的全球足球迷文化視覺檔案，將 2022 年卡塔爾世界盃™ 的回憶與圍繞 2026 年世界盃主辦國的全球慶典連結起來。

網上投稿請瀏覽：https://tinyurl.com/3ukuuj3a.

更多關於評選準則及投稿指引的詳情：https://tasweer.org.qa/en/calendar/under-one-sky/。

SOURCE Years of Culture